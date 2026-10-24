Đội hình ra sân
Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly; Merino, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Gyokeres.
Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Rohl, Mykolenko; Garner, Armstrong; Brennan Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.
Bàn thắng: Konsa 6', Gabriel 69'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có đến 8 phút bù giờ.
83'
Từ quả tạt của Garner, Dewsburyl-Hall đánh đầu đưa bóng bay sạt cột dọc.
76'
Everton cố gắng tấn công tìm bàn rút ngắn cách biệt nhưng lực bất tòng tâm.
69'
Bàn thắng (2-0, Gabriel): Ben White thoát xuống đường biên ngang rồi tạt vào như đặt cho Gabriel đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt.
56'
Arsenal vẫn kiểm soát cuộc chơi nhưng chưa tạo thêm được những cơ hội ăn bàn.
48'
Rohl treo bóng vào từ cánh phải tao nên tình huống cực kỳ nguy hiểm.
Kết thúc hiệp 1
39'
Odegaard solo ngẫu hứng trong vòng cấm Everton nhưng cú đá cuối cùng bật chân hậu vệ áo xanh đi hết đường biên ngang.
30'
Lại là Madueke xoay người kết thúc chân phải, bóng chạm mép lưới sau.
28'
Madueke vượt qua Mykolenko rồi quăng chân sút chéo chéo, bóng bay chệch khung thành.
23'
Khi Everton dâng cao, Pháo thủ có những cơ hội phản công nhanh. Eze vừa đá nối ngay bằng chân phải đi ra ngoài.
17'
George xử lý hay bên cánh trái nhưng cú cứa lòng chân phải lại đi chệch khung thành.
11'
Sau khi bị dẫn bàn, Everton tràn lên tấn công mạnh mẽ. David Raya vừa trổ tài sau cú sút xa của cầu thủ đối phương.
6'
Bàn thắng (1-0, Konsa): Tận dụng triệt để tình huống lộn xộn sau pha dàn xếp phạt góc, Konsa đá bồi cận thành mở tỷ số cho Arsenal.
4'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các Pháo thủ thành London đã tràn lên tấn công mạnh mẽ.
21h
Trận đấu bắt đầu.
20h
19h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Bukayo Saka, Tzolis, Saliba chấn thương. Khả năng ra sân của Ben White, Kai Havertz còn bỏ ngỏ.
Everton: Vitalii Mykolenko gặp vấn đề thể lực nên chưa chắc thi đấu.