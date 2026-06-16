Cậu bé tóc đỏ

Trước khi được cả thế giới biết đến với biệt danh La Pulga (Bọ Chét), Lionel Messi từng được gọi là “Coloradito” – cậu bé tóc đỏ. Người dân Rosario vẫn còn nhớ như in hình ảnh ấy.

“Ngày đó tóc cậu ấy ngả màu hung đỏ”, Hernan, một đối thủ thuở nhỏ của Messi, nhớ lại. “Mỗi dịp dự giải cuối năm, khi mới 7-8 tuổi, các bậc phụ huynh nhìn thấy Leo xuất hiện là bảo nhau: ‘Coi chừng nhé, hôm nay Coloradito, số 10, ra sân đấy’. Khi ấy bạn biết hoặc sẽ thua, hoặc sẽ có trận đấu cực kỳ khó khăn”.

Khoảnh khắc vô địch World Cup 2022 của Messi. Ảnh: AFA

Hernan kể: “Chúng tôi đá cho đội Estrellas Juniors, còn Messi ở Tiro Suizo. Có lần hai đội gặp nhau trong trận chung kết lượt đi và lượt về. Chúng tôi thắng cả hai trận với cùng tỷ số 1-0.

Đội tôi chỉ sút đúng 1 lần mỗi trận, còn họ thì khoảng 20 lần. Sau đó chúng tôi được tặng 10 chiếc xe đạp, mỗi người một chiếc. Đến giờ thỉnh thoảng vẫn nhắc lại chuyện ấy trong nhóm WhatsApp”.

Tuần tới, ngày 24/6, “Coloradito” Messi sẽ bước sang tuổi 39, đúng vào khoảng thời gian giữa trận thứ hai của Argentina tại World Cup 2026, gặp Áo. Nhưng trước mắt, anh sẽ cùng Argentina ra quân trước Algeria (8h ngày 17/6).

Kể từ khoảnh khắc đăng quang tại Qatar tháng 12/2022, khoác chiếc áo choàng đen truyền thống và nâng cao chiếc cúp vàng, không có câu hỏi nào khiến người Argentina băn khoăn hơn việc liệu Messi có tiếp tục dự World Cup 2026 hay không.

Ngay cả 3 tháng trước giải đấu, HLV Lionel Scaloni cũng thừa nhận ông chưa biết câu trả lời. Trong suốt thời gian qua, người ta phải cố gắng giải mã từng cử chỉ, từng phát biểu và cả những khoảng lặng của Messi – điều vốn đã quen thuộc trong sự nghiệp của anh.

Có lúc Messi từng bóng gió rằng mình có thể không đủ sức cho thêm một kỳ World Cup, rằng Copa America 2024 có thể là thời điểm thích hợp để chia tay đội tuyển, giống như Angel Di Maria. Nhưng anh chưa bao giờ đưa ra tuyên bố dứt khoát.

Khả năng dự World Cup 2026 của Messi từng bị đặt dấu hỏi. Ảnh: AFA

Đến cuối năm 2025, việc Messi xuất hiện trong một số chiến dịch quảng cáo liên quan đến World Cup càng khiến hy vọng của người hâm mộ lớn dần theo thời gian. Hôm thứ Hai, hàng nghìn CĐV Argentina đổ về Kansas City để chờ đội tuyển ra quân.

Kỳ World Cup thứ 6

“Đơn giản là tôi nhắn tin cho cậu ấy”, Scaloni tiết lộ. “Messi bảo sẽ chờ danh sách triệu tập xem có tên mình không. Tôi trả lời: ‘Cậu được gọi rồi’.

Mọi người đều nghĩ Leo sẽ đưa ra một thông báo long trọng, nhưng cuối cùng cậu ấy hành xử như bất kỳ cầu thủ nào khác: chờ HLV triệu tập. Điều đó khiến tôi yên tâm”.

Messi sau đó giải thích ngắn gọn: “Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Tôi cảm thấy ổn, tiếp tục thi đấu, lấy lại nhịp độ và tích lũy số phút trên sân”.

Mục tiêu đầu tiên của anh tại giải lần này là trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử thi đấu ở 6 kỳ World Cup: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026.

Nhờ Argentina thi đấu sớm hơn 1 ngày so với Bồ Đào Nha, Messi có cơ hội chạm tới cột mốc này trước Cristiano Ronaldo, người sẽ ra sân gặp Congo ngày hôm sau.

Ngoài ra, Messi còn hướng tới thành tích của Miroslav Klose, cựu tiền đạo người Đức đang giữ kỷ lục ghi 16 bàn tại World Cup. Messi hiện có 13 bàn.

“Leo là con người rất giản dị, thích những đợt tập trung cùng đội tuyển và là một con thú thực sự khi bước vào trận. Có cậu ấy bên cạnh khiến bạn không thể lơ là”, Nicolas Otamendi nhận xét.

Ở tuổi gần 39, sau 3 mùa giải tương đối nhẹ nhàng tại MLS, thể trạng của Messi vẫn là chủ đề được quan tâm đặc biệt. Kể từ chức vô địch tại Qatar, Scaloni luôn tìm cách giảm tải cho anh.

Messi và các đồng đội đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ cúp vàng. Ảnh: AFA

Lần này, Messi lên tuyển với một vấn đề nhỏ ở gân kheo chân trái và phải tập luyện theo lộ trình riêng trong những ngày đầu.

Một tháng trước giải đấu, Rodrigo De Paul – người đồng đội thân thiết nhất của Messi ở Argentina lẫn Inter Miami – tiết lộ cả hai còn thực hiện một chương trình tập riêng ngoài công việc ở CLB.

Tại khách sạn đội tuyển, De Paul và Otamendi ở chung phòng ngay cạnh Messi. Giống như tại Qatar, Messi ở phòng riêng.

Tại Doha anh ở phòng 201. Lần này là 202. Điều đó lập tức trở thành đề tài cho những câu chuyện mê tín quen thuộc của người Argentina.

Năm 2022, các con số 2+0+1 bằng 3, và Argentina giành chức vô địch thế giới thứ ba. Bây giờ, phòng 202 được nhiều người coi là một dấu hiệu đặc biệt từ số phận.

Khoa học không thể giải thích điều đó. Nhưng với người Argentina, mê tín luôn là một phần của bóng đá. Khi nhà ĐKVĐ thế giới bước vào hành trình bảo vệ ngai vàng, mọi dấu hiệu đều đáng để tin tưởng.