Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 23
25/01
Brentford - Nottingham Forest
FPT Play
Crystal Palace - Chelsea
FPT Play
Newcastle - Aston Villa
FPT Play
25/01
Arsenal - Manchester Utd
FPT Play
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21
25/01
Atl. Madrid - Mallorca
SCTV 15
25/01
Barcelona - Real Oviedo
SCTV 15
26/01
Real Sociedad - Celta Vigo
SCTV 22
26/01
Alaves - Real Betis
SCTV 15
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 22
25/01
Sassuolo - Cremonese
25/01
Genoa - Bologna
Atalanta - Parma
26/01
Juventus - Napoli
26/01
Roma - AC Milan
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 19
25/01
Monchengladbach - Stuttgart
25/01
Freiburg - Cologne
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 19
25/01
Nantes - Nice
25/01
Metz - Lyon
Brestois - Toulouse
Paris - Angers
26/01
Lille - Strasbourg
VCK U23 CHÂU Á 2026 - CHUNG KẾT
24/01
U23 Nhật Bản 4-0 U23 Trung Quốc
VTV2, VTV Cần Thơ, TV360
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 23
24/01
19:30
West Ham 3-1 Sunderland
FPT Play
24/01
22:00
Manchester City 2-0 Wolverhampton
FPT Play
Burnley 2-2 Tottenham
FPT Play
Fulham 2-1 Brighton
FPT Play
25/01
00:30
Bournemouth 3-2 Liverpool
FPT Play
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21
24/01
20:00
Rayo Vallecano 1-3 Osasuna
SCTV 15
24/01
22:15
Valencia 3-2 Espanyol
SCTV 15
25/01
00:30
Sevilla 2-1 Ath.Bilbao
SCTV 22
25/01
03:00
Villarreal 0-2 Real Madrid
SCTV 15
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 22
24/01
21:00
Como 6-0 Torino
ON FOOTBALL
25/01
00:00
Fiorentina 1-2 Cagliari
ON FOOTBALL
25/01
02:45
Lecce 0-0 Lazio
ON FOOTBALL
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 19
24/01
21:30
Bayern Munich 1-2 Augsburg
TV 360
E.Frankfurt 1-3 Hoffenheim
TV 360
Heidenheim 0-3 RB Leipzig
TV 360
Leverkusen 1-0 Werder Bremen
TV 360
Mainz 3-1 Wolfsburg
TV 360
25/01
00:30
Union Berlin 0-3 Dortmund
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 19
24/01
23:00
Rennes 0-2 Lorient
ON SPORTS NEWS
25/01
01:00
Le Havre 0-0 Monaco
ON SPORTS NEWS
25/01
03:05
Marseille 3-1 Lens
ON SPORTS NEWS
