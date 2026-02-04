1. Cuối cùng thì thời gian chờ đợi cũng kết thúc. Arsenal lần đầu tiên vào chung kết một giải đấu cúp bóng đá Anh kể từ FA Cup 2020.

Người đưa “Pháo thủ” giành tấm vé đến Wembley là Kai Havertz, cựu cầu thủ Chelsea vừa trải qua thời gian dài chấn thương.

Arsenal giành vé chung kết. Ảnh: PA

Trận lượt đi là bữa tiệc bàn thắng, với kết quả 3-2 cho Arsenal. Trận lượt về, diễn ra ở Bắc London, là một “luận án” chiến thuật.

Trên bàn cờ chiến thuật, Chelsea của Liam Rosenior là đội nổi bật hơn khi họ đã kìm tỏa và giảm thiểu tối đa sức mạnh của học trò Mikel Arteta trong suốt 96 phút.

Gần như không thấy bóng dáng những cái tên như Rice hay Zubimendi. Chưa kể Gyokeres cũng hoàn toàn mất hút. Nhưng trên bảng tỷ số, ở điều quan trọng nhất, Arsenal mới là đội thắng.

Phải ngược về năm 2018 mới thấy lần gần nhất Arsenal đá chung kết League Cup. Khi đó, họ thua Man City.

Đối thủ của “Pháo thủ” tại “ngôi đền” bóng đá Anh trong trận chung kết ngày 21/3 có thể là chính thầy trò Pep Guardiola, nếu họ thắng Newcastle.

Đội quân của Mikel Arteta rất muốn chiến thắng trận chung kết dù đối thủ là ai. Họ đang khao khát một danh hiệu để chấm dứt thời gian trắng tay, trở thành bước đệm tinh thần trước khi chinh phục Premier League, Champions League và có thể cả FA Cup.

2. Trong trận đấu tại Emirates, 45 phút đầu tiên diễn ra theo nhịp điệu chiến thuật mà Chelsea hoàn toàn chủ động.

Kế hoạch của Liam Rosenior về mặt chiến thuật gần như hoàn hảo. Ngoài cú sút từ ngoài vòng cấm của Hincapie buộc Robert Sanchez phải trổ tài cứu thua bằng pha đẩy bóng xuất sắc, đội khách thành công trong việc vô hiệu hóa Arsenal.

Chelsea phong tỏa Arsenal từ khâu triển khai bóng đến vũ khí lợi hại nhất của họ là những tình huống cố định.

Chelsea có trận đấu tốt về mặt chiến thuật. Ảnh: PA

Arsenal, không có Mikel Merino, Martin Odegaard lẫn Bukayo Saka (đều chấn thương), đã gặp phải một hệ thống pressing tầm cao quyết liệt cùng “mạng nhện” mà Liam Rosenior giăng ra ở tuyến giữa.

Vị HLV người Anh lần đầu thay đổi sơ đồ kể từ khi đến Stamford Bridge, dùng hàng thủ 3 trung vệ, với Marc Cucurella đá như một cầu thủ chạy cánh. Điều này phát huy hiệu quả.

Với các pha cố định, Chelsea chọn cách mạo hiểm. “The Blues” chủ động rút người khỏi vòng cấm mỗi khi Arsenal đá phạt góc.

Ba cầu thủ đội khách lao thẳng lên gần vạch giữa sân, bỏ trống các điểm kèm người trong vòng cấm, nhưng đồng thời tạo ra mối đe dọa phản công cực kỳ nguy hiểm.

Một lựa chọn kỳ lạ, nhưng ít nhất trong hiệp 1, giải pháp này hạn chế được những bài đánh cố định của Nicolas Jover.

3. Vấn đề của Chelsea là họ kiểm soát được trận đấu nhưng không tạo ra đủ sức sát thương. Trong khi đó, họ cần ít nhất 1 bàn thắng.

Liam Rosenior tăng cường tấn công bằng cách tung Cole Palmer và Estevao vào sân.

Hai quân bài cực mạnh mà HLV Chelsea để dành, nhất là khi ngôi sao chạy cánh người Brazil từng được cho là có thể vắng mặt trong chuyến làm khách tới Emirates do đang trải qua “một giai đoạn cá nhân rất khó khăn vì lý do gia đình”.

Nhưng dù có vài cú sút từ ngoài vòng cấm, họ vẫn không thể gây khó khăn cho Kepa, người luôn bắt chính ở các giải cúp. Các ngôi sao đội khách không thể tạo ra khác biệt.

Havertz ghi bàn duy nhất trận lượt về bán kết. Ảnh: PL

Gabriel Magalhaes từng có cơ hội để gần như đóng lại trận đấu, nhưng khuôn mặt của Cucurella đã chắn giữa cú đánh đầu của trung vệ Brazil và khung thành Robert Sanchez.

Arsenal cũng đòi một quả phạt đền khá rõ ràng khi Chalobah phạm lỗi với Gabriel Martinelli, nhưng cả trọng tài lẫn VAR đều từ chối.

Rồi Kai Havertz lên tiếng, trong thế trận mà Chelsea đã dồn toàn lực lên tấn công. Anh hạ gục đội bóng cũ.

Havertz ấn định kết quả 1-0 ở phút 97, sau khi ngoặt bóng qua thủ môn Robert Sanchez trong tình huống đối mặt. Emirates như nổ tung với tấm vé chung kết.

Ở lượt cuối vòng bảng Champions League gặp Kairat Almaty, Havertz trở lại sau 358 ngày và ghi 1 bàn, nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Lần này, anh có bàn quyết định trước khán giả nhà. Cầu thủ người Đức giống như “tân binh” cho Mikel Arteta để bước vào chặng nước rút của mùa giải.