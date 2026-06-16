Tino Livramento dính chấn thương cơ bắp ngay trước trận ra quân. Thế nên, HLV Tuchel đã gọi gấp Trevoh Chalobah của Chelsea để thay thế.

Theo quy định FIFA, các đội tuyển được phép điều chỉnh danh sách chính thức muộn nhất 24 giờ trước trận đầu tiên vòng bảng, trường hợp có cầu thủ gặp chấn thương nghiêm trọng.

Livramento (phải) dính chấn thương, nhường chỗ cho Chalobah (trái) - Ảnh: Sky Sports

Livramento góp mặt trong tất cả các trận đấu tuyển Anh năm 2026, ngoại trừ chiến thắng giao hữu 3-0 trước Costa Rica hồi tuần trước.

Hậu vệ thuộc biên chế Newcastle là một trong những cái tên đa năng được Tuchel triệu tập, bởi anh chơi được nhiều vị trí dưới hàng thủ.

Dù sở trường là hậu vệ phải, Livramento từng được HLV Eddie Howe bố trí đá hậu vệ trái tại Newcastle, cũng như trong màu áo ĐT Anh.

Về phần Chalobah, trung vệ 26 tuổi mới chỉ một lần khoác áo tuyển Anh. Đó là thất bại 1-3 trước Senegal hồi tháng 6/2025, trận đấu thứ hai của Tuchel trên cương vị thuyền trưởng "Tam sư".

Anh tiếp tục được triệu tập cho các trận vòng loại gặp Serbia và Albania cuối năm ngoái nhưng không ra sân.

Trong sự nghiệp, Chalobah từng thi đấu ở vị trí hậu vệ phải cho Chelsea và thậm chí đảm nhiệm vai trò tiền vệ trong quãng thời gian được cho mượn.

Về phần Livramento, anh vốn có tiền sử chấn thương dày đặc. Mùa trước, anh bỏ lỡ tới 36 trận trên mọi đấu trường vì các vấn đề ở đùi, đầu gối và gân kheo.