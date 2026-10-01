Đội hình ra sân
Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Stanisic, Bischof, Davies; Pavlovic, Saibari, Gnabry; Kane.
Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Madueke; Havertz.
Bàn thắng: Davies 35', Kane 61' (pen) - Eze 25', Rice 82'
|Kết quả
|League Stage - 3
|20/10/2026 23:45:00
|Sabah FA 1 - 2 Borussia Dortmund
|20/10/2026 23:45:00
|Fenerbahce 2 - 2 Slavia Praha
|21/10/2026 02:00:00
|FC Porto 0 - 1 PSV Eindhoven
|21/10/2026 02:00:00
|Manchester City 5 - 1 AEK Athens FC
|21/10/2026 02:00:00
|Liverpool 4 - 3 Villarreal
|21/10/2026 02:00:00
|VfB Stuttgart 1 - 1 Atletico Madrid
|21/10/2026 02:00:00
|Napoli 4 - 3 Bodo/Glimt
|21/10/2026 02:00:00
|Paris Saint Germain 4 - 2 Barcelona
|21/10/2026 02:00:00
|AS Roma 4 - 0 Slovan Bratislava
|21/10/2026 23:45:00
|como 4 - 1 Manchester United
|21/10/2026 23:45:00
|Lille 2 - 4 Galatasaray
|22/10/2026 02:00:00
|Inter 1 - 0 Shakhtar Donetsk
|22/10/2026 02:00:00
|Real Madrid 4 - 1 RB Leipzig
|22/10/2026 02:00:00
|Club Brugge KV 3 - 0 Lens
|22/10/2026 02:00:00
|Real Betis 1 - 0 Feyenoord
|22/10/2026 02:00:00
|Aston Villa 3 - 1 Viking
|22/10/2026 02:00:00
|Bayern Munich 2 - 2 Arsenal
Kết thúc
90'+1
Timber bất ngờ nã đại bác sấm sét buộc Neuer phải bay người cứu thua.
82'
Bàn thắng (2-2, Declan Rice): Sau pha đập nhả trung lộ ăn ý, Gyokeres làm tường cho Rice băng xuống sút chéo góc gỡ hòa 2-2.
77'
Luis Diaz vừa vào sân tung cú dứt điểm chân phải rất căng, nhưng Raya xuất sắc cứu thua.
65'
Bayern Munich phản công nhanh. Laimer tung cú đá chìm bằng chân phải bóng bat sạt cột dọc.
61'
Bàn thắng (2-1, Harry Kane pen): Harry Kane tung cú đá chính diện khung thành bóng bật tay Gabriel. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Từ khoảng cách 11m, chính Kane đánh lừa David Raya nâng tỷ số lên 2-1.
49'
Bayern đáp trả ngay tức thì. Bóng được tạt vào cho Upamecano đánh đầu cận thành nhưng Raya xuất sắc cứu thua cho Arsenal.
47'
Sau pha phạt góc của Pháo thủ, Guimaraes bật cao đánh đầu cực kỳ nguy hiểm. Neuer đẩy bóng dội xà ngang bật ra.
Kết thúc hiệp 1
40'
Harry Kane có pha dứt điểm đầu tiên nhưng cú sút bằng chân trái bị hậu vệ Arsenal chặn lại.
35'
Bàn thắng (1-1, Alphonso Davies): Harry Kane tỉa đường chuyền thông minh cho Davies phá bẫy việt vị băng xuống đánh bại Raya trong pha đối mặt, quân bình tỷ số 1-1.
25'
Bàn thắng (1-0, Eberechi Eze): Đón đường chuyền đẳng cấp của Odegaard, Eze băng xuống volley chân trái tung lưới Neuer.
Trọng tài biên ban đầu căng cờ báo việt vị. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, bàn thắng được công nhận cho Eze.
21'
Bayern Munich đáp trả ngay tức thì với tình huống phản công rất nhanh. Gbabry thoải mái đặt lòng chân trái nhưng thủ môn David Raya xuất sắc cứu thua.
20'
Arsenal có cơ hội sau tình huống dàn xếp phạt góc. Thế nhưng, Calafiori lại đệm bóng vọt xà.
13'
Kai Havertz nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi với Pavlovic.
9'
Bóng lăn được ít phút, Saka đã phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Eze.
5'
Phận làm khách nhưng Arsenal đang nhập cuộc tương đối chủ động, đẩy Bayern vào thế phải phòng ngự bên phần sân nhà.
2h
Trận đấu bắt đầu.
0h45
22h30
22h
Thông tin lực lượng
Bayern Munich: Musiala (chấn thương), Olise (treo giò).
Arsenal: Hincapie, Saliba, Tzolis (chấn thương).