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Declan Rice là người hùng của Arsenal - Ảnh: Uefa

Đội hình ra sân

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Stanisic, Bischof, Davies; Pavlovic, Saibari, Gnabry; Kane.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Madueke; Havertz.

Bàn thắng: Davies 35', Kane 61' (pen) - Eze 25', Rice 82'

Kết quả
League Stage - 3
20/10/2026 23:45:00 Sabah FA 1 - 2 Borussia Dortmund
20/10/2026 23:45:00 Fenerbahce 2 - 2 Slavia Praha
21/10/2026 02:00:00 FC Porto 0 - 1 PSV Eindhoven
21/10/2026 02:00:00 Manchester City 5 - 1 AEK Athens FC
21/10/2026 02:00:00 Liverpool 4 - 3 Villarreal
21/10/2026 02:00:00 VfB Stuttgart 1 - 1 Atletico Madrid
21/10/2026 02:00:00 Napoli 4 - 3 Bodo/Glimt
21/10/2026 02:00:00 Paris Saint Germain 4 - 2 Barcelona
21/10/2026 02:00:00 AS Roma 4 - 0 Slovan Bratislava
21/10/2026 23:45:00 como 4 - 1 Manchester United
21/10/2026 23:45:00 Lille 2 - 4 Galatasaray
22/10/2026 02:00:00 Inter 1 - 0 Shakhtar Donetsk
22/10/2026 02:00:00 Real Madrid 4 - 1 RB Leipzig
22/10/2026 02:00:00 Club Brugge KV 3 - 0 Lens
22/10/2026 02:00:00 Real Betis 1 - 0 Feyenoord
22/10/2026 02:00:00 Aston Villa 3 - 1 Viking
22/10/2026 02:00:00 Bayern Munich 2 - 2 Arsenal
22/10/2026 | 04:03

Kết thúc

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Hai đội chia điểm ở Allianz Arena - Ảnh: 433
Thu gọn
22/10/2026 | 03:50

90'+1

Timber bất ngờ nã đại bác sấm sét buộc Neuer phải bay người cứu thua.

Thu gọn
22/10/2026 | 03:40

82'

Bàn thắng (2-2, Declan Rice): Sau pha đập nhả trung lộ ăn ý, Gyokeres làm tường cho Rice băng xuống sút chéo góc gỡ hòa 2-2.

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Rice ăn mừng phấn khích - Ảnh: Uefa
Thu gọn
22/10/2026 | 03:35

77'

Luis Diaz vừa vào sân tung cú dứt điểm chân phải rất căng, nhưng Raya xuất sắc cứu thua.

Thu gọn
22/10/2026 | 03:26

65'

Bayern Munich phản công nhanh. Laimer tung cú đá chìm bằng chân phải bóng bat sạt cột dọc.

Thu gọn
22/10/2026 | 03:19

61'

Bàn thắng (2-1, Harry Kane pen): Harry Kane tung cú đá chính diện khung thành bóng bật tay Gabriel. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, chính Kane đánh lừa David Raya nâng tỷ số lên 2-1.

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Harry kane lập công trên chấm penalty - Ảnh: Uefa
Thu gọn
22/10/2026 | 03:08

49'

Bayern đáp trả ngay tức thì. Bóng được tạt vào cho Upamecano đánh đầu cận thành nhưng Raya xuất sắc cứu thua cho Arsenal.

Thu gọn
22/10/2026 | 03:07

47'

Sau pha phạt góc của Pháo thủ, Guimaraes bật cao đánh đầu cực kỳ nguy hiểm. Neuer đẩy bóng dội xà ngang bật ra.

Thu gọn
22/10/2026 | 02:51

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1 - Ảnh: FCB
Thu gọn
22/10/2026 | 02:40

40'

Harry Kane có pha dứt điểm đầu tiên nhưng cú sút bằng chân trái bị hậu vệ Arsenal chặn lại.

Thu gọn
22/10/2026 | 02:36

35'

Bàn thắng (1-1, Alphonso Davies): Harry Kane tỉa đường chuyền thông minh cho Davies phá bẫy việt vị băng xuống đánh bại Raya trong pha đối mặt, quân bình tỷ số 1-1.

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Davies gỡ hòa cho Hùm xám - Ảnh: Uefa
Thu gọn
22/10/2026 | 02:26

25'

Bàn thắng (1-0, Eberechi Eze): Đón đường chuyền đẳng cấp của Odegaard, Eze băng xuống volley chân trái tung lưới Neuer.

Trọng tài biên ban đầu căng cờ báo việt vị. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, bàn thắng được công nhận cho Eze.

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editorial_uefa_com fbl eur c1 bayern_munich arsenal (1).jpg
Eze ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Uefa
Thu gọn
22/10/2026 | 02:21

21'

Bayern Munich đáp trả ngay tức thì với tình huống phản công rất nhanh. Gbabry thoải mái đặt lòng chân trái nhưng thủ môn David Raya xuất sắc cứu thua.

Thu gọn
22/10/2026 | 02:20

20'

Arsenal có cơ hội sau tình huống dàn xếp phạt góc. Thế nhưng, Calafiori lại đệm bóng vọt xà.

Thu gọn
22/10/2026 | 02:13

13'

Kai Havertz nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi với Pavlovic.

Thu gọn
22/10/2026 | 02:09

9'

Bóng lăn được ít phút, Saka đã phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Eze.

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Saka sớm dính chấn thương - Ảnh: Uefa
Thu gọn
22/10/2026 | 02:08

5'

Phận làm khách nhưng Arsenal đang nhập cuộc tương đối chủ động, đẩy Bayern vào thế phải phòng ngự bên phần sân nhà.

Thu gọn
22/10/2026 | 02:00

2h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
22/10/2026 | 00:49

0h45

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Đội hình ra sân Bayern Munich vs Arsenal
Thu gọn
21/10/2026 | 16:12

22h30

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Dàn sao Bayern Munich trên sân tập - Ảnh: FCB
Thu gọn
21/10/2026 | 16:11

22h

Thông tin lực lượng

Bayern Munich: Musiala (chấn thương), Olise (treo giò).

Arsenal: Hincapie, Saliba, Tzolis (chấn thương).

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Cuộc đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: TV360
Thu gọn