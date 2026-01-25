Michael Carrick khó có thể mong đợi khởi đầu tốt hơn khi trở lại tạm quyền nắm MU. Quỷ đỏ xuất sắc đánh bại Man City 2-0, nơi mà "gã hàng xóm ồn ào" bị xé toạc bởi những pha phản công sắc lẹm.

Phong cách đá phản công, chuyển trạng thái nhanh của MU được thể hiện rõ nét. Dù chỉ kiểm soát bóng 31,8% nhưng các chân sút áo đỏ đã tung ra 11 cú sút, trong đó 7 lần dứt điểm trúng đích, cao hơn Man City (7).

MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: G.M.S

Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng của Quỷ đỏ là 2,27 so với 0,45 của đối thủ cùng thành phố. Bên cạnh đó, đoàn quân HLV Carrick 3 lần bị VAR từ chối bàn thắng, hai tình huống kết thúc trúng xà ngang và cột dọc.

Ngay sau khi đánh bại đội bóng xếp thứ hai trên BXH, Red Devils sẽ làm khách tại Emirates - nơi đội đầu bảng Arsenal đang chờ sẵn.

Michael Carrick vẫn bất bại trên cương vị HLV MU (thắng 3, hòa 1), nhưng quan trọng là màn trình diễn của họ trước Man City khiến Mikel Arteta không thể chủ quan.

Dù Pháo thủ đang hơn Quỷ đỏ 15 điểm ở Premier League, nhưng cuộc thư hùng giữa họ vẫn được xem là derby kinh điển bóng đá Anh.

Thực tế, chiến thắng đầu tiên của Carrick tại Ngoại hạng Anh trên cương vị HLV là trước chính Arsenal của Arteta, với tỷ số 3-2 hồi cuối năm 2021.

Tuy nhiên, Arsenal của hiện tại là đội bóng hoàn toàn khác, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Các cuộc đối đầu gần đây, họ cũng thường chiếm ưu thế trước bầy Quỷ đỏ.

Arsenal thường chiếm ưu thế trước MU gần đây - Ảnh: AFC

Mikel Arteta đã dẫn dắt The Gunners thắng 67% trong số 12 trận gặp MU tại Premier League (thắng 8, hòa 2 và thua 2 trận), đạt tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ HLV từng đối đầu MU trên 5 lần.

Phong độ Pháo thủ gần đây cũng cực kỳ ấn tượng, đặc biệt sự vững chãi nơi hàng thủ. Hai trận Ngoại hạng gần nhất, đối thủ của Arsenal không tung ra được cú sút trúng đích nào.

Với nền tảng chắc chắn, khó bị thủng lưới, Arsenal tự tin sẽ chặn đứng Bruno Fernandes và các đồng đội để tạo nên thế độc tôn ở Premier League.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp hòa (0: 1) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Arsenal: Riccardo Calafiori và Piero Hincapie đã trở lại tập luyện cùng đội 1.

MU: De Ligt và Zirkzee chấn thương. Mazraoui vừa trở lại từ AFCON.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Dorgu; Mbeumo.