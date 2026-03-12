Arsenal hành quân đến sân của Bayer Leverkusen với mục tiêu giành lợi thế trước trận lượt về, nhưng đội khách sớm nhận ra đây là thử thách không hề dễ dàng. Hai đội nhập cuộc với thế trận căng thẳng và nhiều pha tranh chấp quyết liệt ngay từ đầu.
Phút 19, Arsenal tạo ra cơ hội đáng chú ý khi Gabriel Martinelli tung cú dứt điểm nhanh trong vòng cấm, tuy nhiên bóng lại dội xà ngang trong sự tiếc nuối của đội khách. Sau đó, trận đấu diễn ra giằng co với nhiều tình huống va chạm buộc trọng tài Halil Umut Meler phải rút ra một số thẻ vàng.
Ngay đầu hiệp hai, Leverkusen bất ngờ mở tỷ số. Phút 46, từ tình huống phạt góc, Robert Andrich bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn David Raya không kịp cản phá.
Bị dẫn bàn, Arsenal gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà. HLV Arteta tung Kai Havertz vào sân nhằm tăng cường sức tấn công và bước ngoặt đến ở phút 86 khi Arsenal được hưởng phạt đền sau khi VAR vào cuộc.
Trên chấm 11m, Havertz dứt điểm chính xác, tung lưới đội bóng cũ, ấn định tỷ số hòa 1-1 cho Arsenal trước trận lượt về sau đây một tuần.
Ghi bàn:
Leverkusen: Robert Andrich (46')
Arsenal: Kai Havertz (89' pen)
Đội hình thi đấu
Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich, Andrich, Quansah, Tapsoba, Poku, Garcia, Palacios (Ezequiel Fernandez 82'), Grimaldo, Maza (Malik Tillman 74'), Terrier (Jonas Hofmann 82'), Kofane
Arsenal (4-2-3-1): Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Eze (Gabriel Jesus 82'), Saka (Noni Madueke 60'), Martinelli, Gyokeres (Kai Havertz 74')
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Sau đây một tuần, hai đội sẽ tái đấu tại sân Emirates.
89'
Kai Havertz sút 11m thành công, 1-1 cho Arsenal
Noni Madueke đột phá từ cánh phải vào, Malik Tillman nhoài người xoạc bóng nhưng làm ngã cầu thủ của Arsenal, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho đội khách. VAR cũng xác định điều đó.
Trên chấm 11m, tiền đạo vào sân thay người Kai Havertz dứt điểm quyết đoán gỡ hòa 1-1 cho Pháo thủ thành London.
85'
Martinelli khoan phá bên cánh trái rồi tạt bóng bổng vào trong, Timber đánh đầu nhưng đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Leverkusen.
76'
Hàng phòng ngự của Leverkusen vẫn tổ chức phòng ngự kín kẽ, lần lượt hóa giải mọi cơ hội mà Arsenal tạo ra.
64'
Đại diện Premier League bắt đầu gia tăng sức tấn công, đặc biệt từ khi Noni Madueke vào thế chỗ Saka chơi mờ nhạt.
52'
Bị dẫn bàn đầy bất ngờ, các học trò của HLV Arteta rất muốn áp đặt thế trận, gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của CLB Bundesliga vẫn duy trì sự tỉnh táo.
46'
Robert Andrich mở tỷ số cho Leverkusen
Ngay trong đợt lên bóng đầu tiên của hiệp hai, Alejandro Grimaldo có pha đánh đầu buộc thủ môn Raya phải trổ tài cứu thua cho Arsenal. Tuy nhiên, ở tình huống đá phạt góc sau đó - bài sở trường của Pháo thủ, trung vệ Robert Andrich đánh đầu cận thành tung lưới đại diện nước Anh.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
43'
CLB đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Leverkusen.
35'
Trận đấu đang trôi đi với diễn biến khá tẻ nhạt, những pha va chạm khiến cuộc đọ sức bị "cắt vụn".
25'
Một pha tấn công bên cánh trái của Arsenal và Piero Hincapie là người dứt điểm nhưng không làm khó thủ môn Janis Blaswich.
20'
Bóng dập xà ngang Leverkusen
Arsenal có pha tấn công sắc bén, đường chọc khe tinh tế của đồng đội từ cánh phải. Eze bỏ bóng để Gyokeres mớm bóng, Martinelli dứt điểm rất căng đập xà ngang bật ra.
11'
Các Pháo thủ thành London đang kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động tấn công tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.
3'
Dù phải làm khách nhưng Arsenal sớm triển khai lối chơi tấn công. Saka vừa thực hiện cú đá phạt đưa bóng đi chìm cắt chéo hàng thủ Leverkusen.
00h45
Trọng tài chính người Thổ Nhĩ Kỳ - Halil Meler thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
00h41
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
00h35
Đội hình xuất phát Leverkusen vs Arsenal
Nhận định trước trận
Arsenal bước vào chiến dịch châu lục năm nay với khát vọng lớn sau nhiều năm chỉ dừng lại ở vị trí á quân. Ngoại trừ chức vô địch UEFA Winners’ Cup năm 1994, “Pháo thủ” chưa từng bước lên đỉnh châu Âu. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mikel Arteta đang tạo dấu ấn mạnh mẽ khi toàn thắng 8 trận ở giai đoạn phân hạng, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng. Trên hành trình ấy, Arsenal lần lượt vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ như Atletico Madrid, Inter Milan hay Bayern Munich.
Chuỗi kết quả ấn tượng giúp đại diện thành London tránh được nhiều “ông lớn” trước trận chung kết, qua đó mở ra cơ hội lớn cho giấc mơ vô địch. Trước mắt, Arsenal phải vượt qua thử thách mang tên Bayer Leverkusen ở vòng đấu loại trực tiếp.
Arsenal hành quân đến Đức với phong độ khá ổn định khi vừa có chiến thắng thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường, dù màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục.
Trong khi đó, Leverkusen đã hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Kasper Hjulmand. Đội bóng Bundesliga bất bại 6 trận sân nhà gần nhất và chỉ thủng lưới một bàn, hứa hẹn tạo ra thử thách không nhỏ cho Arsenal.
Thông tin lực lượng
Leverkusen: Vắng Mark Flekken, Loic Bade, Arthur, Lucas Vazquez, Ben Seghir, Nathan Tella và Patrik Schick do chấn thương.
Arsenal: William Saliba bị đau nhẹ, Martin Odegaard và Ben White không thể ra sân. Leandro Trossard và Riccardo Calafiori đang bị đau nhẹ.