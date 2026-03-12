Arsenal hành quân đến sân của Bayer Leverkusen với mục tiêu giành lợi thế trước trận lượt về, nhưng đội khách sớm nhận ra đây là thử thách không hề dễ dàng. Hai đội nhập cuộc với thế trận căng thẳng và nhiều pha tranh chấp quyết liệt ngay từ đầu.

arsenal kai.jpg
Kai Havertz giúp Arsenal thoát thua Leverkusen - Ảnh: UEFA

Phút 19, Arsenal tạo ra cơ hội đáng chú ý khi Gabriel Martinelli tung cú dứt điểm nhanh trong vòng cấm, tuy nhiên bóng lại dội xà ngang trong sự tiếc nuối của đội khách. Sau đó, trận đấu diễn ra giằng co với nhiều tình huống va chạm buộc trọng tài Halil Umut Meler phải rút ra một số thẻ vàng.

Ngay đầu hiệp hai, Leverkusen bất ngờ mở tỷ số. Phút 46, từ tình huống phạt góc, Robert Andrich bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn David Raya không kịp cản phá.

Bị dẫn bàn, Arsenal gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà. HLV Arteta tung Kai Havertz vào sân nhằm tăng cường sức tấn công và bước ngoặt đến ở phút 86 khi Arsenal được hưởng phạt đền sau khi VAR vào cuộc.

Trên chấm 11m, Havertz dứt điểm chính xác, tung lưới đội bóng cũ, ấn định tỷ số hòa 1-1 cho Arsenal trước trận lượt về sau đây một tuần.

Ghi bàn:

Leverkusen: Robert Andrich (46')

Arsenal: Kai Havertz (89' pen)

Đội hình thi đấu

Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich, Andrich, Quansah, Tapsoba, Poku, Garcia, Palacios (Ezequiel Fernandez 82'), Grimaldo, Maza (Malik Tillman 74'), Terrier (Jonas Hofmann 82'), Kofane

Arsenal (4-2-3-1): Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Eze (Gabriel Jesus 82'), Saka (Noni Madueke 60'), Martinelli, Gyokeres (Kai Havertz 74')

12/03/2026 | 02:40

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Sau đây một tuần, hai đội sẽ tái đấu tại sân Emirates.

Thu gọn
12/03/2026 | 02:30

89'

Kai Havertz sút 11m thành công, 1-1 cho Arsenal

Noni Madueke đột phá từ cánh phải vào, Malik Tillman nhoài người xoạc bóng nhưng làm ngã cầu thủ của Arsenal, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho đội khách. VAR cũng xác định điều đó.

Trên chấm 11m, tiền đạo vào sân thay người Kai Havertz dứt điểm quyết đoán gỡ hòa 1-1 cho Pháo thủ thành London.

arsenal kai.jpg
Tình huống Kai đá phạt đền thành công - Ảnh: Arsenal
arsenal kai 1.jpg
Ảnh: Arsenal
Thu gọn
12/03/2026 | 02:28

85'

Martinelli khoan phá bên cánh trái rồi tạt bóng bổng vào trong, Timber đánh đầu nhưng đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Leverkusen.

Thu gọn
12/03/2026 | 02:22

76'

Hàng phòng ngự của Leverkusen vẫn tổ chức phòng ngự kín kẽ, lần lượt hóa giải mọi cơ hội mà Arsenal tạo ra. 

Thu gọn
12/03/2026 | 02:08

64'

Đại diện Premier League bắt đầu gia tăng sức tấn công, đặc biệt từ khi Noni Madueke vào thế chỗ Saka chơi mờ nhạt.

Thu gọn
12/03/2026 | 01:59

52'

Bị dẫn bàn đầy bất ngờ, các học trò của HLV Arteta rất muốn áp đặt thế trận, gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của CLB Bundesliga vẫn duy trì sự tỉnh táo.

Thu gọn
12/03/2026 | 01:52

46'

Robert Andrich mở tỷ số cho Leverkusen

Ngay trong đợt lên bóng đầu tiên của hiệp hai, Alejandro Grimaldo có pha đánh đầu buộc thủ môn Raya phải trổ tài cứu thua cho Arsenal. Tuy nhiên, ở tình huống đá phạt góc sau đó - bài sở trường của Pháo thủ, trung vệ Robert Andrich đánh đầu cận thành tung lưới đại diện nước Anh.

leverkusen.jpg
Niềm vui của trung vệ Robert Andrich với bàn mở tỷ số - Ảnh: UEFA
Thu gọn
12/03/2026 | 01:32

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

leverkusen vs arsenal.jpg
Ảnh: CLB
Thu gọn
12/03/2026 | 01:28

43'

CLB đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Leverkusen.

Thu gọn
12/03/2026 | 01:22

35'

Trận đấu đang trôi đi với diễn biến khá tẻ nhạt, những pha va chạm khiến cuộc đọ sức bị "cắt vụn".

Thu gọn
12/03/2026 | 01:10

25'

Một pha tấn công bên cánh trái của Arsenal và Piero Hincapie là người dứt điểm nhưng không làm khó thủ môn Janis Blaswich.

Thu gọn
12/03/2026 | 01:04

20'

Bóng dập xà ngang Leverkusen

Arsenal có pha tấn công sắc bén, đường chọc khe tinh tế của đồng đội từ cánh phải. Eze bỏ bóng để Gyokeres mớm bóng, Martinelli dứt điểm rất căng đập xà ngang bật ra.

Thu gọn
12/03/2026 | 00:56

11'

Các Pháo thủ thành London đang kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động tấn công tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.

Thu gọn
12/03/2026 | 00:49

3'

Dù phải làm khách nhưng Arsenal sớm triển khai lối chơi tấn công. Saka vừa thực hiện cú đá phạt đưa bóng đi chìm cắt chéo hàng thủ Leverkusen.

Thu gọn
12/03/2026 | 00:45

00h45

Trọng tài chính người Thổ Nhĩ Kỳ - Halil Meler thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

Thu gọn
12/03/2026 | 00:41

00h41

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

Thu gọn
12/03/2026 | 00:35

00h35

san bayarena.jpg
Sân BayArena đã sẵn sàng cho trận đấu - Ảnh: Arsenal
Thu gọn
12/03/2026 | 00:29

Đội hình xuất phát Leverkusen vs Arsenal

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/12/bayer-04-leverkusen-43.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/12/doi-hinh-arsenal-44.jpg
Thu gọn
11/03/2026 | 23:00

Nhận định trước trận

Arsenal bước vào chiến dịch châu lục năm nay với khát vọng lớn sau nhiều năm chỉ dừng lại ở vị trí á quân. Ngoại trừ chức vô địch UEFA Winners’ Cup năm 1994, “Pháo thủ” chưa từng bước lên đỉnh châu Âu. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mikel Arteta đang tạo dấu ấn mạnh mẽ khi toàn thắng 8 trận ở giai đoạn phân hạng, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng. Trên hành trình ấy, Arsenal lần lượt vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ như Atletico Madrid, Inter Milan hay Bayern Munich.

Chuỗi kết quả ấn tượng giúp đại diện thành London tránh được nhiều “ông lớn” trước trận chung kết, qua đó mở ra cơ hội lớn cho giấc mơ vô địch. Trước mắt, Arsenal phải vượt qua thử thách mang tên Bayer Leverkusen ở vòng đấu loại trực tiếp.

Arsenal hành quân đến Đức với phong độ khá ổn định khi vừa có chiến thắng thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường, dù màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục.

Trong khi đó, Leverkusen đã hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Kasper Hjulmand. Đội bóng Bundesliga bất bại 6 trận sân nhà gần nhất và chỉ thủng lưới một bàn, hứa hẹn tạo ra thử thách không nhỏ cho Arsenal.

Thu gọn
11/03/2026 | 22:10

Thông tin lực lượng

Leverkusen: Vắng Mark Flekken, Loic Bade, Arthur, Lucas Vazquez, Ben Seghir, Nathan Tella và Patrik Schick do chấn thương. 

Arsenal: William Saliba bị đau nhẹ, Martin Odegaard và Ben White không thể ra sân. Leandro Trossard và Riccardo Calafiori đang bị đau nhẹ.

Thu gọn