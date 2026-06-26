10h ngày 27/6, sân Lumen Field:

Ai Cập khởi đầu chiến dịch bằng trận hòa Bỉ 1-1, rồi tạo bước tiến lớn trong cuộc đua giành vé knock-out khi đánh bại New Zealand 3-1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng.

Kể từ năm 1990, "The Pharaoh" chưa từng vượt qua vòng bảng World Cup. Nhưng đang nắm quyền tự quyết trong tay, đoàn quân HLV Hossam Hassan bước vào cuộc đấu Iran với sự tự tin lớn.

Salah tỏa sáng trong chiến thắng New Zealand - Ảnh: Standard Sports

Mohamed Salah tiếp tục là đầu tàu của Ai Cập, đóng góp một bàn thắng cùng hai đường kiến tạo. Dù đã bước sang tuổi 34, cựu tiền đạo Liverpool vẫn chứng tỏ được đẳng cấp ở sân chơi đỉnh cao.

Hoàn cảnh hiện tại, Ai Cập chỉ cần hòa Iran là đủ giành quyền vào vòng 1/16. Nếu có thêm 3 điểm, họ sẽ kết thúc vòng bảng trên ngôi đầu.

Về phần Iran, họ mở màn bằng trận hòa New Zealand 2-1, trong cuộc đối đầu mà Team Melli hai lần bị dẫn trước nhưng đều kiên cường gỡ hòa để giật lại một điểm.

Lượt đấu tiếp theo, Iran tiếp tục gây ấn tượng khi cầm hòa Bỉ 0-0 nhờ hàng phòng ngự chắc chắn, đặc biệt sự xuất sắc của thủ thành giàu kinh nghiệm Beiranvand.

Cuộc chạm trán sẽ rất khó lường - Ảnh: FB

Kết quả giúp Iran nối dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên con số 5. Tuy nhiên, thầy trò Amir Ghalenoei vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên để giành vé đi tiếp.

Đang có 2 điểm và xếp nhì bảng G, một tỷ số hòa ở lượt đấu cuối có thể không đủ bảo đảm suất vào vòng knock-out cho Iran, đặc biệt nếu Bỉ đánh bại New Zealand trong trận đấu cùng giờ.

Với thực lực cùng kinh nghiệm dày dạn, Iran sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Ai Cập ở cuộc chạm trán tại Lumen Field.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

Ai Cập: Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi, Kanaani; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Jahanbakhsh; Taremi.