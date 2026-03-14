0h30 ngày 15/3, sân Emirates:

Ở Champions League hồi giữa tuần, Arsenal phải nhờ đến cú đá penalty thành công của Kai Havertz mới có thể rời sân Bay Arena với kết quả hòa 1-1.

Arsenal đang là ứng viên sáng giá nhất của bóng đá Anh có thể hoàn thành nhiệm vụ ở trận lượt về trên sân nhà, dù màn trình diễn trước Leverkusen khá thất vọng.

Một lần nữa, Pháo thủ lại giành được kết quả tích cực sau màn trình diễn thiếu thuyết phục - điều thường thấy suốt vài tuần qua.

Không chiến thắng nào của Arsenal trước Chelsea, Brighton hay Mansfield Town thực sự ấn tượng. Thế nhưng, 6 điểm tối đa từ hai trận đầu tiên giúp The Gunners tạo ra khoảng cách 7 điểm so với Man City.

Rõ ràng, Mikel Arteta đã phát triển tâm lý "thắng bằng mọi giá" sau những lần đội bóng của ông vấp ngã năm 2023 hay 2024. Họ sẽ tiếp tục dựa vào lợi thế sân nhà để đàn áp Everton hôm nay.

Thống kê chỉ ra rằng, đội đầu bảng Premier League đã thắng cả 5 trận gần nhất tại Emirates, kể từ sau thất bại trước MU hồi đầu năm.

Bên kia chiến tuyến, Everton cũng đang ấp ủ giấc mơ châu Âu của riêng mình dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV David Moyes.

The Toffees đã vươn lên vị trí thứ 8 sau chiến thắng 2-0 trước Burnley mới đây. Khoảng cách với đội xếp trên Brentford được rút ngắn xuống chỉ còn 1 điểm.

Điều đáng nói, trong 43 điểm Everton giành được mùa này, 24 điểm đến từ các trận cầu sân khách, nơi thầy trò David Moyes có quyền tự hào với thành tích đáng khen.

Tuy nhiên, Emirates là nơi đi dễ khó về với bất kỳ đối thủ nào. Trận lượt đi, Arsenal thắng sít sao nhờ pha lập công duy nhất của Gyokeres. Kịch bản cuộc tái đấu có thể lặp lại.

Dự đoán: Arsenal thắng 1-0

Thông tin lực lượng

Arsenal: Odegaard, Trossard và Mikel Merino vắng mặt vì chấn thương.

Everton: Jack Grealisl và Carlos Alcaraz không thể ra sân do chấn thương.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry