ĐT nữ Nhật Bản đã trải qua trận chung kết đầy kịch tính trước Triều Tiên để giành HCV bóng đá nữ ASIAD 2026. Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút trước khi Nhật Bản thắng luân lưu.

ĐT nữ Nhật Bản đã lên ngôi vô địch bóng đá nữ ASIAD 2026 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với Triều Tiên. Trận chung kết diễn ra hấp dẫn khi hai đội liên tục tạo ra những khoảnh khắc đáng chú ý trong suốt 120 phút thi đấu.

Nhật Bản là đội nhập cuộc tốt hơn và gây sức ép lớn lên hàng phòng ngự Triều Tiên. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng áo xanh cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 32. Funa thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền vào để Shiokoshi dứt điểm. Dù hậu vệ Triều Tiên cản phá, bóng bật ra đúng vị trí của Ueno và tiền đạo này nhanh chóng đá bồi thành công.

Niềm vui của các cầu thủ nữ Nhật Bản với tấm HCV ASIAD ngay trên sân nhà - Ảnh: Japan Football

Bước sang hiệp hai, Triều Tiên vùng lên mạnh mẽ và chỉ mất hai phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 47, Kum Jong thực hiện đường chuyền nguy hiểm khiến thủ môn Ohba Shu xử lý không tốt, đưa bóng đi qua vạch vôi.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Triều Tiên tiếp tục gây sức ép và vượt lên dẫn trước ở phút 69. Jon Ryong Jong có pha xoay người dứt điểm hiểm hóc, giúp đội bóng áo đỏ dẫn 2-1.

Tuy nhiên, Nhật Bản không bỏ cuộc. Phút 86, Hanon xử lý kỹ thuật, vượt qua hậu vệ Triều Tiên rồi ghi bàn gỡ hòa 2-2, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Trong 30 phút đá thêm, hai đội không thể tìm thêm bàn thắng và phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Tại đây, Nhật Bản thực hiện thành công toàn bộ lượt đá, trong khi Kum Jong là người duy nhất bên phía Triều Tiên sút hỏng. Chiến thắng 5-3 ở loạt đấu súng giúp Nhật Bản giành tấm HCV bóng đá nữ ASIAD 2026.

Ghi bàn:

Nữ Triều Tiên: Kum Jong 47', Jon Ryong Jong 69'

Nữ Nhật Bản: Ueno 32', Hanon 86'

Đội hình xuất phát:

Nữ Triều Tiên: Yu Son Gum, Myong Gum, Ri Kum Hyang, An Pok Yong, Myong Yu Jong, Han Jin Hong, Jon Ryong Jong, Hwang Yu Yong, Kim Kyong Yong, Chae Un Yong, Ri Hye Gyong

Nữ Nhật Bản: Ohba Shu, Ohashi Sakurako, Yanase Funa, Hamada Megu, Ueno Mami, Narumiya Yui, Kamiya Chiina, Kuwahara Ai, Shiokoshi Yuzuho, Ito Juri, Nakashima Yoshino