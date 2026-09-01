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Odegaard ghi bàn quyết định cho Arsenal - Ảnh: Premier League

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Chelsea: Martinez; Lacroix, Achaempong, Fofana; James, Neto, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro.

Bàn thắng: Havertz 25', Odegaard 50' - Rogers 2'

Kết quả
Vòng 3
05/09/2026 02:00:00 Ipswich 0 - 2 Liverpool
05/09/2026 18:30:00 Newcastle 2 - 2 Bournemouth
05/09/2026 21:00:00 Nottingham Forest 0 - 0 Tottenham
05/09/2026 21:00:00 Manchester City 1 - 0 Coventry
05/09/2026 21:00:00 Fulham 2 - 3 Crystal Palace
05/09/2026 21:00:00 Brentford 1 - 1 Sunderland
05/09/2026 21:00:00 Brighton 1 - 1 Leeds
05/09/2026 23:30:00 Hull City 0 - 0 Aston Villa
06/09/2026 20:00:00 Everton 2 - 2 Manchester United
06/09/2026 22:30:00 Arsenal 2 - 1 Chelsea

07/09/2026 | 00:33

Kết thúc

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Arsenal giành chiến thắng xứng đáng - Ảnh: P.L
Thu gọn
07/09/2026 | 00:22

90'

Hiệp hai chỉ có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
07/09/2026 | 00:22

89'

Estevao rẽ vào từ cánh phải rồi dứt điểm chân trái rất hay. Tuy nhiên, David Raya vẫn bay người cứu thua cho Arsenal.

Thu gọn
07/09/2026 | 00:13

80'

Chelsea đang làm tất cả để tìm kiếm bàn thắng. Estevao vừa được tung vào sân.

Thu gọn
07/09/2026 | 00:06

72'

Hai đội đang tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn, trong bối cảnh Chelsea phải dâng cao đội hình.

Thu gọn
06/09/2026 | 23:57

63'

Chelsea đang cố gắng tấn công tìm bàn gỡ. Joao Pedro vừa xâm nhập vòng cấm nhưng không thể dứt điểm do Raya lao ra kịp thời.

Thu gọn
06/09/2026 | 23:45

50'

Bàn thắng (2-1, Martin Odegaard): Tzolis chuyền vào vòng cấm, Havertz nhấc chân thông minh để Odegaard đón bóng dễ dàng đánh bại Martinez trong pha đối mặt.

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Odegaard ăn mừng bàn thắng - Ảnh: P.L
Thu gọn
06/09/2026 | 23:26

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1 - Ảnh: AFC
Thu gọn
06/09/2026 | 23:25

45'+3

Pedro Neto phản công rẽ vào từ cánh phải tung ra cú đá chìm bằng chân trái, bóng dội cột dọc bật ra.

Thu gọn
06/09/2026 | 23:17

45'

Hiệp một có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
06/09/2026 | 23:14

38'

Chelsea đang cố gắng tạo ra khác biệt bằng những đợt phản công chuyển trạng thái nhanh.

Thu gọn
06/09/2026 | 23:05

30'

Morgan Rogers nhận bóng trong vòng cấm rồi cứa lòng khá nguy hiểm.

Thu gọn
06/09/2026 | 22:58

25'

Bàn thắng (1-1, Kai Havertz): Nhận bóng bên cánh phải, Kai Havertz rẽ vào trung lộ rồi quăng chân trái, bóng đi chìm nhằm góc gần khiến Martinez bất lực.

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Havertz ghi bàn vào lưới đội bóng cũ - Ảnh: P.L
Thu gọn
06/09/2026 | 22:54

23'

Reece James nã đại bác sấm sét từ khoảng cách hơn 30m khiến David Raya vất vả cản phá.

Thu gọn
06/09/2026 | 22:50

20'

Tzolis trả ngược từ cánh trái vào trong cho Havertz đá nối ngay nhưng bị Fofana chặn lại.

Thu gọn
06/09/2026 | 22:43

12'

Sau tình huống lộn xộn, Calafiori đưa được bóng vào lưới Chelsea. Tuy nhiên, VAR xác định Konsa đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

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Bàn thắng không được công nhận của Calafiori - Ảnh: P.L
Thu gọn
06/09/2026 | 22:40

10'

Sau bàn thua, Arsenal đang cố gắng pressing tầm cao đoạt bóng để tổ chức tấn công mạnh mẽ. Bóng liên tục được dồn sang cánh phải cho Bukayo Saka.

Thu gọn
06/09/2026 | 22:34

2'

Bàn thắng (0-1, Morgan Rogers): Sau đường chuyền của đồng đội, Morgan Rogers bắt volley chân phải rất nhanh đầu vòng cấm mở tỷ số cho Chelsea.

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Morgan Rogers ăn mừng bàn thắng sớm - Ảnh: Chelsea Photos
Thu gọn
06/09/2026 | 22:34

22h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
06/09/2026 | 22:14

22h

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Đội hình ra sân Arsenal và Chelsea
Thu gọn
06/09/2026 | 12:44

20h02

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Cầu thủ Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
Thu gọn
06/09/2026 | 12:42

20h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Saliba, Timber và Mosquera vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea: Jordan Henderson, Marco Palestra và Caicedo chưa thể ra sân.

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Trận derby London hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: SunSport
Thu gọn