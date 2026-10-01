Mike Penders phản lưới nhà, Tottenham dẫn 1-0

Từ quả phạt góc của cầu thủ Tottenham, thủ môn Mike Penders - người bắt thay Dibu Martinez bị chấn thương, đã có pha đấm bóng ra nhưng không hiểu sao lại bay về lưới nhà đầy khó tin.