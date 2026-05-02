23h30 ngày 2/5, sân Emirates:

Mới tuần trước, Man City soán ngôi Pháo thủ trên đỉnh bảng xếp hạng bằng cách đánh bại đoàn quân HLV Mikel Arteta, rồi tiếp tục vượt qua Burnley ở trận đá bù.

Tuy nhiên, tranh thủ lúc Citizens đá bán kết FA Cup, Arsenal đã đòi lại ngôi đầu nhờ chiến thắng sít sao 1-0 Newcastle.

Đội bóng của Pep Guardiola sẽ không thi đấu tại Ngoại hạng Anh cho đến chuyến làm khách Everton vào đầu tuần sau. Do đó, The Gunners có thể gây thêm áp lực lên đối thủ cạnh tranh trực tiếp nếu đánh bại Fulham hôm nay.

Mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng, bởi các cầu thủ Arsenal có quá ít thời gian hồi phục sau trận bán kết lượt đi Champions League, hòa 1-1 trên sân Atletico Madrid.

Dẫu sao, Pháo thủ luôn tỏ ra đáng gờm trên sân nhà. Họ để thủng lưới 11 bàn/17 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này và chỉ duy nhất một lần không xé lưới đối phương.

Eberechi Eze đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tương tại Emirates, nơi anh ghi cả 7 bàn thắng của mình cho Arsenal trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Chiều ngược lại, chân sút Fulham tịt ngòi 4/6 trận vừa qua tại Premier League, làm giảm hy vọng giành vé tham dự cúp châu Âu mùa tới.

Trong bối cảnh Brighton (xếp thứ 6) chỉ hơn Fulham 2 điểm, thầy trò Marco Silva rất muốn cải thiện phong độ nhanh nhóng để bứt phá giai đoạn cuối.

Harry Wilson chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng nếu đội bóng áo trắng tạo nên bất ngờ, khi ngôi sao người Xứ Walbes ghi nhiều bàn thắng (10) và kiến tạo (6) hơn bất kỳ đồng đội nào khác ở Ngoại hạng Anh 2025/26.

Tuy thế, trên phương diện đối đầu, kết quả các chuyến hành quân đến sân Arsenal gần đây của Fulham đều không mấy thuận lợi. Điểm yếu khâu ghi bàn thường bị phơi bày.

Cho dù nhiều thành viên The Gunners mệt mỏi về thể chất, nhưng đôi khi chỉ cần khoảnh khắc tỏa sáng diệu kỳ, hay một quả phạt góc, Gyokeres cùng các đồng đội có thể trừng phạt đối thủ.

Dự đoán: Arsenal thắng 1-0

Thông tin lực lượng

Arsenal: Jurrien Timber, Kai Havertz và Mikel Merino vắng mặt vì chấn thương. Eze, Calafiori và Saka đã hoàn toàn bình phục.

Fulham: Iwobi, Sessesgon, Kenny Tete và Kevin ngồi ngoài do chấn thương.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Eze.

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.