Ghi bàn:
Tottenham: Mike Penders (77', phản lưới), Mathys Tel (87')
Thẻ đỏ: Cole Palmer (80', 2 thẻ vàng)
Đội hình thi đấu
Chelsea: Mike Penders, Joshua Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Pedro Neto, Jordan Henderson, Moises Caicedo, Jorrel Hato, Cole Palmer, Morgan Rogers, Geovany Quenda.
Tottenham: Antonin Kinsky, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Archie Gray, Mohammed Kudus, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, Andy Robertson, Mathys Tel, James Maddison, Omar Marmoush.
90'+8
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho Tottenham ngay trên sân của Chelsea.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
87'
Mathys Tel ghi tuyệt phẩm, nâng tỷ số lên 2-0
Mathys Tel thực hiện pha solo từ giữa sân trước khi dứt điểm ở rìa vòng cấm đưa bóng đi chìm làm tung lưới thủ môn Mike Penders lần thứ hai.
81'
Cole Palmer bị thẻ đỏ
Cole Palmer có pha giẫm lên cổ chân của Conor Gallagher - cựu cầu thủ Chelsea. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ hai kèm theo tấm thẻ đỏ.
77'
Mike Penders phản lưới nhà, Tottenham dẫn 1-0
Từ quả phạt góc của cầu thủ Tottenham, thủ môn Mike Penders - người bắt thay Dibu Martinez bị chấn thương, đã có pha đấm bóng ra nhưng không hiểu sao lại bay về lưới nhà đầy khó tin.
73'
Cầu thủ mới vào sân Estevao đột phá rồi dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài cạnh lưới Tottenham.
62'
Pha tấn công trực diện của Chelsea, Pedro Neto khống chế rồi bắt vô-lê trong vòng cấm nhưng không đánh bại được thủ môn Antonin Kinsky.
55'
Trận derby London vẫn đang trôi đi với những diễn biến bế tắc trên sân Stamford Bridge.
48'
Cole Palmer đột phá và bị ngã ở rìa trong vòng cấm Tottenham nhưng trọng tài cho rằng không có lỗi của cầu thủ đội khách.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
36'
Đến lượt thủ môn Antonin Kinsky trổ tài trước hai pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ Chelsea.
30'
Mathys Tel vừa khiến CĐV Chelsea thót tim với cú dứt điểm một chạm ngay trong vòng cấm. May cho The Blues khi thủ môn Mike Penders kịp thời cản phá.
25'
Mathys Tel đột phá dũng mãnh trước khi bị ngã trong vòng cấm của Chelsea. Tuy nhiên không có lỗi của hậu vệ đội chủ nhà.
20'
Tottenham có pha đáp trả mạnh mẽ, tuy nhiên cú sút chéo góc của Mohammed Kudus đưa bóng đi cắt ngang khung thành Chelsea.
13'
Chelsea dàn xếp đá phạt ngoài vòng cấm, Cole Palmer bấm bóng vào vòng cấm cho đồng đội nhưng bị bắt bài. Ngay sau đó Palmer dứt điểm kỹ thuật nhưng thủ môn Antonin Kinsky cảnh giác.
5'
Trận đấu sớm diễn ra sôi động khi đôi bên chủ động tấn công, đúng kỳ vọng về trận derby London rực lửa.
23h30
Trọng tài chính C. Kavanagh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
23h27
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
23h10
22h50
21h45
|Bảng xếp hạng Premier League 2026/27
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Manchester City
|7
|7
|0
|0
|12
|21
|2
|Arsenal
|7
|6
|0
|1
|6
|18
|3
|Brighton
|7
|5
|1
|1
|18
|16
|4
|Chelsea
|7
|4
|1
|2
|4
|13
|5
|Liverpool
|7
|3
|3
|1
|1
|12
|6
|Brentford
|7
|2
|4
|1
|5
|10
|7
|Leeds
|7
|2
|4
|1
|3
|10
|8
|Everton
|7
|2
|4
|1
|1
|10
|9
|Ipswich
|8
|3
|1
|4
|-4
|10
|10
|Hull City
|7
|2
|3
|2
|1
|9
|11
|Newcastle
|7
|2
|2
|3
|-4
|8
|12
|Aston Villa
|7
|2
|2
|3
|-4
|8
|13
|Manchester United
|7
|1
|4
|2
|0
|7
|14
|Crystal Palace
|7
|2
|1
|4
|-8
|7
|15
|Bournemouth
|7
|1
|3
|3
|-4
|6
|16
|Tottenham
|7
|1
|3
|3
|-4
|6
|17
|Nottingham Forest
|8
|1
|3
|4
|-4
|6
|18
|Coventry
|7
|2
|0
|5
|-8
|6
|19
|Fulham
|7
|1
|2
|4
|-3
|5
|20
|Sunderland
|7
|1
|1
|5
|-8
|4
- Xuống hạng
21h30
Chelsea tiếp đón Tottenham lúc 23h30 ngày 24/10 tại vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27 với lợi thế sân nhà và phong độ vượt trội.
Thầy trò HLV Xabi Alonso đang xếp thứ tư, thắng hai vòng liên tiếp và bất bại 7 trận gần nhất tại Stamford Bridge. Đáng chú ý, Chelsea cũng không thua Tottenham trong 10 lần tiếp đón gần đây, giành tới 8 chiến thắng.
Trái ngược đối thủ, Tottenham đứng thứ 16 sau 7 vòng, mới thắng một trận. Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi còn gặp khó khăn về lực lượng khi nhiều trụ cột vắng mặt.
Dù hàng thủ Chelsea chưa thực sự chắc chắn, sức mạnh tấn công cùng lợi thế đối đầu giúp đội chủ nhà được đánh giá cao hơn.