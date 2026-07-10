Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2026
NGÀY  GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
15/07 02:00 Pháp vs Tây Ban Nha/ Bỉ VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
16/07 02:00 Na Uy/ Anh vs Argentina/ Thụy Sĩ VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play

Lịch thi đấu và kết quả vòng tứ kết World Cup 2026
NGÀY  GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
10/07 03:00 Maroc 0-2 Pháp VTV3, VTV6, VTV9
11/07 02:00 Tây Ban Nha vs Bỉ VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
12/07 04:00 Na Uy vs Anh VTV3, VTV6, VTV10
12/07 08:00 Argentina vs Thụy Sĩ VTV3, VTV6, VTV9

Video Mbappe mở tỷ số cho Pháp trước Maroc (nguồn: VTV)