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Arnautovic tỏa sáng đúng lúc - Ảnh: GE

Đội hình ra sân

Áo: Schlager, X.Schlager, Posch, Seiwald, Alaba, Sabitzer, Kalajdzic, Lienhart, Mwene, Schmid, Laimer.

Jordan: Abulaila, Nasib, Al-Arab, Al-Rawabdeh, Olwan, Al-Tamari, Al-Fakhoury, Abualnadi, Abu Taha, Al-Rashdan, Haddad.

Bàn thắng: Schmid 21', Al-Arab 76' (phản lưới), Arnautovic 90'+12 - Olwan 50'

17/06/2026 | 13:21

Kết thúc

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Áo giành chiến thắng nhọc nhằn - Ảnh: 433
Thu gọn
17/06/2026 | 13:19

90'+12

Bàn thắng (3-1, Arnautovic pen): Áo được hưởng penalty sau khi hậu vệ Jordan để bóng bật tay trong vòng cấm địa.

Từ khoảng cách 11m, Marko Arnautovic dứt điểm chính xác ấn định tỷ số 3-1 nghiêng về Áo.

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Arnautovic cuối cùng cũng có bàn thắng cho riêng mình - Ảnh: F.R
Thu gọn
17/06/2026 | 12:56

90'+2

Arnautovic lẻn xuống đối mặt thủ môn, nhưng cú đá bằng chân trái chưa phuất phục được Abulaila.

Thu gọn
17/06/2026 | 12:55

90'

Hiệp hai có 10 phút bù giờ.

Thu gọn
17/06/2026 | 12:51

83'

Sau khi tìm được bàn vượt lên, các cầu thủ Áo giảm nhịp độ nhằm bảo toàn lợi thế.

Thu gọn
17/06/2026 | 12:43

76'

Bàn thắng (2-1, Al-Arab phản lưới): Từ quả phạt góc của Sabitzer, hậu vệ Jordan - Al-Arab đốt lưới nhà sau tình huống nhảy lên tranh chấp với Arnautovic.

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Jordan nhận bàn thua đen đủi - Ảnh: OFB
Thu gọn
17/06/2026 | 12:35

67'

Arnautovic vừa đưa được bóng vào lưới Jordan sau tình huống lộn xộn.

Tuy nhiên, VAR vào cuộc xác định bóng đã chạm tay Posch trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Thu gọn
17/06/2026 | 12:30

62'

Kể từ lúc được tung vào sân, Arnautovic chưa để lại dấu ấn. Anh vừa có tình huống phạm lỗi tiểu xảo với thủ môn Jordan.

Thu gọn
17/06/2026 | 12:29

56'

Hưng phấn sau bàn gỡ, Jodan tiếp tục lao lên tấn công, khiến Áo choáng váng.

Thu gọn
17/06/2026 | 12:22

50'

Bàn thắng (1-1, Ali Olwan): Từ đợt phản công nhanh bên cánh trái, Olwan rẽ vào trong rồi thực hiện quả cứa lòng đẳng cấp gỡ hòa cho Jordan.

Bàn thắng đầu tiên của đội bóng Tây Á ở World Cup, đánh dấu sự vùng lên mạnh mẽ ngay đầu hiệp hai.

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Olwan gỡ hòa đẹp mắt - Ảnh: FIFA
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Thu gọn
17/06/2026 | 11:55

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Áo - Ảnh: WCA
Thu gọn
17/06/2026 | 11:46

42'

Jordan đang dồn lên tấn công tìm bàn gỡ ở cuối hiệp một. Dẫu vậy, các tình huống xử lý cuối cùng của đại diện châu Á vẫn bị vội.

Thu gọn
17/06/2026 | 11:38

34'

Jordan có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa nhưng cú đá căng của Olwan bị thủ môn Schlager đẩy ra. Tamari ập vào đá bồi ngay bất thành.

Thu gọn
17/06/2026 | 11:35

30'

Sau bàn thua, Jordan thi đấu cởi mở hơn. Chính điều đó mở ra nhiều khoảng trống cho Áo tấn công vào nách hàng phòng ngự đối thủ.

Thu gọn
17/06/2026 | 11:25

22'

May mắn đang đứng về tuyển Áo, khi Olwan vừa kết thúc trúng xà ngang sau tình huống dàn xếp đá phạt góc.

Thu gọn
17/06/2026 | 11:24

21'

Bàn thắng (1-0, Schmid): Nhận bóng ngoài tuyến hai, Schmid tung cú đá tuyệt đẹp đưa bóng ghim vào góc lưới cao, mở tỷ số cho tuyển Áo.

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Schmid ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: FIFA
Thu gọn
17/06/2026 | 11:21

19'

Tuyển Áo đáp trả với cú chích mũi giày cận thành của Kalajdzic đưa bóng bay vọt xà.

Thu gọn
17/06/2026 | 11:20

17'

Jordan tổ chức phản công nhanh và trực diện. Fakhouri nã đại bác sấm sét bên ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Áo phải đấm bóng qua xà.

Thu gọn
17/06/2026 | 11:12

9'

Áo đang kiểm soát cuộc chơi, nhưng họ vấp phải hàng thủ Jordan chơi phòng ngự tập trung bên phần sân nhà.

Thu gọn
17/06/2026 | 11:07

2'

Jordan bị đánh giá thấp hơn nhưng lại là đội tạo ra được cơ hội đầu tiên, với cú sút của đội trưởng Haddad đi ra mép lưới sau.

Thu gọn
17/06/2026 | 10:54

11h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
17/06/2026 | 10:43

10h

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Đội hình ra sân Á vs Jordan - Ảnh: T.F
Thu gọn
16/06/2026 | 21:05

9h30

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Cầu thủ Jordan tập luyện hăng say - Ảnh: Jordan FA
Thu gọn
16/06/2026 | 21:04

9h

Marcel Sabitzer Austria vs Yazeed Abulaila Jordan FIFA World Cup logo.jpg
Áo quyết tâm giành 3 điểm đầu tay - Ảnh: Khelnow
Thu gọn