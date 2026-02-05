Phản ứng của Guardiola

“Tôi đang rất bực bội”, Pep Guardiola mỉm cười, như thể đang đùa hôm thứ Ba tuần này. “Bởi vì xét về chi tiêu ròng trong 5 năm qua, chúng tôi chỉ đứng thứ 7 ở Anh”.

Guardiola tung nhiều phát “đạn”. Ông nhắm vào các đối thủ của Man City, vào bộ phận thể thao vì không đầu tư đủ để tăng cường lực lượng.

Pep Guardiola dùng chiêu tâm lý trước trận. Ảnh: MCFC

Man City đang rơi vào trạng thái khó khăn trong nhiều tháng. Vì thế, trước lượt về bán kết League Cup 2025/26 với Newcastle, Pep Guardiola quyết định mở màn cuộc chiến tâm lý.

Khi một phóng viên nhắc đến những bản hợp đồng “xuất sắc” mà GĐTT Hugo Viana mang về mùa này (Semenyo, Reijnders, Ait-Nouri, Cherki, Donnarumma, Trafford, Guehi và Sverre Nypan với hơn 300 triệu euro, cao thứ 3 thế giới, chỉ sau Liverpool và Chelsea, Pep tỏ ra khó chịu.

“Tôi hơi buồn và tức giận. Trong 5 năm qua, chúng tôi chỉ đứng thứ 7 về chi tiêu ròng ở Premier League”, Pep nói. Ông đòi hỏi hơn: “Tôi muốn đứng đầu. Tôi không hiểu vì sao CLB không chi nhiều tiền hơn”.

Guardiola châm thêm dầu vào cuộc chiến tâm lý: “Giờ thì 6 đội đứng trên về chi tiêu phải vô địch Premier League, Champions League và các cúp quốc nội, vì họ đã tiêu nhiều hơn.

Đây là dữ liệu, không phải ý kiến. Không phải nhận định chủ quan. Giờ đến lượt họ. Xem họ làm được gì!”.

Một cách kín đáo, Guardiola hướng mũi nhọn về Arsenal của Mikel Arteta, đội đang hơn Man City đến 6 điểm ở Ngoại hạng Anh. “Pháo thủ” đứng nhì bảng xếp hạng chi tiêu chuyển nhượng từ 2022 (770 triệu euro), trong khi MU dẫn đầu (780).

Không biết có áp lực không, khi vài tiếng sau phát biểu của Pep, Arsenal thắng Chelsea nhờ bàn quyết định ở phút 97 — trận đấu mà Jamie Redknapp của Sky mô tả “khó xem một cách lịch sự”.

Marmoush tỏa sáng với cú đúp. Ảnh: MCFC

Trận derby London giữa hai CLB giàu có bậc nhất, Arsenal và Chelsea, phô diễn sự dè sẻn đến cực đoan trong trận bán kết lượt về League Cup, vô tình củng cố lập luận của Guardiola về hiệu suất đầu tư của các đối thủ: “Dữ liệu!”.

Hẹn Arsenal ở chung kết

Những phát biểu của Pep hẳn có tác động đến chính Man City. Từ đó, Omar Marmoush bỗng nhiên tỏa sáng theo cách ít ai kỳ vọng.

Hai bàn thắng có phần may mắn của Marmoush khi trận đấu trôi qua chưa đầy nửa tiếng đồng hồ giúp Man City gợi lại những bữa tiệc chiến thắng trong quá khứ, và dập tắt nốt chút hy vọng còn sót lại của Newcastle trong việc bảo vệ danh hiệu League Cup.

Cú đúp của tiền đạo người Ai Cập, cộng với chiến thắng 2-0 ở lượt đi tại St James’ Park, giúp Man City sớm định đoạt trận bán kết.

Gần như ngay lập tức, Reinjders – bản hợp đồng quan trọng ở tuyến giữa trong kỷ nguyên hậu De Bruyne – ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Bàn thắng đẳng cấp của Elanga không giúp được gì cho “Chích chòe”. Man City giành chiến thắng chung cuộc 5-1 sau hai lượt trận để bước vào chung kết ngày 22/3 tại Wembley.

Reinjders có trận đấu hay. Ảnh: MCFC

Ở đó, đối thủ đang chờ họ là Arsenal của Mikel Arteta. Cũng như tại Premier League, trận chung kết Cúp Liên đoàn tái hiện cuộc đối đầu tiêu biểu của thập kỷ này, giữa thế lực thống trị bóng đá Anh với kẻ thách thức đang vươn lên thay thế.

Sau khi vô địch các năm 2018, 2019, 2020 và 2021, Man City lọt vào trận chung kết League Cup thứ 5 dưới thời Pep Guardiola, trong bối cảnh ông đang bước vào quá trình tái thiết đội hình.

Ở trận này, Man City ra sân với nhiều gương mặt dự bị như Nico Gonzalez và O’Reilly đá cặp tiền vệ trụ, Marmoush đá cao nhất, Nathan Ake cùng Khusanov ở trung tâm hàng thủ, còn James Trafford trấn giữ khung thành.

Một đội hình trẻ trung, hiếm thấy với một ông lớn châu Âu, dù những cái tên đẳng cấp như Phil Foden hay Reinjders vẫn hoạt động giữa các tuyến. Guardiola có lý khi cho rằng ông chưa được cấp đội hình thực sự lộng lẫy.

Trận chung kết ở “thánh đường” Wembley có thể sẽ trở thành bước ngoặt với chính Man City và Arsenal trong cuộc đua Ngoại hạng Anh.