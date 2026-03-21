Bayern Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Union Berlin 4-0 ở vòng 27 Bundesliga, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Ngay từ những phút đầu, “Hùm xám” đã làm chủ hoàn toàn thế trận với lối chơi tấn công áp đảo. Dù tạo ra nhiều cơ hội, đội chủ sân Allianz Arena phải chờ đến phút 43 mới có bàn mở tỷ số. Từ pha phối hợp ăn ý, Leon Goretzka kiến tạo để Michael Olise dứt điểm chính xác, khai thông thế bế tắc.

Trước khi hiệp một khép lại, Bayern kịp nhân đôi cách biệt khi Serge Gnabry tận dụng tốt cơ hội, giúp đội nhà dẫn 2-0 sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Phút 49, Konrad Laimer có đường kiến tạo thuận lợi để Harry Kane dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 67, Gnabry hoàn tất cú đúp với pha lập công ấn định chiến thắng 4-0 cho Bayern Munich. Những phút còn lại, đội chủ nhà chơi chậm để bảo toàn lực lượng.

Với kết quả này, Bayern Munich nới rộng khoảng cách với Dortmund lên 12 điểm, tiến gần hơn tới chức vô địch khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu.