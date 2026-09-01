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Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
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Thủ môn tân binh Zion Suzuki suýt phải nhận bàn thua sớm, sau tình huống đánh đầu của Gabriel
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Havertz giữa vòng vây hậu vệ chủ nhà
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Bukayo Saka thi đấu mờ nhạt trong 45 phút đầu
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Trên hàng công Villa, Nicolas Jackson hoạt động năng nổ những chưa hiệu quả
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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
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Phút 54, Maatsen phạm lỗi với Saka và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài xác định điểm phạm lỗi bên ngoài vòng cấm nên chỉ có 1 quả đá phạt trực tiếp cho Arsenal
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Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Arsenal cũng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 59, khi Saka đệm cận thành sau đường căng ngang của Calafiori
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Niềm vui của các Pháo thủ
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Kai Havertz có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng bị Suzuki từ chối
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Aston Villa cố gắng vùng lên phút cuối nhưng không thể tìm được bàn gỡ
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Chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng của Arsenal

Nguồn ảnh: AVFC, Premier League, 433

Kết quả
Vòng 2
29/08/2026 02:00:00 Crystal Palace 1 - 4 Manchester City
29/08/2026 18:30:00 Liverpool 2 - 2 Nottingham Forest
29/08/2026 21:00:00 Coventry 0 - 1 Hull City
29/08/2026 21:00:00 Bournemouth 1 - 1 Everton
29/08/2026 23:30:00 Tottenham 0 - 2 Newcastle
30/08/2026 20:00:00 Chelsea 4 - 3 Brighton
30/08/2026 20:00:00 Leeds 1 - 1 Brentford
30/08/2026 20:00:00 Sunderland 1 - 0 Fulham
30/08/2026 22:30:00 Manchester United 5 - 2 Ipswich
01/09/2026 02:00:00 Aston Villa 0 - 1 Arsenal