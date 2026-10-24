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Arsenal giành 3 điểm xứng đáng - Ảnh: AFC

Đội hình ra sân

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly; Merino, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Rohl, Mykolenko; Garner, Armstrong; Brennan Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Bàn thắng: Konsa 6', Gabriel 69'

24/10/2026 | 23:01

Kết thúc

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Arsenal có 3 điểm quan trọng - Ảnh: 433
Thu gọn
24/10/2026 | 22:49

90'

Hiệp hai có đến 8 phút bù giờ.

Thu gọn
24/10/2026 | 22:41

83'

Từ quả tạt của Garner, Dewsburyl-Hall đánh đầu đưa bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
24/10/2026 | 22:40

76'

Everton cố gắng tấn công tìm bàn rút ngắn cách biệt nhưng lực bất tòng tâm.

Thu gọn
24/10/2026 | 22:28

69'

Bàn thắng (2-0, Gabriel): Ben White thoát xuống đường biên ngang rồi tạt vào như đặt cho Gabriel đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt.

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Gabriel ăn mừng bàn thắng thứ 2 - Ảnh: P.L
Thu gọn
24/10/2026 | 22:19

56'

Arsenal vẫn kiểm soát cuộc chơi nhưng chưa tạo thêm được những cơ hội ăn bàn.

Thu gọn
24/10/2026 | 22:06

48'

Rohl treo bóng vào từ cánh phải tao nên tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Thu gọn
24/10/2026 | 21:57

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: AFC
Thu gọn
24/10/2026 | 21:40

39'

Odegaard solo ngẫu hứng trong vòng cấm Everton nhưng cú đá cuối cùng bật chân hậu vệ áo xanh đi hết đường biên ngang.

Thu gọn
24/10/2026 | 21:30

30'

Lại là Madueke xoay người kết thúc chân phải, bóng chạm mép lưới sau.

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Madueke đang thi đấu nổi bật - Ảnh: P.L
Thu gọn
24/10/2026 | 21:27

28'

Madueke vượt qua Mykolenko rồi quăng chân sút chéo chéo, bóng bay chệch khung thành.

Thu gọn
24/10/2026 | 21:24

23'

Khi Everton dâng cao, Pháo thủ có những cơ hội phản công nhanh. Eze vừa đá nối ngay bằng chân phải đi ra ngoài.

Thu gọn
24/10/2026 | 21:16

17'

George xử lý hay bên cánh trái nhưng cú cứa lòng chân phải lại đi chệch khung thành.

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George tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội - Ảnh: P.L
Thu gọn
24/10/2026 | 21:13

11'

Sau khi bị dẫn bàn, Everton tràn lên tấn công mạnh mẽ. David Raya vừa trổ tài sau cú sút xa của cầu thủ đối phương.

Thu gọn
24/10/2026 | 21:07

6'

Bàn thắng (1-0, Konsa): Tận dụng triệt để tình huống lộn xộn sau pha dàn xếp phạt góc, Konsa đá bồi cận thành mở tỷ số cho Arsenal.

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Konsa ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: ANAS
Thu gọn
24/10/2026 | 21:06

4'

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các Pháo thủ thành London đã tràn lên tấn công mạnh mẽ.

Thu gọn
24/10/2026 | 20:55

21h

Trận đấu bắt đầu.

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24/10/2026 | 20:04

20h

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Đội hình ra sân Arsenal vs Everton
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23/10/2026 | 18:34

19h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Bukayo Saka, Tzolis, Saliba chấn thương. Khả năng ra sân của Ben White, Kai Havertz còn bỏ ngỏ.

Everton: Vitalii Mykolenko gặp vấn đề thể lực nên chưa chắc thi đấu.

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Arsenal quyết thắng sân nhà - Ảnh: DAZN
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