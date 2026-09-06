22h30 ngày 6/9:

Arsenal mới chỉ phải đối mặt với đúng 1 cú sút trúng đích sau hai trận đầu mùa. Sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự có thể là chìa khóa giúp họ đánh bại Chelsea trận derby London hôm nay.

Thời điểm hiện tại, Pháo thủ được đánh giá rất cao trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương, với mục tiêu giành 2 chức vô địch Anh liên tiếp lần đầu tiên kể từ thập niên 1930.

Arsenal toàn thắng 2 vòng mở màn - Ảnh: AFC

Tuy nhiên, Chelsea cũng nhận được sự tôn trọng đáng kể, dù chỉ cán đích thứ 10 mùa trước. The Blues hiện xếp thứ 3 trong danh sách ứng viên vô địch, theo đánh giá từ các nhà cái.

Chelsea vừa trải qua kỳ chuyển nhượng hè thành công, thu về khoản lợi nhuận đáng kể, bất chấp việc thực hiện loạt thương vụ đình đám. Trong số những tân binh, Morgan Rogers tạo ra ảnh hưởng ngay tức thì.

Rogers đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau 2 lần ra sân cho The Blues. Khả năng phối hợp giữa anh với Cole Palmer và Joao Pedro cũng là điểm sáng đáng chú ý bên phía đội bóng Tây London.

Dẫu vậy, vấn đề lớn nhất của Chelsea nằm ở hàng thủ. Đội bóng của Xabi Alonso để thủng lưới quá nhiều. Nếu muốn được coi là ứng viên vô địch, họ phải nhanh chóng khắc phục điểm yếu này.

Robert Sanchez mắc lỗi trong cả hai bàn thua trước Fulham lập tức bị đẩy sang Como theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, người thay thế Emiliano Martinez cũng sớm nhận ra rằng, đứng trong khung thành Chelsea chưa bao giờ là công việc dễ dàng.

Gặp Brighton, Chelsea dẫn tới 3-0 chỉ sau 32 phút nhưng phải căng mình mới bảo toàn chiến thắng 4-3. Hàng phòng ngự lỏng lẻo The Blues liên tục bị đối phương khai thác, khiến họ trải qua những phút cuối đầy bất an.

HLV Xabi Alonso vốn ưa thích lối chơi pressing tầm cao, nhưng áp dụng cách tiếp cận đó trước Arsenal là một canh bạc. Pháo thủ đặc biệt nguy hiểm trong việc khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Trận derby hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports

Những vấn đề dưới hậu tuyến Chelsea đã kéo dài từ lâu. Lần gần nhất The Blues giữ sạch lưới tại Premier League là chiến thắng Brentford 2-0 hồi tháng 1. Đáng chú ý, họ nhận ít nhất 2 bàn thua ở 7 trong 10 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

Chelsea thiếu một thủ lĩnh thực sự nơi hàng phòng ngự, trong khi tuyến giữa chưa đủ khả năng che chắn. Khu trung tuyến Chelsea càng trở nên đáng lo sau khi Enzo Fernandez chuyển sang Man City.

Những trận cầu lớn thường được định đoạt ở giữa sân. Với sức mạnh, chất lượng và sự ổn định vượt trội khu vực này, Arsenal có thể hướng tới một chiến thắng thuyết phục trên sân nhà.

Dự đoán: Arsenal thắng 3-1

Thông tin lực lượng

Arsenal: Saliba, Timber và Mosquera vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea: Jordan Henderson, Marco Palestra và Caicedo chưa thể ra sân.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Chelsea: Martinez; Lacroix, Colwill, Fofana; James, Gusto, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro.