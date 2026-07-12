Video Mac Allister mở tỷ số cho Argentina (nguồn: VTV)

Argentina giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-1 trước Thụy Sĩ ở tứ kết. Nhà đương kim vô địch phải cần tới hiệp phụ mới có thể khuất phục đối thủ châu Âu đầy lì lợm.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni nhập cuộc thuận lợi khi Alexis Mac Allister mở tỷ số ngay phút 10. Tuy nhiên, Thụy Sĩ không dễ sụp đổ. Họ phòng ngự chắc chắn, kiên trì chờ thời cơ và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 68 nhờ công Dan Ndoye.

Julián Álvarez toả sáng góp công lớn đưa Argentina vào bán kết - Ảnh: AFA

Bước ngoặt đến ở phút 71, khi Breel Embolo nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống trọng tài xem lại VAR. Chơi hơn người, Argentina gia tăng sức ép nhưng vẫn bế tắc trong phần còn lại của thời gian chính thức.

Sang hiệp phụ, bản lĩnh của nhà vô địch lên tiếng. Phút 113, Julian Alvarez cứa lòng tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 120+1, Lautaro Martinez đá bồi chính xác, ấn định chiến thắng 3-1, đưa Argentina vào bán kết gặp Anh.

Ghi bàn:

Argentina: Mac Allister (10'), Julián Álvarez (113'), L. Martínez (120'+1)

Thuỵ Sĩ: Dan Ndoye (68')

Thẻ đỏ: Breel Embolo (Thuỵ Sĩ, 71', 2 thẻ vàng)

Đội hình ra sân

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina (G. Montiel 85'), Cristian Romero (N. Otamendi 105'), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (N. González 78'), Leandro Paredes (Lopez 110'), Rodrigo De Paul (L. Martínez 85'), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández (T. Almada 90'), Lionel Messi, Julián Álvarez.

Thụy Sĩ: Gregor Kobel, Denis Zakaria (A. Jashari 96'), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (E. Comert 90'), Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder (M. Muheim 86'), Djibril Sow (S. Widmer 86'), Dan Ndoye (Z. Amdouni 86'), Breel Embolo.