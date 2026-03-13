Ở tuổi 23, Livramento nổi lên là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất Premier League khi chơi dưới triều đại HLV Eddie Howe.

Livramento bỏ lỡ nhiều trận mùa này do chấn thương gân kheo và mới chỉ tái xuất sân cỏ hồi tuần trước.

Arsenal muốn có sự phục vụ của Livramento - Ảnh: SunSport

Theo Telegraph, Arsenal dành sự quan tâm đặc biệt đến Livramento trước khi phiên chợ hè 2026 mở cửa.

Hậu vệ có thể đá tốt cả hai cánh này chỉ còn hơn 2 năm hợp đồng tại St James' Park. Điều đó khiến Newcastle rơi vào cảnh lo lắng, bởi quá trình gia hạn đi vào ngõ cụt.

Giới truyền thông xứ sương mù cho hay, Livramento có cùng người đại diện với HLV Arsenal - Mikel Arteta.

Trường hợp cầu thủ người Anh trì hoãn việc ký tiếp hợp đồng, Newcastle sẽ đưa Livramento lên thị trường chuyển nhượng nhằm tránh mất giá.

Arsenal có thể phải bỏ ra tới 60 triệu bảng để thuyết phục Newcastle nhả người.

Mikel Arteta rất thích chàng trai 23 tuổi ở phong cách chơi bóng mạnh mẽ, kỹ thuật và lên tham gia tấn công tốt.