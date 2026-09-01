Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.
Chelsea: Martinez; Lacroix, Achaempong, Fofana; James, Neto, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro.
Bàn thắng: Havertz 25', Odegaard 50' - Rogers 2'
|Kết quả
|Vòng 3
|05/09/2026 02:00:00
|Ipswich 0 - 2 Liverpool
|05/09/2026 18:30:00
|Newcastle 2 - 2 Bournemouth
|05/09/2026 21:00:00
|Nottingham Forest 0 - 0 Tottenham
|05/09/2026 21:00:00
|Manchester City 1 - 0 Coventry
|05/09/2026 21:00:00
|Fulham 2 - 3 Crystal Palace
|05/09/2026 21:00:00
|Brentford 1 - 1 Sunderland
|05/09/2026 21:00:00
|Brighton 1 - 1 Leeds
|05/09/2026 23:30:00
|Hull City 0 - 0 Aston Villa
|06/09/2026 20:00:00
|Everton 2 - 2 Manchester United
|06/09/2026 22:30:00
|Arsenal 2 - 1 Chelsea
Kết thúc
90'
Hiệp hai chỉ có 4 phút bù giờ.
89'
Estevao rẽ vào từ cánh phải rồi dứt điểm chân trái rất hay. Tuy nhiên, David Raya vẫn bay người cứu thua cho Arsenal.
80'
Chelsea đang làm tất cả để tìm kiếm bàn thắng. Estevao vừa được tung vào sân.
72'
Hai đội đang tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn, trong bối cảnh Chelsea phải dâng cao đội hình.
63'
Chelsea đang cố gắng tấn công tìm bàn gỡ. Joao Pedro vừa xâm nhập vòng cấm nhưng không thể dứt điểm do Raya lao ra kịp thời.
50'
Bàn thắng (2-1, Martin Odegaard): Tzolis chuyền vào vòng cấm, Havertz nhấc chân thông minh để Odegaard đón bóng dễ dàng đánh bại Martinez trong pha đối mặt.
Kết thúc hiệp 1
45'+3
Pedro Neto phản công rẽ vào từ cánh phải tung ra cú đá chìm bằng chân trái, bóng dội cột dọc bật ra.
45'
Hiệp một có 4 phút bù giờ.
38'
Chelsea đang cố gắng tạo ra khác biệt bằng những đợt phản công chuyển trạng thái nhanh.
30'
Morgan Rogers nhận bóng trong vòng cấm rồi cứa lòng khá nguy hiểm.
25'
Bàn thắng (1-1, Kai Havertz): Nhận bóng bên cánh phải, Kai Havertz rẽ vào trung lộ rồi quăng chân trái, bóng đi chìm nhằm góc gần khiến Martinez bất lực.
23'
Reece James nã đại bác sấm sét từ khoảng cách hơn 30m khiến David Raya vất vả cản phá.
20'
Tzolis trả ngược từ cánh trái vào trong cho Havertz đá nối ngay nhưng bị Fofana chặn lại.
12'
Sau tình huống lộn xộn, Calafiori đưa được bóng vào lưới Chelsea. Tuy nhiên, VAR xác định Konsa đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.
10'
Sau bàn thua, Arsenal đang cố gắng pressing tầm cao đoạt bóng để tổ chức tấn công mạnh mẽ. Bóng liên tục được dồn sang cánh phải cho Bukayo Saka.
2'
Bàn thắng (0-1, Morgan Rogers): Sau đường chuyền của đồng đội, Morgan Rogers bắt volley chân phải rất nhanh đầu vòng cấm mở tỷ số cho Chelsea.
22h30
Trận đấu bắt đầu.
22h
20h02
20h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Saliba, Timber và Mosquera vắng mặt vì chấn thương.
Chelsea: Jordan Henderson, Marco Palestra và Caicedo chưa thể ra sân.