Thi đấu dạo chơi và thắng Ấn Độ 4-0, với Vinicius chỉ đá hiệp 1, đội tuyển Brazil mang về doanh thu hơn 4 triệu USD cho liên đoàn.

Vinicius Junior vẫn phải gánh vác mọi thứ. Carlo Ancelotti xoay tua đội hình Brazil trong trận giao hữu cuối cùng đợt FIFA Days đầu tiên trong mùa giải gặp Ấn Độ, nhưng vẫn để ngôi sao Real Madrid đá chính.

Điều kiện thi đấu thực sự là nỗi sợ hãi với các cầu thủ: độ ẩm cao và nhiệt độ hơn 34 độ C ở Kolkata.

Vinicius nổi bật dù không ghi bàn. Ảnh: AFC

Không có Raphinha, người sớm trở lại Barcelona sau khi dính chấn thương trong trận thứ hai với Australia, Vinicius là mối đe dọa lớn nhất trên hàng công cho đến khi được thay ra sau giờ nghỉ.

Dù vậy, những người thực sự chiếm sân khấu là Estevao và Pedro (tiền đạo Flamengo), tác giả 2 bàn thắng trong hiệp 1.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ đối đầu Brazil, nhưng sân vẫn không thể treo biển “hết vé” vì giá quá cao - trong khoảng 40-225 USD, thậm chí có vé lên tới 563 USD, trong khi mức lương trung bình ở đây đao động trên dưới 405 USD.

Ngoài ra, phía Ấn Độ được cho là trả không dưới 4,2 triệu USD (khoảng 105 tỷ đồng) cho Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) để tổ chức trận giao hữu.

Sau khi giải tỏa áp lực bằng bàn thắng từ chấm phạt đền trước Australia, Vinicius thi đấu năng nổ và tham gia vào lối chơi nhiều hơn hẳn.

Hình ảnh ấy hoàn toàn khác với hai trận gần nhất của anh trong màu áo Brazil. Anh nhanh chóng có những pha đột phá vào vòng cấm, ban đầu chưa thành công, sau đó là một tình huống mang dáng dấp của Vini ở phong độ cao nhất.

Dù không ghi bàn, anh vẫn chi phối hàng công, trở thành trục xoay trong lối chơi của Selecao. Mọi người đều tìm cách đưa bóng đến anh. Không làm tung lưới Ấn Độ, nhưng chắc chắn Vini sẽ trở lại Madrid với cảm giác tích cực hơn.

Samuel Lino ghi 2 bàn đầu tiên trong màu áo Brazil. Ảnh: AFC

Estevao cũng vậy. Anh tận dụng cơ hội đá chính ở đội tuyển để chứng tỏ bản thân, trong bối cảnh ít được thi đấu dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso.

Không còn Vini trên sân trong hiệp hai, Ancelotti tiếp tục điều chỉnh nhân sự để thử nghiệm các phương án khác: trước tiên là 5 sự thay đổi ngay sau giờ nghỉ, rồi thêm năm lần thay người trong thời gian còn lại. Chỉ có thủ môn Pedro Morisco bắt trọn vẹn 90 phút trong ngày ra mắt đội tuyển.

Những điều chỉnh mở ra một hiệp 2 chỉ còn mang tính thủ tục, khi trận đấu đã an bài. Điểm nhấn chủ yếu là cú đúp của Samuel Lino, giúp Brazil ấn định kết quả 4-0.

Brazil giành chiến thắng, nhưng khép lại đợt giao hữu mà không có điểm nhấn về chuyên môn. Giữa tháng sau, họ sẽ sang Singapore để tiếp tục kiếm tiền, với các trận gặp Nhật Bản và chủ nhà.

Ghi bàn: Estevao 28', Pedro 42', Samuel Lino 58', 90'+5.

Đội hình xuất phát:

Ấn Độ (4-2-3-1): Singh Sandhu; Tekcham Singh, Varghese, Ali, Mishra; Apuia, Thapa; Ryan Williams, Samad, Kuruniyan; Manvir Singh.

Brazil (4-3-3): Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias, Douglas Santos; Bontempo, Andrey Santos, Danilo Santos; Estevao, Pedro, Vinicius.