Arsenal dễ dàng đánh bại Fulham nhờ 3 bàn thắng trong hiệp một - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba, White, Lewis-Skelly, Rice, Eze, Trossard, Saka, Gyokeres.

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Reed, Lukic, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez.

Bàn thắng: Gyokeres 9', 45'+3, Saka 41'

Arsenal hơn Man City 6 điểm nhưng đang đá nhiều hơn 2 trận - Ảnh: P.L
03/05/2026 | 01:40

Kết thúc

Chiến thắng xứng đáng của Pháo thủ thành London - Ảnh: P.L
03/05/2026 | 01:20

90'

Hiệp hai chỉ có 4 phút bù giờ.

03/05/2026 | 01:10

80'

Từ quả phạt góc bên cánh phải, Calafiori bật cao đánh đầu cận thành dội xà ngang khung thành Fulham.

03/05/2026 | 01:07

72'

Fulham đang cố gắng tìm bàn thắng. Cairney vừa tung cú sút chính diện khung thành chưa khuất phục được Raya.

03/05/2026 | 00:50

57'

Gyokeres có cơ hội băng xuống đối mặt với Leno nhưng chưa thể lập cú hat-trick cho riêng mình.

03/05/2026 | 00:41

49'

Qua giờ giải lao, Fulham đang cố gắng dồn lên. Hết Jimenez đến Anderson dứt điểm đe dọa cầu môn David Raya.

03/05/2026 | 00:36

46'

Ngay đầu hiệp hai, Saka được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Madueke.

03/05/2026 | 00:21

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: AFC
03/05/2026 | 00:20

45'+3

Bàn thắng (3-0, Gyokeres): Trossard dẫn bóng phản công bên cánh trái rồi tạt vào thuận lợi để Gyokeres đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0.

Gyokeres lập cú đúp đẳng cấp - Ảnh: P.L
03/05/2026 | 00:11

41'

Bàn thắng (2-0, Bukayo Saka): Nhận bóng thoáng từ Gyokeres, Saka xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân trái sút vào góc gần nhân đôi cách biệt cho Pháo thủ.

Saka ăn mừng bàn thứ hai - Ảnh: P.L
03/05/2026 | 00:09

39'

Trossard tả xung hữu đột trước vòng cấm Fulham rồi kết thúc chân trái, bóng bay nhẹ nên Leno ôm gọn.

03/05/2026 | 00:00

28'

Calafiori lắc đầu tung lưới Fulham nhưng bàn thắng bị VAR từ chối, vì hậu vệ Arsenal đã rơi vào thế việt vị.

Cú đánh đầu ghi bàn bị VAR từ chối của Calafiori - Ảnh: P.L
02/05/2026 | 23:56

26'

Bernd Leno bắt không dính bóng khiến khung thành Fulham chao đảo. May cho thủ môn người Đức là hai cú đá liên tiếp từ chân Gyokeres và Saka chưa thành bàn.

02/05/2026 | 23:55

18'

Sau khi vượt lên, Arsenal vẫn kiểm soát cuộc chơi, không cho Fulham cơ hội phản kháng.

02/05/2026 | 23:41

9'

Bàn thắng (1-0, Gyokeres): Bukayo Saka xử lý hay bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ cho Gyokeres đệm cận thành mở tỷ số cho Pháo thủ.

Gyokeres mở tỷ số cho Arsenal - Ảnh: Premier League
02/05/2026 | 23:32

2'

Trossard xử lý hay trong vòng cấm rồi tung cú đá chân trái đưa bóng bay sạt cột dọc.

02/05/2026 | 23:31

23h30

Trận đấu bắt đầu.

02/05/2026 | 22:54

22h30

Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
Đội hình ra sân Fulham 
02/05/2026 | 08:21

21h30

Dàn sao Arsenal trên sân tập - Ảnh: AFC
02/05/2026 | 08:21

21h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Jurrien Timber, Kai Havertz và Mikel Merino vắng mặt vì chấn thương. Eze, Calafiori và Saka đã hoàn toàn bình phục.

Fulham: Iwobi, Sessesgon, Kenny Tete và Kevin ngồi ngoài do chấn thương.

Arsenal được đánh giá cao trên sân nhà - Ảnh: Astro
