Đội hình ra sân
Arsenal: Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Madueke, Havertz, Trossard, Jesus.
Sunderland: Roefs, Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo, Le Fee, Diarra, Sadiki, Talbi, Brobbey.
Bàn thắng: Zubimendi 42', Gyokeres 66', 90'+3
|Kết quả
|Vòng 25
|07/02/2026 03:00:00
|Leeds 3 - 1 Nottingham Forest
|07/02/2026 19:30:00
|Manchester United 2 - 0 Tottenham
|07/02/2026 22:00:00
|Arsenal 3 - 0 Sunderland
|07/02/2026 22:00:00
|Bournemouth 1 - 1 Aston Villa
|07/02/2026 22:00:00
|Burnley 0 - 2 West Ham
|07/02/2026 22:00:00
|Fulham 1 - 2 Everton
Kết thúc
90'+3
Bàn thắng (3-0 Gyokeres): Arsenal phản công thần tốc. Martinelli bứt lên xé gió vượt qua Reinildo rồi chuyền dọn cỗ cho Gyokeres dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
81'
Sunderland đang tấn công trong vô vọng khi mà Arsenal thi đấu áp sát với cường độ cao.
74'
Vừa vào sân, Eze đã có cơ hội quăng chân trái đầu vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc.
66'
Bàn thắng (2-0, Gyokeres): Havertz lẻn xuống rồi chuyền ngược lên cho Gyokeres. Dù mất trụ nhưng tiền đạo người Thụy Điển vẫn tung ra được cú sút căng tung lưới Sunderland.
60'
Arteta thay đổi nhân sự trên hàng công khi tung Gyokeres cùng Martinelli vào thay cho Madueke và Gabriel Jesus.
56'
Sunderland đang mạnh dạn đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ.
48'
David Raya đổ người cứu thua xuất sắc sau pha cứa lòng chân phải khó chịu của Talbi.
Kết thúc hiệp 1
42'
Bàn thắng (1-0, Zubimendi): Trossard trả ngược cho Zubimendi quăng chân phải ngoài tuyến hai, bóng đi chìm đập cột bay vào lưới.
36'
Các Pháo thủ đang gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đội khách. Jesus cùng Kai Havertz thi đấu lạc lõng ở phía trên.
29'
Declan Rice bất ngờ nã đại bác bên ngoài vòng cấm. Tiếc rằng, bóng bay sạt cột gang tấc.
22'
Timber tạt vào từ cánh phải khiến Hume suýt phản lưới Sunderland.
15'
Sunderland dần lấy lại thế trận và thi đấu sòng phẳng với Pháo thủ. Họ liên tục dâng cao pressing để đoạt lại bóng sớm.
7'
Thủ môn David Raya vừa có pha bắt bóng bổng không tốt. May cho anh là Kai Havertz đá cản phá cú sút của Brobbey ngay trước vạch vôi.
4'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal tràn lên tấn công, đẩy đối thủ vào thế phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.
22h
Trận đấu bắt đầu.
21h
20h30
20h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Max Dowman bị chấn thương.
Sunderland: Bertrand Traoré, Granit Xhaka, Harrison Jones và Jocelin Ta Bi chấn thương.