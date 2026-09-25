Trên sân Queensland Country Bank với 25.440 khán giả, Australia sớm cho thấy Brazil sẽ không có trận đấu dễ dàng.

Connor Metcalfe sút vọt xà, trước khi ngôi sao trẻ Nestory Irankunda ngoặt bóng vào trong rồi tung cú dứt điểm rất mạnh, buộc thủ môn Hugo Souza phải trổ tài trong lần ra mắt Selecao.

Niềm vui của Irankunda sau khi ghi siêu phẩm. Ảnh: Socceroos

Trận đấu gián đoạn ít phút sau pha va chạm đầu giữa Jacob Italiano và Douglas Santos. Khi bóng lăn trở lại, hai đội tiếp tục vào bóng quyết liệt, khiến tính chất giao hữu gần như biến mất.

Brazil suýt mở tỷ số khi Raphinha đón đường chuyền dài của Danilo Santos và đánh đầu kỹ thuật, nhưng thủ môn Patrick Beach bắt gọn.

Selecao dần kiểm soát thế trận và tạo thêm cơ hội. Estevao đi bóng vào trong rồi sút chệch đích; cú sút đổi hướng của Vinicius bị cản phá; Lucas Herrington ngăn Raphinha dứt điểm, còn Bruno Guimaraes đưa bóng qua xà trong tư thế thuận lợi.

Australia vẫn nguy hiểm trong những quả phạt góc, dù Harry Souttar không thể đưa bóng vào khung thành khi đón bóng ở cột xa.

Ngay trước giờ nghỉ, Estevao bật tường với Endrick dứt điểm kỹ thuật tung lưới chủ nhà, nhưng VAR sau đó can thiệp và bàn thắng bị từ chối vì Bruno Guimaraes phạm lỗi với Souttar.

Sau giờ nghỉ, Australia tiếp tục phòng ngự vững vàng, dù Brazil bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội hơn từ khoảng phút 60.

Vinicius sút nhẹ và bị thủ môn bắt gọn; Raphinha dứt điểm vội dưới sức ép của Herrington đưa bóng ra ngoài; Estevao đệm cận thành vọt xà.

Brazil không hiệu quả trong tấn công. Ảnh: Socceroos

Phút 68, Brazil bất ngờ nhận bàn thua. Irankunda tung cú đá phạt trực tiếp chân phải tuyệt đẹp đánh bại Hugo Souza, rồi ăn mừng đầy ấn tượng. Cú sút của anh gợi nhớ đến những siêu phẩm Cristiano Ronaldo từng thực hiện.

Quyết tâm giữ lợi thế của Australia được thể hiện qua tình huống Souttar dùng đầu chắn cú sút rất mạnh của Douglas Luiz.

Tưởng như Brazil sẽ thua trận thứ hai liên tiếp lần đầu kể từ năm 2023, Rayan xuất hiện ở những giây cuối. Từ quả phạt góc của Raphinha, tiền đạo 20 tuổi đánh đầu đầy uy lực. Beach chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua.

Một trận đấu đáng khen của Australia, trong khi HLV Carlo Ancelotti cũng không có gì thất vọng khi Brazil không triệu tập 17 cầu thủ vừa dự World Cup 2026. Hai đội sẽ gặp lại nhau vào ngày 29/9 trên sân Suncorp Stadium ở Brisbane (17h00, giờ Hà Nội).

Ghi bàn:

Australia: Irankunda 68’.

Brazil: Rayan 90’+5.

Đội hình xuất phát:

Australia (3-4-3): Patrick Beach; Harry Souttar, Lucas Herrington, Alessandro Circati; Paul Okon-Engstler, Jackson Irvine, Aziz Behich, Jacob Italiano; Tete Yengi, Nestory Irankunda, Connor Metcalfe.

Brazil (4-3-3): Hugo Souza; Matheuzinho, Vitor Reis, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Andrey Santos, Estevao; Raphinha, Endrick, Vinicius.