Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Jesus, Trossard.
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Dorgu; Mbeumo.
Bàn thắng: Lisandro Martinez 29' (phản lưới), Merino 84' - Mbeumo 37', Dorgu 50', Cunha 87'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
87'
Bàn thắng (2-3, Matheus Cunha): Nhận bóng ngoài tuyến hai, Matheus Cunha tung ra cú cứa lòng quyết đoán đánh bại Raya từ khoảng cách hơn 20m.
84'
Bàn thắng (2-2, Mikel Merino): Sau tình huống dàn xếp đá phạt góc, Merino ra chân rất nhanh ở cự ly gần đưa bóng đi qua vạch vôi san hòa 2-2.
83'
Bukayo Saka tung cú đá chìm nhằm góc gần nhưng Lammens đổ người xuất sắc cứu thua.
79'
Dorgu bị đau sau tình huống tranh chấp với Ben White. Cầu thủ người Đan Mạch rời sân nhường chỗ cho Sesko.
71'
Mikel Merino kết thúc tầm xa, bóng bật tay Maguire trong vòng cấm nhưng không có penalty cho Pháo thủ.
69'
HLV Michael Carrick rút Mbeumo ra nghỉ và tung vào sân Matheus Cunha.
64'
Sau khi nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Bruno, Declan Rice có cơ hội sút xa nhưng bóng đi thiếu chính xác.
57'
Sau bàn thua, Arsenal tràn lên tấn công mạnh mẽ. HLV Arteta tung White, Gyokeres, Merino và Eze vào sân để gia tăng hỏa lực.
50'
Bàn thắng (1-2, Patrick Dorgu): Sau pha đập nhả ăn ý với Bruno Fernandes ngoài tuyến hai, Patrick Dorgu vuốt má ngoài chân trái tuyệt đẹp, bóng dội xà ngang đi vào lưới Arsenal trong sự bất lực của thủ môn David Raya.
Kết thúc hiệp 1
45'
Bruno Fernandes bấm đường chuyền tinh tế cho Mbeumo đá nối ngay nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành Arsenal.
37'
Bàn thắng (1-1, Mbeumo): Zubimendi chuyền về bất cẩn trao cơ hội tuyệt vời cho Mbeumo. Tiền đạo người Cameroon dễ dàng loại bỏ David Raya rồi đá vào khung thành rộng thênh thang san hòa 1-1.
33'
MU lập tức đưa ra câu trả lời với hai cơ hội liên tiếp của Bruno Fernandes nhưng chưa thành công.
29'
Bàn thắng (1-0, Lisandro Martinez phản lưới): Sau cú vuốt má ngoài chân trái của Odegaard, Lisandro Martinez mải kèm Timber đã vô tình đá phản lưới nhà ở cự ly gần.
25'
MU đang gặp khó trong việc triển khai lối chơi khi mà các cầu thủ chủ nhà áp sát nhanh và quây ráp liên tục.
18'
Bắt nguồn từ quả đá phạt bên cánh phải, bóng được rót vào trong cho Zubimendi bật cao đánh đầu nhưng Lammens xuất sắc đẩy bóng qua xà.
15'
Arsenal có đột kích trung lộ ấn tượng. Tiếc rằng, ở nhịp xử lý cuối cùng, Saliba trả ngược "non" nên cú sút của Declan Rice bị chặn lại.
10'
Bóng liên tục được dồn cho Saka khuấy đảo bên cánh phải. Arsenal vừa được hưởng quả phạt góc đầu tiên, Maguire đánh đầu ra và Trossard volley ngay vọt xà.
5'
Arsenal nhập cuộc tốt hơn, cố gắng kiểm soát thế trận, đẩy MU vào thế phòng ngự co cụm.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Arsenal: Riccardo Calafiori và Piero Hincapie đã trở lại tập luyện cùng đội 1.
MU: De Ligt và Zirkzee chấn thương. Mazraoui vừa trở lại từ AFCON.