Đội hình ra sân
Áo: Schlager, X.Schlager, Posch, Seiwald, Alaba, Sabitzer, Kalajdzic, Lienhart, Mwene, Schmid, Laimer.
Jordan: Abulaila, Nasib, Al-Arab, Al-Rawabdeh, Olwan, Al-Tamari, Al-Fakhoury, Abualnadi, Abu Taha, Al-Rashdan, Haddad.
Bàn thắng: Schmid 21', Al-Arab 76' (phản lưới), Arnautovic 90'+12 - Olwan 50'
Kết thúc
90'+12
Bàn thắng (3-1, Arnautovic pen): Áo được hưởng penalty sau khi hậu vệ Jordan để bóng bật tay trong vòng cấm địa.
Từ khoảng cách 11m, Marko Arnautovic dứt điểm chính xác ấn định tỷ số 3-1 nghiêng về Áo.
90'+2
Arnautovic lẻn xuống đối mặt thủ môn, nhưng cú đá bằng chân trái chưa phuất phục được Abulaila.
90'
Hiệp hai có 10 phút bù giờ.
83'
Sau khi tìm được bàn vượt lên, các cầu thủ Áo giảm nhịp độ nhằm bảo toàn lợi thế.
76'
Bàn thắng (2-1, Al-Arab phản lưới): Từ quả phạt góc của Sabitzer, hậu vệ Jordan - Al-Arab đốt lưới nhà sau tình huống nhảy lên tranh chấp với Arnautovic.
67'
Arnautovic vừa đưa được bóng vào lưới Jordan sau tình huống lộn xộn.
Tuy nhiên, VAR vào cuộc xác định bóng đã chạm tay Posch trước đó nên bàn thắng không được công nhận.
62'
Kể từ lúc được tung vào sân, Arnautovic chưa để lại dấu ấn. Anh vừa có tình huống phạm lỗi tiểu xảo với thủ môn Jordan.
56'
Hưng phấn sau bàn gỡ, Jodan tiếp tục lao lên tấn công, khiến Áo choáng váng.
50'
Bàn thắng (1-1, Ali Olwan): Từ đợt phản công nhanh bên cánh trái, Olwan rẽ vào trong rồi thực hiện quả cứa lòng đẳng cấp gỡ hòa cho Jordan.
Bàn thắng đầu tiên của đội bóng Tây Á ở World Cup, đánh dấu sự vùng lên mạnh mẽ ngay đầu hiệp hai.
Kết thúc hiệp 1
42'
Jordan đang dồn lên tấn công tìm bàn gỡ ở cuối hiệp một. Dẫu vậy, các tình huống xử lý cuối cùng của đại diện châu Á vẫn bị vội.
34'
Jordan có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa nhưng cú đá căng của Olwan bị thủ môn Schlager đẩy ra. Tamari ập vào đá bồi ngay bất thành.
30'
Sau bàn thua, Jordan thi đấu cởi mở hơn. Chính điều đó mở ra nhiều khoảng trống cho Áo tấn công vào nách hàng phòng ngự đối thủ.
22'
May mắn đang đứng về tuyển Áo, khi Olwan vừa kết thúc trúng xà ngang sau tình huống dàn xếp đá phạt góc.
21'
Bàn thắng (1-0, Schmid): Nhận bóng ngoài tuyến hai, Schmid tung cú đá tuyệt đẹp đưa bóng ghim vào góc lưới cao, mở tỷ số cho tuyển Áo.
19'
Tuyển Áo đáp trả với cú chích mũi giày cận thành của Kalajdzic đưa bóng bay vọt xà.
17'
Jordan tổ chức phản công nhanh và trực diện. Fakhouri nã đại bác sấm sét bên ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Áo phải đấm bóng qua xà.
9'
Áo đang kiểm soát cuộc chơi, nhưng họ vấp phải hàng thủ Jordan chơi phòng ngự tập trung bên phần sân nhà.
2'
Jordan bị đánh giá thấp hơn nhưng lại là đội tạo ra được cơ hội đầu tiên, với cú sút của đội trưởng Haddad đi ra mép lưới sau.
11h
Trận đấu bắt đầu.