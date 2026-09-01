Vụ chuyển nhượng Cody Gakpo từ Liverpool sang Man City chính thức bị hủy, vì đội chủ sân Anfield gặp khó trong việc tìm người thay thế cuối phiên chợ hè.
Nguồn ảnh: AVFC, Premier League, 433
|Kết quả
|Vòng 2
|29/08/2026 02:00:00
|Crystal Palace 1 - 4 Manchester City
|29/08/2026 18:30:00
|Liverpool 2 - 2 Nottingham Forest
|29/08/2026 21:00:00
|Coventry 0 - 1 Hull City
|29/08/2026 21:00:00
|Bournemouth 1 - 1 Everton
|29/08/2026 23:30:00
|Tottenham 0 - 2 Newcastle
|30/08/2026 20:00:00
|Chelsea 4 - 3 Brighton
|30/08/2026 20:00:00
|Leeds 1 - 1 Brentford
|30/08/2026 20:00:00
|Sunderland 1 - 0 Fulham
|30/08/2026 22:30:00
|Manchester United 5 - 2 Ipswich
|01/09/2026 02:00:00
|Aston Villa 0 - 1 Arsenal
Trong ngày thi đấu bùng nổ của đội trưởng Bruno Fernandes, MU lội ngược dòng đánh bại Ipswich 5-2 tại Old Trafford.
Carlos Baleba sẽ phải ngồi ngoài thêm 3 tuần do chấn thương mắt cá chân. Amad Diallo cũng chưa thể tái xuất ở trận gặp Ipswich cuối tuần này.
Julian Alvarez chỉ còn hai lựa chọn cho tương lai: tập trung trở lại thi đấu cho Atletico Madrid hoặc chấp nhận chuyển tới Arsenal.
Tiền đạo cánh Gabriel Martinelli của Arsenal đang tiến gần tới việc gia nhập Al-Hilal trong thương vụ trị giá 55 triệu bảng.