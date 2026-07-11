8h ngày 12/7, sân Arrowhead:

Lionel Scaloni đang suy nghĩ, cân nhắc và phân tích, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng khi đội tuyển Argentina chuẩn bị cho trận tứ kết World Cup 2026 với Thụy Sĩ.

Những chuyển động nhỏ ấy phần nào cho thấy điều đang diễn ra trong đầu Scaloni.

Argentina có thể giữ nguyên đội hình xuất phát. Ảnh: AFA

Theo đó, có một ý tưởng mà “La Scaloneta” hiếm khi áp dụng trong nhiều năm qua: giữ nguyên đội hình xuất phát.

Do những vấn đề về thể lực hoặc các điều chỉnh chiến thuật, trong suốt 101 trận đấu và 8 năm dẫn dắt đội tuyển Argentina, Scaloni chỉ 3 lần sử dụng cùng một đội hình xuất phát ở hai trận liên tiếp.

Đầu tiên là tứ kết và bán kết Copa America 2019; hai trận giao hữu gặp Panama và Curacao để ăn mừng chức vô địch World Cup 2022; gần nhất là bán kết và chung kết Copa America 2024.

Quá trình hồi phục sau trận thắng Ai Cập diễn ra đúng như mong đợi của Scaloni.

Theo Scaloni, màn trình diễn của Argentina nhìn chung là rất tốt. Điều đội bóng cần chỉnh sửa chỉ là một vài chi tiết trong khâu phòng ngự chuyển trạng thái, điểm yếu mà Ai Cập đã khai thác rất hiệu quả.

Thụy Sĩ sẽ mang đến một thử thách khác. Đây là đối thủ có tổ chức chặt chẽ hơn, sở hữu lối chơi khá giống Áo nhưng chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ nhỉnh hơn đôi chút.

Nếu tài năng Johan Manzambi kịp hồi phục chấn thương, Thụy Sĩ sẽ có thêm vũ khí quan trọng để gây khó khăn cho hàng thủ Argentina.

Thật khó hình dung Rodrigo De Paul sẽ mất suất đá chính, dù tiền vệ này đã có hai trận liên tiếp thi đấu dưới kỳ vọng, đều bị thay ra trước Cabo Verde lẫn Ai Cập.

Rõ ràng, Argentina hiện không có ai khác sở hữu khả năng đọc trận đấu, pressing và hỗ trợ phòng ngự cho Lionel Messi tốt như “Motorcito” – biệt danh của De Paul.

Thụy Sĩ tự tin sau hành trình lịch sử. Ảnh: Nati

Tương tự, Nahuel Molina thi đấu thất thường nhưng vẫn có ảnh hưởng hơn Gonzalo Montiel.

Trên hàng công, vị trí trung phong luôn là chủ đề gây tranh luận. Dẫu vậy, Julian Alvarez có vẻ đã hồi phục hoàn toàn về thể lực nên cơ hội dành cho Lautaro Martinez giảm đi.

Về phần mình, HLV Murat Yakin của Thụy Sĩ tỏ ra lạc quan sau khi làm nên lịch sử khi vào tứ kết World Cup. Ông nhận thấy hy vọng của “Nati” sau khi xem Argentina chật vật đấu Cape Verde và Ai Cập.

“Đây là một cơ hội độc nhất vô nhị; nó cho thấy Argentina không phải là bất khả chiến bại”, Yakin tuyên bố. Đội trưởng Grant Xhaka thì gửi thông điệp: “Thụy Sĩ sẽ vô địch thế giới”.

Thêm một trận khó khăn khác cho Argentina. Dù vậy, Lionel Messi và các đồng đội vẫn nhỉnh hơn về cơ hội vào bán kết.

Lực lượng:

Argentina: Balerdi chấn thương.

Thụy Sĩ: Manzambi, Jaquez, Aebischer chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Leandro Paredes, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Julián Alvarez.

Thụy Sĩ (4-3-3): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.

Dự đoán: Argentina thắng 2-1.