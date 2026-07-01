Mặc dù vẫn còn những hoài nghi, nhưng Anh đã khép lại vòng bảng World Cup 2026 với tư cách đội xếp nhất bảng L sau 2 trận thắng và 1 hòa, được 7 điểm, ghi 6 bàn thắng, thủng lưới 2 bàn.

Anh khiến người hâm mộ phấn chấn với chiến thắng 4-2 trước Croatia trong trận mở màn, nhưng sau đó lập tức gây thất vọng bằng trận hòa không bàn thắng với Ghana.

Dù cả 4 chuyên gia chọn Anh thắng thì CHDC Congo vẫn có khả năng đảo ngược dự đoán. Ảnh: Khel Now

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel có một hiệp đấu tẻ nhạt khác trong trận đấu cuối gặp Panama, trong tâm thế biết được ngay cả một thất bại cũng không khiến họ bị loại khỏi cuộc chơi, nhờ vào kết quả ở các trận đấu khác.

Tuy nhiên, nhờ vào những cái tên quen thuộc là Harry Kane và Jude Bellingham thay nhau lập công trong hiệp 2, tuyển Anh đã khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 2-0 trước Panama.

Tuyển Anh chưa hoàn toàn thuyết phục những người yêu mến họ, nhưng có một thực tế tích cực trước khi họ bước vào vòng 32 đội gặp CHDC Congo: Thomas Tuchel vẫn chưa thua trong các trận đấu chính thức, kể từ khi nắm đội, với 10 thắng và 1 hòa trong 11 trận (không tính giao hữu) cho đến nay.

Sự ‘mát tay’ ấy của chiến lược gia người Đức với tuyển Anh là một thách thức đáng kể cho CHDC Congo, đội giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách là một trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Dù vậy, cách CHDC Congo giành được 4 điểm, xếp thứ 3 bảng K, sau Colombia (7 điểm) và Bồ Đào Nha (5 điểm), là ấn tượng.

Họ đã buộc Bồ Đào Nha chia điểm ngày ra quân, dù để thủng lưới trước. Đến trận thứ 2, CHDC Congo thua 0-1 Colombia. Ở trận cuối quyết định, thầy trò Desabre ở rất gần với việc phải về nước sớm, sau khi để Uzbekistan ghi bàn trước.

Harry Kane và Jude Bellingham tiếp tục nhảy múa như thế này? Ảnh: B/R Football

Tuy nhiên, vận mệnh CHDC Congo thay đổi trong hơn 20 phút cuối cùng, với cú đúp của Yoane Wissa và pha lập công của Mayele giúp họ giành chiến thắng 3-1, tiếp tục phiêu lưu ở World Cup.

Với tinh thần đang lên, CHDC Congo chẳng có lý do gì phải e ngại Anh, trong cuộc so tài lần đầu tiên giữa 2 đội. Họ có hàng thủ chắc và công cũng có thể lên tiếng đúng lúc.

Tuy nhiên, sức mạnh chiều sâu đội hình, cộng thêm bề dày kinh nghiệm mang đến lợi thế nhất định cho tuyển Anh. Dù vậy, họ cũng có lý do để bận tâm: không giành được chiến thắng nào trước các đại diện châu Phi trong 2 lần gần nhất.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton đánh giá: Đây không phải là trận đấu dễ dàng cho tuyển Anh, đánh giá cao sự khó lường, linh động trong chiến thuật của CHDC Congo. Dù vậy, chuyên gia này vẫn đặt niềm tin vào thầy trò Thomas Tuchel, dự đoán Anh thắng 2-1 CHDC Congo.

Và chỉ có thêm một tỷ số khác được chọn, khi cả 3 chuyên gia Sportsmole, Khel Now và Sportskeeda đều dự đoán Anh thắng 2-0 CHDC Congo.

Đội hình dự kiến:

Anh (4-2-3-1): Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Jack O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

CHDC Congo (4-4-2): Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanaël Mbuku, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Brian Cipenga; Yoane Wissa, Cédric Bakambu.