Bàn thắng (2-0, Gyokeres): Havertz lẻn xuống rồi chuyền ngược lên cho Gyokeres. Dù mất trụ nhưng tiền đạo người Thụy Điển vẫn tung ra được cú sút căng tung lưới Sunderland.

Gyokeres ghi bàn thứ hai cho Pháo thủ - Ảnh: P.L