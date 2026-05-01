Đội hình ra sân
Arsenal: Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba, White, Lewis-Skelly, Rice, Eze, Trossard, Saka, Gyokeres.
Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Reed, Lukic, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez.
Bàn thắng: Gyokeres 9', 45'+3, Saka 41'
Kết thúc
90'
Hiệp hai chỉ có 4 phút bù giờ.
80'
Từ quả phạt góc bên cánh phải, Calafiori bật cao đánh đầu cận thành dội xà ngang khung thành Fulham.
72'
Fulham đang cố gắng tìm bàn thắng. Cairney vừa tung cú sút chính diện khung thành chưa khuất phục được Raya.
57'
Gyokeres có cơ hội băng xuống đối mặt với Leno nhưng chưa thể lập cú hat-trick cho riêng mình.
49'
Qua giờ giải lao, Fulham đang cố gắng dồn lên. Hết Jimenez đến Anderson dứt điểm đe dọa cầu môn David Raya.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Saka được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Madueke.
Kết thúc hiệp 1
45'+3
Bàn thắng (3-0, Gyokeres): Trossard dẫn bóng phản công bên cánh trái rồi tạt vào thuận lợi để Gyokeres đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0.
41'
Bàn thắng (2-0, Bukayo Saka): Nhận bóng thoáng từ Gyokeres, Saka xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân trái sút vào góc gần nhân đôi cách biệt cho Pháo thủ.
39'
Trossard tả xung hữu đột trước vòng cấm Fulham rồi kết thúc chân trái, bóng bay nhẹ nên Leno ôm gọn.
28'
Calafiori lắc đầu tung lưới Fulham nhưng bàn thắng bị VAR từ chối, vì hậu vệ Arsenal đã rơi vào thế việt vị.
26'
Bernd Leno bắt không dính bóng khiến khung thành Fulham chao đảo. May cho thủ môn người Đức là hai cú đá liên tiếp từ chân Gyokeres và Saka chưa thành bàn.
18'
Sau khi vượt lên, Arsenal vẫn kiểm soát cuộc chơi, không cho Fulham cơ hội phản kháng.
9'
Bàn thắng (1-0, Gyokeres): Bukayo Saka xử lý hay bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ cho Gyokeres đệm cận thành mở tỷ số cho Pháo thủ.
2'
Trossard xử lý hay trong vòng cấm rồi tung cú đá chân trái đưa bóng bay sạt cột dọc.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Arsenal: Jurrien Timber, Kai Havertz và Mikel Merino vắng mặt vì chấn thương. Eze, Calafiori và Saka đã hoàn toàn bình phục.
Fulham: Iwobi, Sessesgon, Kenny Tete và Kevin ngồi ngoài do chấn thương.