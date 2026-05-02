2h00 ngày 3/5, sân El Sadar:

Nếu giữ được phong độ hiện tại, việc Barcelona giành chức vô địch La Liga thứ hai liên tiếp dưới thời Hansi Flick chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thậm chí, điều đó có thể xảy ra chỉ trong vài giờ, nếu họ thắng Osasuna tại El Sadar, và Real Madrid không không giành được 3 điểm trên sân Espanyol trong trận đấu muộn ngày Chủ nhật.

Để giành chiến thắng tại El Sadar – nơi Barca từng thua đậm 2-4 mùa trước – Hansi Flick gần như chắc chắn có sự phục vụ của cả Raphinha lẫn Marc Bernal. Hai cầu thủ này đã tập luyện bình thường cùng đội.

Tuy vậy, việc họ có đá chính hay không vẫn được Flick giữ kín. Với Raphinha, ông thậm chí chưa chắc chắn về khả năng ra sân.

“Đôi khi Rafa gặp chấn thương, nhưng luôn nỗ lực hết mình trong tập luyện và thi đấu. Đó là tinh thần của cậu ấy”,

Flick chia sẻ. “Rafa rất quan trọng với chúng tôi, là một trong các đội trưởng. Chúng ta sẽ xem việc sử dụng cậu ấy thế nào”.

Osasuna đang chơi khá ổn tại La Liga, và hướng đến suất dự cúp châu Âu. Đây là một thử thách cho Barca.

Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh ông chỉ tập trung vào đội bóng của mình, không quan tâm đến đối thủ: “Tôi không muốn nói về đội khác, chỉ về đội của chúng tôi”.

Con đường tới chức vô địch gần như đã rộng mở. “Người hâm mộ cảm ơn chúng tôi trên đường phố, điều đó thật tuyệt. Khi dẫn dắt Barca, mục tiêu là giành danh hiệu. Bạn có thể có những cầu thủ giỏi nhất, nhưng để vô địch, bạn cần một tập thể mạnh nhất”.

Flick vẫn thận trọng: “Tôi tự hào về những gì các cầu thủ đang làm, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục cải thiện. Mùa giải chưa kết thúc và hiện tại chúng tôi mới chỉ giành 1 danh hiệu”.

Nếu vô địch sớm, Barca sẽ được Real Madrid xếp hàng chào đón ở trận Siêu kinh điển ngày 10/5. Trong trường hợp cả hai cùng thắng, danh hiệu sẽ được quyết định tại Camp Nou.

Ngoài ra, nếu thắng tất cả các trận còn lại, Barca có thể cán mốc 100 điểm. “Chúng tôi muốn thắng tất cả”, Flick nói. “Điều đó sẽ hoàn hảo, dù các đối thủ đều rất khó. Quan trọng là học từ sai lầm và giữ tinh thần đúng đắn”.

Lực lượng:

Osasuna: Victor Munoz chấn thương.

Barca: Christensen, Lamine Yamal chấn thương; Kounde bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; Iker Munoz, Moncayola; Moro, Oroz, Ruben Garcia; Budimir.

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Gavi, Pedri, Bernal; Olmo, Ferran Torres, Fermin Lopez.

Dự đoán: Barca thắng 2-1.