Sôi động chuyển nhượng

Mùa hè 2026 một lần nữa diễn ra vô cùng sôi động ở phía Tây London về mặt chuyển nhượng, nhưng ần này mọi chuyện khác với những năm trước.

Người góp công lớn vào sự thay đổi ấy chính là Xabi Alonso. Khi ký hợp đồng với ông, Chelsea phải chấp nhận một yếu tố quan trọng: thay đổi chiến lược.

Chelsea thay đổi chiến lược với Alonso. Ảnh: CFC

Đó không phải cuộc cách mạng hoàn toàn, nhưng là bước ngoặt đáng kể trong cách Chelsea hoạch định kỳ chuyển nhượng hè. Xabi Alonso được trao tiếng nói và quyền quyết định trong cả những thương vụ mua lẫn bán cầu thủ. Sự thay đổi ấy đã thực sự diễn ra.

Chỉ cần nhìn vào những con số là đủ hiểu. Dù thực hiện thương vụ đắt nhất lịch sử CLB, chi 138 triệu euro mua Morgan Rogers (117 triệu bảng), đồng thời bổ sung hơn 10 cầu thủ, Chelsea vẫn khép lại kỳ chuyển nhượng với cán cân tài chính dương.

“The Blues” cũng thiết lập một kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh. Chelsea thu về con số khổng lồ 476 triệu euro, tính cả các khoản phụ phí, qua đó đạt lợi nhuận chuyển nhượng ròng gần 70 triệu euro.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2021/22 đội chủ sân Stamford Bridge kết thúc một kỳ chuyển nhượng với cán cân dương.

Gần nửa tỷ euro tiền bán cầu thủ giúp Chelsea xây dựng đội hình gần như được thiết kế theo đúng yêu cầu của Xabi Alonso.

Doanh thu kỷ lục thương vụ Enzo Fernandez

Dĩ nhiên, không HLV nào muốn mất đội trưởng vào đúng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, ngay cả khi cầu thủ ấy ra đi với mức phí 145 triệu euro, cân bằng kỷ lục đắt nhất lịch sử bóng đá Anh.

Càng khó chịu hơn khi Chelsea tưởng như đã hoàn tất mọi thỏa thuận để đưa Lamine Camara thay thế Enzo Fernandez về Stamford Bridge, nhưng thương vụ lại đổ bể vào phút chót.

Ngoài thương vụ kỷ lục của Enzo, Chelsea còn cho thấy khả năng bán những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch với mức giá rất cao.

Những cái tên không được Xabi Alonso trọng dụng như Nico Jackson, Andrey Santos và Liam Delap lần lượt mang về 76 triệu, 58 triệu và 56 triệu euro, tính cả phụ phí.

Lacroix là một trong những bổ sung đáng chú ý của Chelsea. Ảnh: CFC

Một trường hợp khác là Alejandro Garnacho, được cho Aston Villa mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 50 triệu euro.

Đáng chú ý là khoản lợi nhuận mà Chelsea tạo ra. Với những cầu thủ mới chỉ được đưa về Stamford Bridge cách đây một hoặc hai mùa giải, họ vẫn thu về mức lãi lần lượt 39 triệu, 43 triệu, 23 triệu và 5 triệu euro.

Đó chính là mô hình mà Chelsea muốn hướng tới: không chỉ mua nhiều và bán nhiều, mà còn biến thị trường chuyển nhượng thành một phần trong chiến lược tài chính của CLB.

Enzo Fernandez cũng không phải ngôi sao duy nhất mà Xabi Alonso mất trong mùa hè này. Trước đó, Marc Cucurella đã chuyển sang Real Madrid với giá 55 triệu euro.

Tuy nhiên, Chelsea vẫn giữ được các trụ cột như Cole Palmer, Joao Pedro, Moises Caicedo cùng nhiều nhân tố chủ chốt khác. Quan trọng không kém, đội bóng thành London đã giải quyết được tình trạng đội hình quá cồng kềnh tồn tại suốt thời gian qua.

Đội hình theo ý Alonso

Chelsea bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải với hơn 40 cầu thủ, nhưng đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, họ đã thực hiện tổng cộng 20 thương vụ đưa người ra đi.

Bên cạnh những vụ bán cầu thủ kể trên, một số cái tên đáng chú ý khác cũng rời Stamford Bridge như Marc Guiu, Robert Sánchez, Tyrique George, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo...

Sau cuộc thanh lọc quy mô lớn, Xabi Alonso hiện có 26 cầu thủ đội một, chưa tính các tài năng từ học viện.

Cấu trúc đội hình đã trở nên cân bằng hơn rất nhiều. Chelsea gần như có hai lựa chọn cho mọi vị trí. Xabi Alonso chỉ còn 5 trung vệ thay vì 10, và 3 trung phong thay vì 7 như tình trạng dư thừa trước đó.

Bộ ba Palmer - Joao Pedro - Rogers khởi đầu mùa giải ấn tượng. Ảnh: CFC

Ngay cả khi không còn Enzo Fernandez, Chelsea vẫn sở hữu năm cầu thủ gồm Caicedo, Reece James, Lavia, Barco và Henderson có thể được sử dụng trong hệ thống hai tiền vệ trung tâm quen thuộc của Xabi Alonso.

Đây cũng là một tập thể được xây dựng với sự pha trộn giữa hiện tại và tương lai. Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình Chelsea hiện vượt mốc 1 tỷ euro.

Nói cách khác, sau nhiều mùa hè mua sắm ồ ạt, tích trữ tài năng và sở hữu đội hình phình to đến mức khó kiểm soát, Chelsea lần này đi theo hướng ngược lại.

CLB vẫn chi mạnh, thậm chí phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình với Morgan Rogers, nhưng đồng thời bán cầu thủ quyết liệt hơn, thu về số tiền chưa từng có và tinh giản đáng kể lực lượng.

Dấu ấn Alonso cũng được thể hiện qua 2 trận thắng ở Premier League, với 7 bàn được ghi.

Chelsea muốn đua vô địch Premier League. Tham vọng ấy sẽ được kiểm chứng trong trận derby trên sân Emirates của Arsenal (22h30 ngày 6/9).