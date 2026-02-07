resources_premierleague_pulselive_com 2260401613 (1).jpg
Màn ăn mừng của Gyokeres lúc cuối trận - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Madueke, Havertz, Trossard, Jesus.

Sunderland: Roefs, Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo, Le Fee, Diarra, Sadiki, Talbi, Brobbey. 

Bàn thắng: Zubimendi 42', Gyokeres 66', 90'+3

Kết quả
Vòng 25
07/02/2026 03:00:00 Leeds 3 - 1 Nottingham Forest
07/02/2026 19:30:00 Manchester United 2 - 0 Tottenham
07/02/2026 22:00:00 Arsenal 3 - 0 Sunderland
07/02/2026 22:00:00 Bournemouth 1 - 1 Aston Villa
07/02/2026 22:00:00 Burnley 0 - 2 West Ham
07/02/2026 22:00:00 Fulham 1 - 2 Everton
08/02/2026 | 00:18

Kết thúc

HAke9D9XIAAxz7D.jpg
Arsenal thắng giòn giã - Ảnh: P.L
07/02/2026 | 23:54

90'+3

Bàn thắng (3-0 Gyokeres): Arsenal phản công thần tốc. Martinelli bứt lên xé gió vượt qua Reinildo rồi chuyền dọn cỗ cho Gyokeres dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

resources_premierleague_pulselive_com 2260401613.jpg
Gyokeres ghi bàn thứ 3 cho Arsenal - Ảnh: P.L
07/02/2026 | 23:51

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

07/02/2026 | 23:46

81'

Sunderland đang tấn công trong vô vọng khi mà Arsenal thi đấu áp sát với cường độ cao.

07/02/2026 | 23:34

74'

Vừa vào sân, Eze đã có cơ hội quăng chân trái đầu vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc.

07/02/2026 | 23:27

66'

Bàn thắng (2-0, Gyokeres): Havertz lẻn xuống rồi chuyền ngược lên cho Gyokeres. Dù mất trụ nhưng tiền đạo người Thụy Điển vẫn tung ra được cú sút căng tung lưới Sunderland.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 07T162946Z_470325051_UP1EM2719TLLY_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS SUN.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 07T162946Z_470325051_UP1EM2719TLLY_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS SUN (1).jpg
Gyokeres ghi bàn thứ hai cho Pháo thủ - Ảnh: P.L

07/02/2026 | 23:20

60'

Arteta thay đổi nhân sự trên hàng công khi tung Gyokeres cùng Martinelli vào thay cho Madueke và Gabriel Jesus.

07/02/2026 | 23:18

56'

Sunderland đang mạnh dạn đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ.

07/02/2026 | 23:09

48'

David Raya đổ người cứu thua xuất sắc sau pha cứa lòng chân phải khó chịu của Talbi.

07/02/2026 | 22:52

Kết thúc hiệp 1

HAkPkMEWIAA01kD.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: AFC
07/02/2026 | 22:43

42'

Bàn thắng (1-0, Zubimendi): Trossard trả ngược cho Zubimendi quăng chân phải ngoài tuyến hai, bóng đi chìm đập cột bay vào lưới.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 07T154359Z_2030027673_UP1EM2717PACZ_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS SUN.jpg
Zubimendi ăn mừng đầy cảm xúc - Ảnh: AFC
07/02/2026 | 22:40

36'

Các Pháo thủ đang gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đội khách. Jesus cùng Kai Havertz thi đấu lạc lõng ở phía trên.

07/02/2026 | 22:30

29'

Declan Rice bất ngờ nã đại bác bên ngoài vòng cấm. Tiếc rằng, bóng bay sạt cột gang tấc.

07/02/2026 | 22:23

22'

Timber tạt vào từ cánh phải khiến Hume suýt phản lưới Sunderland.

07/02/2026 | 22:15

15'

Sunderland dần lấy lại thế trận và thi đấu sòng phẳng với Pháo thủ. Họ liên tục dâng cao pressing để đoạt lại bóng sớm.

resources_premierleague_pulselive_com 2259762875.jpg
Tình huống không chiến của Kai Havertz - Ảnh: Premier League
07/02/2026 | 22:09

7'

Thủ môn David Raya vừa có pha bắt bóng bổng không tốt. May cho anh là Kai Havertz đá cản phá cú sút của Brobbey ngay trước vạch vôi.

07/02/2026 | 22:05

4'

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal tràn lên tấn công, đẩy đối thủ vào thế phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.

07/02/2026 | 22:05

22h

Trận đấu bắt đầu.

07/02/2026 | 21:44

21h

HAjxIr6WAAA_ytt.png
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
HAjvMe9XcAIdLby.jpg
Đội hình ra sân Sunderland - Ảnh: SFC
06/02/2026 | 23:36

20h30

HAfJzOSWMAEQY53.jpg
HAfJzOOXEAAZgj2.jpg
Cầu thủ Arsenal tự tin trước cuộc chạm trán - Ảnh: AFC
06/02/2026 | 23:34

20h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Max Dowman bị chấn thương. 

Sunderland: Bertrand Traoré, Granit Xhaka, Harrison Jones và Jocelin Ta Bi chấn thương. 

1768431437030 arsenal v sunderland jpg (1).jpg
Arsenal được đánh giá cao hơn - Ảnh: Ooosch
