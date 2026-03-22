Man City đánh bại Arsenal 2-0 tại Wembley để lên ngôi Carabao Cup 2025/26 trong trận đấu mà sai lầm và bản lĩnh tạo nên khác biệt.
Arsenal nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Havertz và Saka liên tiếp dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Trafford. Dù chơi lấn lướt trong hiệp một, “Pháo thủ” vẫn thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm.
Bước ngoặt đến ở phút 60 khi Kepa mắc sai lầm, tạo điều kiện để Nico O’Reilly mở tỷ số. Chỉ 4 phút sau, vẫn là cầu thủ này hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu cận thành sau đường kiến tạo của Matheus Nunes.
Bị dẫn trước, Arsenal dồn toàn lực tấn công nhưng liên tục bỏ lỡ cơ hội, trong đó có cú đánh đầu trúng xà của Jesus và pha dứt điểm dội cột của Calafiori.
Chung cuộc, Man City thắng 2-0 và giành chức vô địch nhờ sự lạnh lùng đúng thời điểm. Đây là danh hiệu cúp Liên đoàn Anh - Carabao Cup lần thứ 9 của Man City.
Ghi bàn: O’Reilly (60', 65')
Đội hình thi đấu
Arsenal: Kepa, White (Jesus 82'), Gabriel, Saliba, Hincapie (Calafiori 66'), Zubimendi, Rice, Havertz (Madueke 66'), Saka, Trossard (Martinelli 82'), Gyokeres
Man City: Trafford, Nunes, Khusanov, Ake, O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Cherki (Foden 90'), Doku, Semenyo, Haaland
KẾT THÚC
88'
Bóng tìm đến xà ngang của Man City sau pha không chiến của một cầu thủ bên phía Arsenal.
82'
Dẫn trước với cách biệt hai bàn, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu, trong khi các cầu thủ Arsenal tỏ rõ sự nóng vội trong bế tắc.
78'
Vẫn là cầu thủ mới vào sân thay người Calafiori, anh khống chế bước một rồi vung chân bắt vô-lê đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Man City.
74'
Các cầu thủ Arsenal nỗ lực vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ. Rice treo bóng từ tình huống cố định vào vòng cấm để Calafiori đánh đầu thẳng vào vị trí mà thủ môn Trafford đã lựa chọn.
66'
HLV Arteta lập tức thay liền hai người, Calafiori và Madueke thế chỗ Hincapie & Havertz.
65'
O'Reilly lập cú đúp trong 5 phút
Rodri đẩy bóng cho Nunes thoát xuống sát đáy biên phải rồi tạt bổng vào để O'Reilly đánh đầu chéo góc hạ Kepa lần thứ hai chỉ trong 5 phút. Kịch bản tương tự như bàn thắng mở tỷ số.
60'
O’Reilly trừng phạt Kepa
Quả treo bóng bên cánh phải vào của Cherki tưởng chừng không có gì nguy hiểm, tuy nhiên thủ môn Kepa đã bắt trượt bóng để hậu vệ O’Reilly ập vào đánh đầu cận thành mở tỷ số trận chung kết.
56'
Hai đội bắt đầu tăng tốc, những diễn biến của trận đấu cũng trở nên sôi động hơn với sức ép liên tục mà Man City tạo ra.
51'
Kepa bỏ khung thành lao ra khỏi vòng cấm và bị lỡ đà. Thủ thành người Tây Ban Nha tranh chấp và phạm lỗi đối với Doku, may cho anh là chỉ bị thẻ vàng trong khi Man City đòi trọng tài truất quyền thi đấu.
49'
Vẫn đang là một thế trận thận trọng mà cầu thủ hai đội tạo ra trên sân Wembley. Haaland vừa nỗ lực tranh chấp rồi dứt điểm trong vòng vây hàng thủ Arsenal.
Hiệp hai
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'
Thêm một pha đột phá nữa của Semenyo bên phía cánh phải trước khi tạt bổng để Haaland đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Kepa.
40'
Gần hết hiệp một mà Man City vẫn chưa có được bất kỳ pha dứt điểm nào về phía khung thành của Arsenal. Bên kia chiến tuyến, Pháo thủ thành London sở hữu 4 cú dứt điểm.
33'
Gyokeres thoát xuống không việt vị ngay ở trung lộ sau đường chuyền đầu của Gabriel, nhưng Ake kịp thời phá bóng giải nguy cho Man City.
28'
Trong ít phút vừa qua các học trò của HLV Pep Guardiola là những người chủ động gây sức ép. Bô đôi Doku - Semenyo liên tục khuấy đảo hai cánh của Arsenal.
20'
Semenyo băng lên bên cánh phải rồi tạt bóng bổng vào trong nhưng tiếc cho Man City khi Haaland đánh đầu hụt bóng.
12'
Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang kiểm soát thế trận tốt, chơi pressing tầm cao khiến Man City gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi tấn công sở trường.
7'
Man City thoát thua nhờ thủ môn
Arsenal có pha tấn công "xé toang" hàng thủ Man City, Rice chọc khe để Havertz thoát xuống dứt điểm bị thủ môn Trafford cản phá. Sau đó Saka tung ra hai cú đá bồi liên tiếp đều không thắng được người gác đền của Man City.
5'
Do đã quá hiểu nhau, lại thêm tính chất của trận chung kết nên hai đội nhập cuộc với sự thận trọng nhất định.
23h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
23h24
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân Wembley làm thủ tục trước trận chung kết Carabao Cup.
Đội hình xuất phát Arsenal vs Man City
Nhận định trước trận
Danh hiệu đầu tiên của mùa giải quốc nội Anh sẽ được quyết định trong cuộc đối đầu giữa hai đội dẫn đầu Premier League. Khoảng cách 9 điểm hiện tại khiến trận chung kết này có ý nghĩa lớn với cục diện mùa giải.
Arsenal bước vào trận với phong độ ấn tượng khi duy trì chuỗi bất bại từ tháng 1. Nếu giành chiến thắng, “Pháo thủ” không chỉ tạo lợi thế tâm lý mà còn khiến Man City thêm áp lực trong giai đoạn quyết định. Ngược lại, Man City rất cần một chiến thắng để vực dậy sau chuỗi phong độ thất thường với chỉ 1 thắng trong 5 trận gần nhất.
Việc bị loại sớm khỏi Champions League đã ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của thầy trò Pep Guardiola. Hàng tiền vệ thiếu sáng tạo, hàng thủ chưa ổn định, cùng phong độ sa sút của Haaland là những vấn đề đáng lo.
Trong khi đó, Arsenal dưới thời Arteta cho thấy sự ổn định và linh hoạt. Đây được xem là cơ hội lớn để họ hướng tới danh hiệu.
21h40
21h30
21h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Mikel Merino, Martin Odegaard và Jurrien Timber chấn thương.
Man City: Josko Gvardiol chấn thương. Marc Guehi không đủ điều kiện ra sân.