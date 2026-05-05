Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.
Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Guiliano, Lookman; Alvarez, Griezmann.
Bàn thắng: Saka 45'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
81'
Llorente lao lên dứt điểm chếch bên cánh phải, thủ môn Raya dễ dàng ôm gọn.
75'
Atletico Madrid đang mất nhịp tấn công sau khi thay đổi nguyên dàn tiền đạo.
Bên kia chiến tuyến, Gyokeres tiếp tục bỏ lỡ cơ hội của Pháo thủ.
66'
Hincapie trao cơ hội tuyệt vời cho Gyokeres, nhưng cú đệm cự ly gần lại đưa bóng bay vọt xà.
55'
Griezmann nã đại bác bằng chân phải buộc David Raya phải trổ tài cản phá. Ở tình huống tiếp theo, Calafiori dường như đã phạm lỗi với Griezmann nhưng VAR không vào cuộc.
51'
Giuliano Simeone băng xuống vượt qua David Raya nhưng không thể dứt điểm khi vấp phải sự truy cản của Saliba.
Kết thúc hiệp 1
45'
Bàn thắng (1-0, Bukayo Saka): Sau nỗ lực chuyền vào của Gyokeres, Trossard tung cú đá căng buộc Oblak đẩy ra. Saka đá bồi cận thành rất nhanh mở tỷ số cho Arsenal.
34'
Trossard ngã trong vòng cấm Atletico sau pha đẩy nhẹ của Griezmann. Các cầu thủ Arsenal đòi phạt đền nhưng trọng tài phẩy tay từ chối.
27'
Arsenal đang kiểm soát cuộc chơi nhưng khả năng tạo đột biến trên hàng công của những Saka, Eze hay Gyokeres là chưa cao.
19'
Gabriel thử vận may với cú tạc đạn tầm xa, bóng bay sạt cột dọc.
17'
Arsenal được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu. Bóng được rót cho Saka quăng chân kết thúc ngay quá thiếu chính xác.
11'
Griezmann lẻn xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cực kỳ nguy hiểm. Giuliano lao vào đá bồi nhưng bị Rice truy cản.
7'
Đội khách bất ngờ có tình huống lên bóng ấn tượng. Giuliano thoát xuống cánh phải rồi trả ngược cho Alvarez đá nối ngay chệch cột.
3'
Arsenal tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, đẩy các cầu thủ Atletico Madrid vào thế phòng ngự co cụm.
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Arsenal: Mikel Merino và Timber chấn thương. Khả năng ra sân của Martin Odegaard và Kai Havertz còn bỏ ngỏ.
Atletico Madrid: Jose Gimenez, Pablo Barrios và Nico Gonzalez vắng mặt vì chấn thương.