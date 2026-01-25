Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 23

25/01
21:00

 Brentford - Nottingham Forest

FPT Play

 Crystal Palace - Chelsea

FPT Play

 Newcastle - Aston Villa

FPT Play

25/01
23:30

 Arsenal - Manchester Utd

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21

25/01
20:00

 Atl. Madrid - Mallorca

SCTV 15

25/01
22:15

 Barcelona - Real Oviedo

SCTV 15

26/01
00:30

 Real Sociedad - Celta Vigo

SCTV 22

26/01
03:00

 Alaves - Real Betis

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 22

25/01
18:30

 Sassuolo - Cremonese

25/01
21:00

 Genoa - Bologna

 Atalanta - Parma

26/01
00:00

 Juventus - Napoli

26/01
02:45

 Roma - AC Milan

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 19

25/01
21:30

 Monchengladbach - Stuttgart

25/01
23:30

 Freiburg - Cologne

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 19

25/01
21:00

 Nantes - Nice

25/01
23:15

 Metz - Lyon

 Brestois - Toulouse

 Paris - Angers

26/01
02:45

 Lille - Strasbourg

VCK U23 CHÂU Á 2026 - CHUNG KẾT

24/01  
22:00

U23 Nhật Bản 4-0 U23 Trung Quốc

VTV2, VTV Cần Thơ, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 23

24/01

19:30

West Ham 3-1 Sunderland

FPT Play

24/01

22:00

Manchester City 2-0 Wolverhampton

FPT Play

Burnley 2-2 Tottenham

FPT Play

Fulham 2-1 Brighton

FPT Play

25/01

00:30

Bournemouth 3-2 Liverpool

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21

24/01

20:00

Rayo Vallecano 1-3 Osasuna

SCTV 15

24/01

22:15

Valencia 3-2 Espanyol

SCTV 15

25/01

00:30

Sevilla 2-1 Ath.Bilbao

SCTV 22

25/01

03:00

Villarreal 0-2 Real Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 22

24/01

21:00

Como 6-0 Torino

ON FOOTBALL

25/01

00:00

Fiorentina 1-2 Cagliari

ON FOOTBALL

25/01

02:45

Lecce 0-0 Lazio

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 19

24/01

21:30

Bayern Munich 1-2 Augsburg

TV 360

E.Frankfurt 1-3 Hoffenheim

TV 360

Heidenheim 0-3 RB Leipzig

TV 360

Leverkusen 1-0 Werder Bremen

TV 360

Mainz 3-1 Wolfsburg

TV 360

25/01

00:30

Union Berlin 0-3 Dortmund

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 19

24/01

23:00

Rennes 0-2 Lorient

ON SPORTS NEWS

25/01

01:00

Le Havre 0-0 Monaco

ON SPORTS NEWS

25/01

03:05

Marseille 3-1 Lens

ON SPORTS NEWS

