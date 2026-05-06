Al Hilal đã trải qua trận đấu hú vía trước Al Khaleej, nhưng điều quan trọng nhất với họ là 3 điểm trọn vẹn. Chiến thắng 2-1 giúp đội bóng của Karim Benzema, Malcom, Rúben Neves, Theo Hernández và Bono một lần nữa nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League 2025/26.

Trận đấu giữa Al Nassr vs Al Hilal được xem là chung kết của mùa giải

Trận đấu khởi đầu đầy khó khăn với Al Hilal. Ngay phút 11, Joshua King ghi bàn đưa Al Khaleej vượt lên dẫn 1-0. Bàn thua sớm khiến đội khách buộc phải đẩy cao đội hình. Với tỷ lệ kiểm soát bóng 62%, Al Hilal tạo ra sức ép lớn và có 5 cú sút trúng đích trong cả trận.

Phút 34, Sergej Milinkovic-Savic lên tiếng đúng lúc, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Al Hilal. Tuy nhiên, sau bàn thắng này, đội khách vẫn không thể dễ dàng kết liễu đối thủ. Al Khaleej chơi đầy quyết tâm, khiến Al Hilal suýt nữa tự bắn vào chân trong thời điểm cuộc đua vô địch đang đi đến khúc cua sinh tử.

Bước ngoặt đến ở phút 77. Trung vệ Al Khaleej mắc sai lầm khó tin với một “đường kiến tạo đi vào lòng đất”, chuyền thẳng vào chân cầu thủ Al Hilal ngay trước khung thành gần như bỏ trống. Sultan Mandash tận dụng món quà ấy để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Bảng xếp hạng Saudi Pro League 2025/26 sau vòng 31

Kết quả này biến trận đấu vào ngày 12/5 tới giữa Al Hilal và Al Nassr trở thành màn quyết định ngôi vương. Một bên là Benzema, Malcom, Rúben Neves, Theo Hernández và Bono; bên kia là Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Sadio Mané và Kingsley Coman.

Tất cả đang chờ màn so tài rực lửa giữa Benzema và Ronaldo để phân định ai mới là “nhà vua” đích thực của Saudi Pro League 2025/26.