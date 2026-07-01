23h ngày 1/7, sân Mercedes:

Anh vào vòng knock-out World Cup 2026 với ngôi đầu bảng, nhưng chưa thể hiện được hình ảnh một ứng viên vô địch thực sự.

Giành 7 điểm sau 3 trận, hàng thủ chỉ thủng lưới hai bàn – với 2 trận sạch lưới – những con số rất đẹp. Tuy vậy, màn trình diễn của đội bóng Thomas Tuchel vẫn để lại nhiều khoảng trống.

Ngoại trừ trận thắng Croatia 4-2, khi đối thủ tự mở ra thế trận thoáng, Anh vượt qua Panama (2-0) và hòa Ghana (0-0) với hình ảnh bế tắc quen thuộc.

Anh thi đấu chưa thuyết phục nhưng biết cách để thắng. Ảnh: X/Squawka

“Tam sư” luôn gặp khó khăn khi đối thủ lùi sâu, bịt kín trung lộ và kéo nhịp trận đấu xuống thấp.

Chính vì thế, trận đấu với CHDC Congo ở vòng 1/16 World Cup 2026 không cho phép Anh chủ quan.

Đại diện châu Phi đi tiếp từ bảng K với 4 điểm, ghi 4 bàn, thủng lưới 3 lần. CHDC từng cầm hòa Bồ Đào Nha, chỉ thua sát nút Colombia và thắng Uzbekistan 3-1 ở lượt cuối.

Đội bóng của HLV Sebastien Desabre, trong lần trở lại World Cup, cho thấy hình ảnh tập thể có tổ chức, có sức mạnh va chạm, cùng tốc độ chuyển trạng thái.

Bên cạnh đó, CHDC Congo sở hữu một số cá nhân có thể khiến hàng thủ Anh phải vất vả.

Yoane Wissa sẽ là mũi khoan đáng ngại nhất. Cùng với Cédric Bakambu, CHDC Congo có thể đá thấp, nhường bóng, rồi lao lên rất nhanh sau mỗi pha cướp bóng.

Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba hay Axel Tuanzebe cũng giúp họ có đủ chất thép để biến trận đấu thành cuộc chiến thể lực.

Nếu Anh luân chuyển bóng chậm, áp lực từ đại diện châu Phi có thể khiến những phút đầu trở nên căng thẳng hơn dự kiến.

Nhưng khác biệt cuối cùng vẫn nằm ở chất lượng xử lý trong 1/3 cuối sân. Anh có thể chưa thuyết phục, nhưng họ sở hữu nhiều phương án để mở khóa thế trận.

Harry Kane có phong độ tốt, Jude Bellingham đang thi đấu rất hay sau mùa giải khó khăn ở Real Madrid, Bukayo Saka được chờ đợi bùng nổ…

Khi trận đấu càng kéo dài, chiều sâu đội hình và kinh nghiệm knock-out của Anh sẽ trở thành lợi thế.

CHDC Congo đủ sức khiến Anh vã mồ hôi, thậm chí kéo trận đấu vào thế giằng co trong phần lớn thời gian. Dù vậy, với bản lĩnh, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ đi tiếp.

Đội hình dự kiến:

Anh (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Harry Kane.

CHDC Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Mukau; Bakambu, Wissa.

Dự đoán: Anh thắng 1-0.