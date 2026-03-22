Man City đánh bại Arsenal 2-0 tại Wembley để lên ngôi Carabao Cup 2025/26 trong trận đấu mà sai lầm và bản lĩnh tạo nên khác biệt.

Arsenal nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Havertz và Saka liên tiếp dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Trafford. Dù chơi lấn lướt trong hiệp một, “Pháo thủ” vẫn thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm.

Hai tình huống ghi bàn của O’Reilly với cùng một kịch bản - Ảnh: Carabao Cup

Bước ngoặt đến ở phút 60 khi Kepa mắc sai lầm, tạo điều kiện để Nico O’Reilly mở tỷ số. Chỉ 4 phút sau, vẫn là cầu thủ này hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu cận thành sau đường kiến tạo của Matheus Nunes.

Bị dẫn trước, Arsenal dồn toàn lực tấn công nhưng liên tục bỏ lỡ cơ hội, trong đó có cú đánh đầu trúng xà của Jesus và pha dứt điểm dội cột của Calafiori.

Chung cuộc, Man City thắng 2-0 và giành chức vô địch nhờ sự lạnh lùng đúng thời điểm. Đây là danh hiệu cúp Liên đoàn Anh - Carabao Cup lần thứ 9 của Man City.

Ghi bàn: O’Reilly (60', 65')

Đội hình thi đấu

Arsenal: Kepa, White (Jesus 82'), Gabriel, Saliba, Hincapie (Calafiori 66'), Zubimendi, Rice, Havertz (Madueke 66'), Saka, Trossard (Martinelli 82'), Gyokeres

Man City: Trafford, Nunes, Khusanov, Ake, O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Cherki (Foden 90'), Doku, Semenyo, Haaland