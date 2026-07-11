Argentina trải qua các trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026, với nhiều chông gai và tốn sức lực hơn người ta tưởng, sau khi giành 9 điểm tuyệt đối, đứng đầu bảng J, với các chiến thắng trước Algeria (3-0), Áo (2-0) và Jordan (3-1).

Tại vòng 32 đội, Messi và đồng đội có trận đấu đầy thử thách và nhọc nhằn trước tân binh Cape Verde và chỉ giành được vé đi tiếp ở hiệp phụ (phút 111), với bàn phản lưới của đối phương.

Đó là trận đấu mà Messi cùng đồng đội đã làm được phần khó nhất – ghi bàn thắng đầu tiên, nhưng họ không thể kiểm soát cuộc chơi dẫn đến để đối phương gỡ hòa. Sau đó, đến lượt Lisandro Martinez lập công, và Cape Verde một lần nữa đưa họ về vạch xuất phát.

Các chuyên gia đều chọn Argentina thắng Thụy Sĩ với tỷ số 2-1. Ảnh: Burs

Tuy gian nan nhưng Argentina đã thể hiện được bản lĩnh nhà vô địch, với pha đánh đầu của Romero trong hiệp phụ, nhưng được tính là bàn phản lưới của Cape Verde.

Thắng 3-2 Cape Verde một cách hú vía, Argentina tiếp tục vất vả khi đấu Ai Cập ở vòng 16 đội, thậm chí còn để đối thủ dẫn tới 2 bàn (15’, 67’) và chỉ tìm lại được hi vọng vào những phút cuối trận.

Messi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, đã ‘chuộc lỗi’ bằng cách kiến tạo cho Romero rút ngắn xuống còn 1-2 (79’), trước khi tự mình điền tên lên bảng điện tử (83’). Enzo Fernandez ghi bàn quyết định ở phút 90+3, hoàn tất màn ngược dòng kịch tính của các nhà đương kim giữ cúp.

Trong khi đó, Thụy Sĩ dễ dàng vượt qua Algeria ở vòng 32 đội (2-0), trước khi giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trong loạt sút luân lưu ở cuộc đua vé tứ kết với Colombia (hòa 0-0 trong 120 phút).

Đây mới là lần thứ 4 Thụy Sĩ vào đến vòng 8 đội mạnh nhất World Cup (sau các năm 1934, 1938 và 1954), nhưng họ chưa muốn dừng lại, bằng cách tạo bất ngờ trước Argentina.

Một điều đáng chú ý, từ đầu giải đấu đến nay, Thụy Sĩ chưa từng bị đối thủ dẫn trước. Họ chơi rất chắc chắn dưới sự dẫn dắt của HLV Yakin.

Kế hoạch của thầy trò Yakin là biến Argentina thành cựu vương và liệu họ có thành công? Lịch sử không đứng về Thụy Sĩ, khi chưa từng thắng vũ khúc tango trong 7 lần đối đầu.

Cụ thể, Argentina áp đảo với 5 lần thắng, 2 trận còn lại hòa. Về phong độ, kể từ sau trận thua Saudi Arabia ở khai màn World Cup 2022, Messi và đồng đội bất bại trong 11 trận tại sân chơi này và ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận.

Dưới góc nhìn của chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, trận Argentina vs Thụy Sĩ sẽ diễn ra cân bằng hơn mọi người nghĩ, nhờ hàng phòng ngự vững chắc do HLV Yakin bố trí.

Và bởi mong muốn Argentina đấu Anh ở bán kết nên Chris Sutton đã dự đoán trận đấu theo… mách bảo của trái tim, rằng Messi sẽ lại có một khoảnh khắc khác để đưa đội bóng của đất nước mình tiếp tục tiến bước ở World Cup 2026. Và kết quả dự đoán là Argentina thắng 2-1 Thụy Sĩ.

Không hẹn mà gặp, các chuyên gia của Sportsmole, Sky Sports và Sportskeeda cũng đều lựa chọn tỷ số tương tự. Họ tin vào Messi!

Đội hình dự kiến:

Argentina: E.Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez.

Thụy Sĩ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.