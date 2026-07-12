Video Mac Allister mở tỷ số cho Argentina (nguồn: VTV)
Argentina giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-1 trước Thụy Sĩ ở tứ kết. Nhà đương kim vô địch phải cần tới hiệp phụ mới có thể khuất phục đối thủ châu Âu đầy lì lợm.
Đội bóng của HLV Lionel Scaloni nhập cuộc thuận lợi khi Alexis Mac Allister mở tỷ số ngay phút 10. Tuy nhiên, Thụy Sĩ không dễ sụp đổ. Họ phòng ngự chắc chắn, kiên trì chờ thời cơ và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 68 nhờ công Dan Ndoye.
Bước ngoặt đến ở phút 71, khi Breel Embolo nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống trọng tài xem lại VAR. Chơi hơn người, Argentina gia tăng sức ép nhưng vẫn bế tắc trong phần còn lại của thời gian chính thức.
Sang hiệp phụ, bản lĩnh của nhà vô địch lên tiếng. Phút 113, Julian Alvarez cứa lòng tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 120+1, Lautaro Martinez đá bồi chính xác, ấn định chiến thắng 3-1, đưa Argentina vào bán kết gặp Anh.
Ghi bàn:
Argentina: Mac Allister (10'), Julián Álvarez (113'), L. Martínez (120'+1)
Thuỵ Sĩ: Dan Ndoye (68')
Thẻ đỏ: Breel Embolo (Thuỵ Sĩ, 71', 2 thẻ vàng)
Đội hình ra sân
Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina (G. Montiel 85'), Cristian Romero (N. Otamendi 105'), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (N. González 78'), Leandro Paredes (Lopez 110'), Rodrigo De Paul (L. Martínez 85'), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández (T. Almada 90'), Lionel Messi, Julián Álvarez.
Thụy Sĩ: Gregor Kobel, Denis Zakaria (A. Jashari 96'), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (E. Comert 90'), Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder (M. Muheim 86'), Djibril Sow (S. Widmer 86'), Dan Ndoye (Z. Amdouni 86'), Breel Embolo.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 3-1 dành cho Argentina trước Thuỵ Sĩ. La Albiceleste tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup, và sẽ gặp tuyển Anh ở bán kết.
120'+1
L. Martínez đặt dấu chấm hết cho Thuỵ Sĩ
Xuất phát từ pha phản công nhanh của Argentina, T. Almada băng lên dứt điểm không đánh bại được thủ môn Kobel nhưng Lautaro Martínez lập tức đá bồi chính xác, nâng tỷ số lên 3-1.
120'
Hiệp phụ thứ hai có 4 phút bù giờ.
118'
Bị dẫn bàn, Thuỵ Sĩ buộc phải dốc hết sức để gây sức ép, tìm kiếm cơ hội ghi bàn để kéo trận đấu vào loạt luân lưu cân não.
113'
Julián Álvarez lập đại công bằng siêu phẩm, Argentina dẫn 2-1
Nhận bóng từ chân cầu thủ mới vào sân Lopez, Julián Álvarez thực hiện cú cứa lòng đưa bóng đi với quỹ đạo cực cong từ ngoài vòng cấm rồi gặm đúng góc cao khiến thủ môn Kobel không thể cứu thua cho Thuỵ Sĩ.
108'
Thuỵ Sĩ vẫn đang tổ chức phòng ngự đông quân số khiến cho đại diện Nam Mỹ chưa thể tìm được bàn thắng định đoạt trận đấu.
105'
Hiệp phụ thứ nhất trôi qua mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.
103
Messi đem về quả phạt trực tiếp ở khoảng cách gần 30m, El Pulga thực hiện cú đá đưa bóng không vượt qua hàng rào Thuỵ Sĩ.
100'
Messi treo bóng vào vòng cấm cho đồng đội nhưng quá sâu để thủ môn Kobel bắt gọn.
96'
Argentina đang kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng các học trò của HLV Lionel Scaloni không tấn công quá dồn dập. Cầu thủ vào sân trong hiệp hai Almada vừa có cú sút ở rìa vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc Thuỵ Sĩ.
Hiệp phụ
Hoà nhau 1-1 trong 90 phút chính thức, hai đội buộc phải thi đấu thêm hai hiệp phụ để phân định thắng thua.
90'+9
Từ quả phạt góc của Argentina, trung vệ Lisandro Martínez ngả người bắt vô-lê đưa bóng đi tầm thấp nhưng thủ môn Gregor Kobel đổ người cản phá xuất sắc.
90'+5
La Albiceleste vẫn đang bế tắc trong việc khoan phá hàng thủ đông quân số của Thuỵ Sĩ.
90'+2
Messi khéo léo loại bỏ Granit Xhaka trước tung cú cứa lòng bằng chân phải - không thuận ở rìa vòng cấm, thủ môn Kobel đã đứng chôn chân nhưng trái bóng đi chệch cột dọc Thuỵ Sĩ chỉ gang tấc.
90'
Hiệp hai có 9 phút bù giờ.
88'
Dù chơi thiếu người nhưng các cầu thủ Thuỵ Sĩ chơi phòng ngự đầy kín kẽ trước sức ép của đại diện Nam Mỹ.
85'
De Paul treo bóng ra phía sau hàng thủ Thuỵ Sĩ để Messi băng lên, anh định lốp bóng qua đầu nhưng thủ môn Kobel bắt bài. Dù vậy, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đối với El Pulga.
80'
Được chơi hơn người, Messi và các đồng đội lập tức tổ chức dồn ép đối thủ để tìm kiếm cơ hội ghi bàn tái lập thế dẫn trước.
71'
Breel Embolo bị thẻ đỏ
Trọng tài chính João Pedro Silva Pinheiro quyết định rút thẻ vàng thứ hai kèm theo tấm thẻ đỏ đối với Breel Embolo. Vị "vua sân cỏ" người Bồ Đào Nha sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR xác định tiền đạo số 1 của Thuỵ Sĩ đã ngã vờ trong pha tranh chấp với Paredes. Ông Pedro Silva Pinheiro huỷ thẻ vàng dành cho cầu thủ Argentina.
67'
Dan Ndoye gỡ hoà 1-1 cho Thuỵ Sĩ
Thuỵ Sĩ có pha phối hợp tấn công ăn ý, Ricardo Rodriguez chọc khe tinh tế để Dan Ndoye băng lên dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng xuyên qua khe giữa hai chân của thủ môn Dibu Martinez.
65'
Thủ môn Dibu Martinez liên tục cứu thua
Sau Dan Ndoye đến lượt đội trưởng Granit Xhaka tung cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Dibu Martinez vất vả mới làm chủ tình hình.
60'
Embolo nỗ lực đánh đầu lái bóng về góc thấp nhưng không làm khó thủ môn Dibu Martinez.
58'
Những phút đầu hiệp hai diễn ra đầy sôi động và cởi mở khi Argentina chủ động chơi cao, trong khi Thuỵ Sĩ buộc phải tấn công để để tìm kiếm bàn gỡ hoà 1-1.
51'
Thuỵ Sĩ có pha phản công nhanh, trung vệ Lisandro Martínez thực hiện pha cản phá xuất sắc trước cú sút của tiền đạo Thuỵ Sĩ. Tuy nhiên, trọng tài biên cũng đã căng cờ báo việt vị đối với đại diện châu Âu.
50'
Sau pha lên bóng bên cánh phải, Nahuel Molina quyết định sút xa nhưng bóng đi chệch khung thành Thuỵ Sĩ.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Argentina.
45'
Hiệp một có 4 phút bù giờ.
42'
Thuỵ Sĩ được hưởng quả phạt bên ngoài vòng cấm, bên cánh trái nhưng Remo Freuler lại thực hiện cú đá nửa chuyền nửa kết thúc đưa bóng đi hết đường biên ngang.
37'
Argentina vẫn đang chủ động nhường thế trận cho các cầu thủ Thuỵ Sĩ, La Albiceleste chơi với đội hình lùi sâu, chơi phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà.
32'
CĐV Argentina trải qua phen thót tim trước pha phản công của Thuỵ Sĩ, trung vệ Licha Martinez bị Breel Embolo vượt qua. May cho đội ĐKVĐ khi thủ môn Dibu Martinez kịp thời lao ra cản phá.
28'
Thuỵ Sĩ vẫn đang gặp khó khăn và bế tắc trong việc hoá giải hàng thủ kỷ luật của Argentina.
20'
Djibril Sow tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm nhưng trái bóng đi đúng vào vị trí mà thủ môn Dibu Martinez đã chọn sẵn. Thuỵ Sĩ đang kiểm soát thế trận, trong khi các cầu thủ Argentina chơi đầy máu lửa và không ngại va chạm.
15'
Có bàn dẫn trước, đội bóng xứ tango duy trì thế trận chặt chẽ, không tấn công dồn dập trong khi Thuỵ Sĩ nỗ lực gây sức ép lên hàng thủ của Argentina.
10'
Messi kiến tạo cho Mac Allister mở tỷ số
Đón bóng từ quả đá phạt góc của Lionel Messi, tiền vệ Mac Allister đánh đầu đưa bóng về góc cao mở tỷ số cho đội ĐKVĐ Argentina. Đây là pha kiến tạo thứ 10 tại World Cup của Messi, anh nhiều hơn huyền thoại Diego Maradona 2 lần.
7'
Tình huống nguy hiểm đầu tiên được Thuỵ Sĩ tạo ra về phía khung thành đối phương và được kết thúc bằng cú sút xa đưa bóng lên khán đài của Granit Xhaka.
3'
Tính chất quan trọng của trận đấu tứ kết, các hai đội chọn cách nhập cuộc khá thận trọng.
08h01
Trọng tài chính người Bồ Đào Nha - João Pedro Silva Pinheiro thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
07h51
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
07h38
07h32
07h25
Các cầu thủ hai đội đã có mặt tại sân GEHA Field at Arrowhead (Kansas City, Missouri), chuẩn bị khởi động trước trận đấu.
07h15
06h50
Trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ diễn ra lúc 8h00 ngày 12/7 hứa hẹn rất căng thẳng. Nhà vô địch World Cup sẽ phải vượt qua một đối thủ nổi tiếng với khả năng phòng ngự kỷ luật.
Argentina sở hữu nhiều ngôi sao có thể tạo đột biến như Messi, Alvarez hay Lautaro Martinez. Đây là yếu tố giúp họ được đánh giá nhỉnh hơn so với đại diện châu Âu.
Dù toàn thắng từ đầu giải, Argentina vẫn bộc lộ điểm yếu nơi hàng thủ. Những trận đấu kéo dài và tỷ số sít sao cho thấy họ chưa thực sự áp đảo.
Ở phía bên kia, Thụy Sĩ đang duy trì phong độ ổn định. Họ bất bại và thể hiện sự chắc chắn với hệ thống phòng ngự kín kẽ, gây nhiều khó khăn cho các đối thủ.
Việc thiếu Manzambi ảnh hưởng phần nào đến khả năng sáng tạo, nhưng Thụy Sĩ vẫn có những nhân tố đáng chú ý như Xhaka hay Embolo.
Argentina được đánh giá cao hơn, song nếu không tận dụng tốt cơ hội, họ hoàn toàn có thể gặp bất ngờ trước đối thủ khó chịu này.
06h20
Thống kê đáng chú ý trước trận
Lionel Messi tiếp tục là đầu tàu của Argentina khi ghi bàn ở 5 trận liên tiếp tại World Cup 2026.
Argentina đạt hiệu suất 2,8 bàn/trận, trong khi Thụy Sĩ đạt 1,8 bàn/trận từ đầu giải.
Hàng thủ Thụy Sĩ mới để lọt lưới 3 bàn, ít hơn Argentina (7 bàn) sau 5 trận.
Argentina thường tạo khoảng 5-7 quả phạt góc/trận, còn Thụy Sĩ duy trì mức trung bình khoảng 4-5 quả/trận.
Argentina là một trong những đội chơi kỷ luật nhất giải khi thường chỉ nhận 0-1 thẻ vàng/trận, trong khi Thụy Sĩ dao động từ 0-2 thẻ vàng/trận.
Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là vòng 1/8 năm 2014, khi Argentina thắng 1-0 sau hiệp phụ nhờ bàn thắng muộn của Ángel Di María.
Theo bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Argentina đứng số 1 thế giới, còn Thụy Sĩ xếp thứ 19.
06h10
Phong độ Argentina vs Thụy Sĩ
Phong độ Argentina: Toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn và để thủng lưới 7 lần.
Phong độ Thụy Sĩ: Thắng 4, hòa 1 trong thời gian thi đấu chính thức, ghi 9 bàn và nhận 3 bàn thua.
Lịch sử đối đầu Argentina vs Thụy Sĩ: Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Argentina thắng 3 và hòa 2.
06h00
Tình hình lực lượng
Argentina: Lực lượng mạnh nhất.
Thụy Sĩ: Johan Manzambi vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Michel Aebischer và Luca Jaquez tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương cơ.