Đội tuyển Anh giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy nhọc nhằn trước CHDC Congo, đêm 1/7.
Đại diện châu Phi gây bất ngờ khi mở tỷ số sớm nhờ công Cipenga, rồi phòng ngự quả cảm với sự xuất sắc của thủ môn Mpasi, khiến “Tam sư” bế tắc trong phần lớn thời gian.
Tuy nhiên, những điều chỉnh của HLV Thomas Tuchel đã tạo khác biệt. Anthony Gordon vào sân thay Rashford kiến tạo cả hai bàn thắng để Harry Kane lập cú đúp, giúp Anh hoàn tất màn lội ngược dòng.
Ở vòng 1/8, tuyển Anh sẽ đối đầu với đồng chủ nhà Mexico.
Bàn thắng:
Anh: Harry Kane 75', 86'.
CHDC Congo: Cipenga 7'.
Đội hình xuất phát:
Anh (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Declan Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Harry Kane.
CHDC Congo (4-3-3): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Cipenga.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Anh vs CHDC Congo:
90'+7
Hết giờ! Anh 2-1 CHDC Congo!
Màn trình diễn chói sáng của cầu thủ vào thay người Anthony Gordon và Harry Kane giúp Anh ngược dòng thành công.
90'+6
Wissa thực hiện cú sút phạt trực tiếp vọt xà ngang.
90'+2
Nỗ lực tạt bóng của Edo Kayembe không thành công.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
86'
Bàn thắng! 2-1 cho Anh (Harry Kane)! Ngay sau cú sút hỏng của Bellingham, Gordon giành bóng và đột phá trung lộ rồi kiến tạo, Kane đẩy bóng tạo khoảng trống và xoay người sút tung nóc lưới CHDC Congo.
Từ người chuyền đến người dứt điểm đều xử lý hoàn hảo.
86'
Không vào! Anh tấn công nhanh, Bellingham băng vào vòng cấm tung cú đá góc hẹp không vượt qua được Mpasi.
85'
Sau quả tạt hỏng, Meschack Elia tung cú đá đi nhẹ và thẳng vào vị trí của Pickford.
81'
Bellingham đột phá vào vòng cấm, đường chuyền ngang của anh không có ai dứt điểm.
79'
Cơ hội! Elliot Anderson thực hiện cú đặt lòng chân phải rất kỹ thuật ngoài vòng cấm, đưa bóng đi vọt xà ngang.
75'
Bàn thắng! Anh gỡ hòa 1-1 (Harry Kane)! Gordon hãm bóng rồi thực hiện cú tạt chân phải như đặt, để Kane đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Mpasi.
73'
Anh đang tấn công toàn lực khi trận đấu bước vào khoảng thời gian gần 20 phút cuối.
70'
HLV Tuchel chỉ đạo rất kỹ các cầu thủ trong thời gian nghỉ. Đồng thời, Djed Spence cũng nhường chỗ cho Eberechi Eze.
68'
Thời gian hydration break của hiệp hai.
66'
Anh thực hiện quả tạt khác nhưng không thành công. Đây là pha tạt bóng thứ 31 của “Tam sư”, chỉ 6 lần đến đúng địa chỉ.
64'
Nguy hiểm! Mbuku có khoảng trống ở trung lộ tung cú sút xa rất căng, bóng khẽ chạm Anderson trước khi bay chệch khung thành trong gang tấc.
60'
HLV Tuchel đưa ra hai sự thay đổi trên hàng công.
Marcus Rashford rời sân nhường chỗ cho Anthony Gordon. Bukayo Saka thay Noni Madueke.
55'
Thêm cơ hội khác cho Rashford nhưng đánh đầu ra ngoài.
54'
Nguy hiểm! Bellingham thực hiện pha đột phá trước khi tung đường chuyền ở rìa vòng cấm, bóng chạm hậu vệ CHDC Congo đổi hướng nhưng Mpasi phản xạ xuất sắc cản phá thành công.
51'
Không vào! Rashford thực hiện pha đột phá kỹ thuật trước khi dứt điểm đi chệch cột dọc.
50'
Anh đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ để vượt qua hàng thủ CHDC Congo.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+7
Hiệp 1 kết thúc! Anh 0-1 CHDC Congo!
90'+6
Không vào! Declan Rice đá phạt góc, Kane ở cột xa tung cú vô lê nhưng thủ môn Mpasi đã kịp khép góc cứu thua.
45'+2
Không vào! Một pha cứu thua ngoạn mục. Đường chuyền bên cánh phải được Bellingham băng vào đánh đầu rất kỹ thuật ở cự ly gần, Mpasi kịp phản xạ cản phá xuất thần.
45'
Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.
44'
Harry Kane ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Adham Makhadmeh không cho rằng Mpasi phạm lỗi. VAR vào cuộc xác nhận không có phạt đền.
42'
Cột dọc! Wan-Bissaka băng tốc rất thoáng bên cánh phải, pha căng ngang được Wissa băng vào dứt điểm đánh bại Pickford đưa bóng chạm cột dọc.
42'
Spence bứt lên bên cánh phải, nhưng nỗ lực căng ngang của anh không thành công.
35'
Không vào! Lần hiếm hoi Kane có bóng trong vòng cấm nhưng không thể dứt điểm. Sau đó, tình huống lộn xộn được Rashford sút trong thế không người kèm, bị Wan-Bissaka phá bóng trước vạch vôi.
32'
Cipenga đi bóng từ cánh trái vào trung lộ trước khi sút vọt xà ngang. Trước đó, anh có pha thoát xuống sát biên ngang khiến hàng thủ Anh chao đảo.
30'
Không vào! Từ quả tạt bên cánh phải của Declan Rice, Bellingham thực hiện cú đánh đầu kỹ thuật nhưng Mpasi phản xạ cứu thua.
29'
Nguy hiểm! Trong tình huống đá phạt góc, bóng vô tình chạm Konsa đi chệch khung thành CHDC Congo.
27'
Trọng tài rút thẻ vàng cho Noah Sadiki.
24'
Anh vẫn chưa có cú sút nào. Pha dứt điểm duy nhất từ đầu trận thuộc về CHDC Congo và trở thành bàn thắng.
23'
Hai đội bước vào thời gian cooling break.
21'
Rashford phạm lỗi nguy hiểm và may mắn tránh được thẻ. Các cầu thủ Anh đang căng thẳng về tâm lý.
19'
Bellingham nhận thẻ vàng.
17'
Rashford thực hiện quả tạt sâu vào vòng cấm, thủ môn Mpasi băng ra đấm bóng ngay trên đầu Bellingham.
13'
CHDC Congo duy trì đội hình tốt khiến Anh rất khó triển khai bóng.
10'
Mpasi bị đau sau pha va chạm với đồng đội.
7'
Bàn thắng! 1-0 cho CHDC Congo (Brian Cipenga)! Một pha tấn công đẹp mắt, Mbemba chuyển dài từ cánh phải, Cipenga không bị kèm trong vòng cấm khống chế bóng một nhịp rồi sút vào góc gần hạ gục Pickford.
4'
Anh muốn nhập cuộc nhanh. Dù vậy, CHDC Congo cũng thi đấu tự tin với đội hình 4-3-3 thay vì hàng thủ 5 người.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của CHDC Congo
Đội hình xuất phát của Anh
Thông tin trận đấu
- Cuộc đối đầu giữa Anh và CHDC Congo sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong lịch sử. Với tuyển Anh, đây là lần thứ 2 họ chạm trán một đại diện châu Phi tại World Cup 2026, sau trận gặp Ghana ở vòng bảng. Trước đó, chỉ có World Cup 1990 là giải đấu mà “Tam sư” đối đầu hai đội châu Phi trong cùng một kỳ World Cup (thắng Ai Cập 1-0 và Cameroon 3-2).
- Đây sẽ là lần thứ 3 tuyển Anh gặp một đội tuyển châu Phi ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Hai lần trước, họ đều giành chiến thắng: 3-2 trước Cameroon ở tứ kết World Cup 1990 và 3-0 trước Senegal tại vòng 1/8 World Cup 2022.
- CHDC Congo lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup. Đây cũng là lần thứ 11 một đội tuyển châu Phi đối đầu một cựu vô địch thế giới ở vòng knock-out. Trong 10 lần trước đó, chỉ duy nhất một đội vượt qua được vòng đấu là Maroc, khi đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 World Cup 2022.
- Dưới thời HLV Thomas Tuchel, tuyển Anh chỉ không thắng 4 trong tổng số 17 trận (hòa 2, thua 2). Đáng chú ý, một nửa số trận không thắng đó đến trước các đối thủ châu Phi: thua Senegal 1-3 vào tháng 6/2025 và hòa Ghana 0-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026.
- Nếu chỉ tính các trận đấu chính thức (không bao gồm giao hữu), tuyển Anh vẫn bất bại sau 11 trận dưới thời Thomas Tuchel (thắng 10, hòa 1). Chỉ có hai HLV trong lịch sử đội tuyển Anh sở hữu chuỗi bất bại dài hơn ở các trận chính thức đầu tiên trên cương vị HLV trưởng (không tính loạt sút luân lưu): Ron Greenwood (16 trận; 1977-1980) và Roy Hodgson (14 trận; 2012-2013).
- Tuyển Anh đứng thứ 3 về tỷ lệ kiểm soát bóng tại vòng bảng World Cup 2026 với trung bình 65,3%, trong khi CHDC Congo chỉ xếp thứ 38 với 38,5%. Dù vậy, “Tam sư” cũng là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất trong một trận đấu vòng bảng mà không thể giành chiến thắng, khi cầm bóng tới 78,9% nhưng chỉ hòa Ghana 0-0.
- Harry Kane trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh tại các kỳ World Cup với 11 bàn thắng. Nếu ghi bàn ở trận này, anh sẽ cân bằng thành tích 4 bàn tại các vòng knock-out World Cup của Geoff Hurst. Chỉ còn Gary Lineker (6 bàn) ghi nhiều bàn hơn Kane cho tuyển Anh ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup.
- Yoane Wissa đã ghi 75% số bàn thắng của CHDC Congo tại World Cup 2026 (3 trong tổng số 4 bàn), với hiệu suất trung bình 1 bàn mỗi 90 phút. Đây cũng chính là số bàn anh ghi được trong cả mùa giải 2025/26 cho Newcastle, nơi Wissa chỉ đạt hiệu suất 1 bàn sau mỗi 301 phút thi đấu trên mọi đấu trường.
- Elliot Anderson là cầu thủ tuyển Anh dẫn đầu ở ba chỉ số tại World Cup 2026: 30 đường chuyền xuyên tuyến (line-breaking passes), 20 lần giành lại quyền kiểm soát bóng và 24 pha tranh chấp tay đôi thành công.
- Cầu thủ chạy cánh Brian Cipenga của CHDC Congo thực hiện thành công 6 pha rê bóng trong trận gặp Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng, cũng là trận ra mắt World Cup của anh. Chỉ có một cầu thủ rê bóng thành công nhiều hơn trong một trận vòng bảng tại World Cup 2026, đó là Julian Enciso của Paraguay với 7 lần trước Thổ Nhĩ Kỳ.