Ở tuổi 34, Neymar đang trải qua một trong những giai đoạn đặc biệt nhất của cuộc đời. Trong lúc tham dự World Cup 2026, kỳ thứ 4 trong sự nghiệp, ngôi sao của Santos cũng xác nhận sẽ trở thành cha lần thứ 5.

Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, Neymar hài hước nói: “Tôi sắp phát điên mất. Tôi sẽ lập một ban nhạc, và từ hôm nay họ sẽ là Spice Girls. Thậm chí còn có thể là một nhóm K-Pop nữa”.

Hiện Neymar và Bruna Biancardi đã có hai con gái là Mavie (2 tuổi) và Mel (11 tháng tuổi).

Trong video công bố tin vui, Neymar và Bruna xuất hiện cùng hai con gái và Davi Lucca – cậu con trai 14 tuổi của Neymar với người mẫu Carol Dantas.

Cả gia đình bịt mắt và chơi với sơn màu. Ban đầu hình ảnh được quay dưới dạng đen trắng, nhưng khi mọi người tháo khăn bịt mắt, màu sơn hiện ra là màu hồng, báo hiệu em bé sắp chào đời là một bé gái.

“Là con gái!”, Mavie reo lên trong khoảnh khắc tiết lộ giới tính em bé. Buổi lễ còn có sự tham dự của nhiều người thân và bạn bè.

“Để mọi người biết nhé, tháng 12 năm sau sẽ là một cậu con trai”, Neymar tiếp tục đùa.

Sau đó anh ôm bạn gái và nói: “Ôi Chúa ơi, lại thêm một cô công chúa xinh đẹp nữa”.

Bruna Biancardi cũng đăng video này lên kênh YouTube cá nhân. Chỉ trong chưa đầy 10 tiếng, đoạn clip đã thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem.

Đáng chú ý, Helena – cô con gái Neymar có với người mẫu Amanda Kimberlly – không xuất hiện trong video.

Bé Helena ra đời trong thời điểm Neymar vẫn đang duy trì mối quan hệ với Biancardi, dẫn tới việc cặp đôi chia tay vào tháng 11/2023 sau hàng loạt vụ ngoại tình của cầu thủ này, khi cô con gái đầu lòng của họ mới chỉ được 1 tháng tuổi.

Neymar đưa Bruna và con xuống sân sau trận Brazil hòa Maroc. Ảnh: Hola

Trước đó, Neymar từng công khai xin lỗi Biancardi trên mạng xã hội vì sự phản bội của mình. Biancardi sau đó tha thứ cho anh và cả hai tái hợp vào giữa năm 2024. Đến nay họ vẫn gắn bó nhưng chưa kết hôn.

Về mặt chuyên môn, sự có mặt của Neymar tại World Cup 2026 là một bất ngờ tích cực với người hâm mộ Brazil.

Trong trận hòa 1-1 trước Maroc ở ngày ra quân, anh không thi đấu do vẫn đang hồi phục chấn thương.

Dù vậy, Neymar vẫn có mặt trên băng ghế dự bị để cổ vũ đồng đội. Sau trận đấu, anh cùng gia đình xuống sân chia vui với các cầu thủ Brazil.

Theo các tin tức mới nhất, khả năng Neymar vẫn chưa thể ra sân ở lượt trận thứ 2 vòng bảng của Brazil, gặp Haiti (2h ngày 20/6).