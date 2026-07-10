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|NGÀY
| GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|15/07
|02:00
|Pháp vs Tây Ban Nha/ Bỉ
|VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
|16/07
|02:00
|Na Uy/ Anh vs Argentina/ Thụy Sĩ
|VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
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Lịch thi đấu và kết quả vòng tứ kết World Cup 2026
|NGÀY
| GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|10/07
|03:00
|Maroc 0-2 Pháp
|VTV3, VTV6, VTV9
|11/07
|02:00
|Tây Ban Nha vs Bỉ
|VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
|12/07
|04:00
|Na Uy vs Anh
|VTV3, VTV6, VTV10
|12/07
|08:00
|Argentina vs Thụy Sĩ
|VTV3, VTV6, VTV9
Video Mbappe mở tỷ số cho Pháp trước Maroc (nguồn: VTV)
VietNamNet cập nhật danh sách các cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026, đang ngày càng nóng bỏng và hấp dẫn về các vòng đấu cuối.
Kylian Mbappe chuộc lỗi sau pha đá hỏng penalty bằng siêu phẩm mở tỷ số, góp công giúp Pháp đánh bại Maroc 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.
Kylian Mbappe ghi tuyệt phẩm sau khi đá hỏng quả penalty, cùng Dembele giúp ĐT Pháp đánh bại Maroc 2-0 để đoạt vé đầu tiên vào bán kết World Cup 2026.
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