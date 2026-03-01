Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Madueke, Havertz.
Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Garner, Mykolenko; Gueye; McNeil, Iroegbunam, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.
Bàn thắng: Gyokeres 89', Dowman 90'+7
Kết thúc
90'+7
Bàn thắng (2-0, Max Dowman): Arsenal phản công nhanh khi thủ thành Pickford đã dâng cao tham gia tình huống phạt góc. Dowman dùng tốc độ và kỹ thuật vượt qua hai cầu thủ cuối cùng của Everton trước khi dẫn bóng vào khung thành mở toang, ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháo thủ.
89'
Bàn thắng (1-0, Gyokeres): Từ quả tạt vào của Max Dowman, thủ thành Pickford lao ra đẩy không trúng bóng và cơ hội vàng đến với Gyokeres khi dễ dàng đệm vào lưới trống mở tỷ số.
83'
Dowman có cơ hội cứa lòng thoáng bên cánh phải nhưng bóng lại bay vọt xà ngang.
77'
Eze vừa thử vận may với pha nã pháo tầm xa nhưng chưa thắng được phản xạ xuất sắc của Pickford.
75'
Nhằm gia tăng hỏa lực tấn công, HLV Arteta tung thêm nhân tố trẻ Max Dowman vào sân.
72'
CĐV Pháo thủ có phen hú vía sau cú đánh đầu ngược cực kỳ nguy hiểm của Michael Keane.
64'
Từ bên cánh phải, Eze cứa lòng kỹ thuật bằng chân trái nhưng bóng vẫn chưa đi vào lưới Everton.
60'
Saka nỗ lực sút chéo góc bằng chân phải nhưng chưa thể khuất phục được Jordan Pickford.
58'
Sau giờ giải lao, thế công Arsenal cũng chưa khởi sắc là bao. HLV Arteta bắt đầu tính đến việc đưa Martinelli hoặc Gyokeres vào sân.
49'
Everton dàn xếp đá phạt góc cực kỳ khó chịu. Beto xoay người sút căng cận thành nhưng David Raya một lần nữa cứu thua bằng chân ngoạn mục.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 5 phút bù giờ.
37'
Timber dính chấn thương, rời sân sớm nhường chỗ cho Mosquera.
31'
Dewsbury-Hall có bóng trống trải ngoài tuyến hai rồi nã đại bác căng, buộc David Raya phải bay người cứu thua.
24'
Kai Havertz va chạm với Keane rồi ngã trong vòng cấm Everton. Tuy nhiên, trọng tài phẩy tay không cho Arsenal hưởng phạt đền.
18'
Ở hai tình huống liên tiếp, McNeil có cơ hội kết thúc về phía cầu môn Arsenal. Trong đó, cú sút thứ hai từ khoảng cách 25m dội khung thành bật ra.
11'
Arsenal đang tấn công rực lửa, đẩy đối thủ vào thế phòng ngự co cụm. Hết Calafiori đến Bukayo Saka dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng bóng đi ra ngoài khung thành.
6'
Madueke thử tài Pickford với cú đá căng bằng chân trái nhưng chưa thành công.
4'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal cố gắng áp đặt thế trận nhưng các cầu thủ Everton đang pressing rất rát.
0h30
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Arsenal: Odegaard, Trossard và Mikel Merino vắng mặt vì chấn thương.
Everton: Jack Grealish và Carlos Alcaraz không thể ra sân do chấn thương.