- Cuộc đối đầu giữa Anh và CHDC Congo sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong lịch sử. Với tuyển Anh, đây là lần thứ 2 họ chạm trán một đại diện châu Phi tại World Cup 2026, sau trận gặp Ghana ở vòng bảng. Trước đó, chỉ có World Cup 1990 là giải đấu mà “Tam sư” đối đầu hai đội châu Phi trong cùng một kỳ World Cup (thắng Ai Cập 1-0 và Cameroon 3-2).

- Đây sẽ là lần thứ 3 tuyển Anh gặp một đội tuyển châu Phi ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Hai lần trước, họ đều giành chiến thắng: 3-2 trước Cameroon ở tứ kết World Cup 1990 và 3-0 trước Senegal tại vòng 1/8 World Cup 2022.

- CHDC Congo lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup. Đây cũng là lần thứ 11 một đội tuyển châu Phi đối đầu một cựu vô địch thế giới ở vòng knock-out. Trong 10 lần trước đó, chỉ duy nhất một đội vượt qua được vòng đấu là Maroc, khi đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 World Cup 2022.

- Dưới thời HLV Thomas Tuchel, tuyển Anh chỉ không thắng 4 trong tổng số 17 trận (hòa 2, thua 2). Đáng chú ý, một nửa số trận không thắng đó đến trước các đối thủ châu Phi: thua Senegal 1-3 vào tháng 6/2025 và hòa Ghana 0-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026.

- Nếu chỉ tính các trận đấu chính thức (không bao gồm giao hữu), tuyển Anh vẫn bất bại sau 11 trận dưới thời Thomas Tuchel (thắng 10, hòa 1). Chỉ có hai HLV trong lịch sử đội tuyển Anh sở hữu chuỗi bất bại dài hơn ở các trận chính thức đầu tiên trên cương vị HLV trưởng (không tính loạt sút luân lưu): Ron Greenwood (16 trận; 1977-1980) và Roy Hodgson (14 trận; 2012-2013).

- Tuyển Anh đứng thứ 3 về tỷ lệ kiểm soát bóng tại vòng bảng World Cup 2026 với trung bình 65,3%, trong khi CHDC Congo chỉ xếp thứ 38 với 38,5%. Dù vậy, “Tam sư” cũng là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất trong một trận đấu vòng bảng mà không thể giành chiến thắng, khi cầm bóng tới 78,9% nhưng chỉ hòa Ghana 0-0.

- Harry Kane trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh tại các kỳ World Cup với 11 bàn thắng. Nếu ghi bàn ở trận này, anh sẽ cân bằng thành tích 4 bàn tại các vòng knock-out World Cup của Geoff Hurst. Chỉ còn Gary Lineker (6 bàn) ghi nhiều bàn hơn Kane cho tuyển Anh ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup.

- Yoane Wissa đã ghi 75% số bàn thắng của CHDC Congo tại World Cup 2026 (3 trong tổng số 4 bàn), với hiệu suất trung bình 1 bàn mỗi 90 phút. Đây cũng chính là số bàn anh ghi được trong cả mùa giải 2025/26 cho Newcastle, nơi Wissa chỉ đạt hiệu suất 1 bàn sau mỗi 301 phút thi đấu trên mọi đấu trường.

- Elliot Anderson là cầu thủ tuyển Anh dẫn đầu ở ba chỉ số tại World Cup 2026: 30 đường chuyền xuyên tuyến (line-breaking passes), 20 lần giành lại quyền kiểm soát bóng và 24 pha tranh chấp tay đôi thành công.

- Cầu thủ chạy cánh Brian Cipenga của CHDC Congo thực hiện thành công 6 pha rê bóng trong trận gặp Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng, cũng là trận ra mắt World Cup của anh. Chỉ có một cầu thủ rê bóng thành công nhiều hơn trong một trận vòng bảng tại World Cup 2026, đó là Julian Enciso của Paraguay với 7 lần trước Thổ Nhĩ Kỳ.