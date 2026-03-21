Áp lực của Guardiola

Thất bại trước Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League không chỉ khép lại hành trình châu Âu đầy tham vọng của Man City, mà còn đẩy Pep Guardiola vào một trong những thời điểm áp lực nhất kể từ khi ông đặt chân đến nước Anh.

Đúng lúc những nghi ngờ bủa vây, trận chung kết League Cup với Arsenal lại xuất hiện (23h30 ngày 22/3), như một phép thử không thể rõ ràng hơn cho bản lĩnh của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Không khí xung quanh Man City lúc này là sự pha trộn giữa hoài nghi và mệt mỏi. Bị loại lần thứ 4 trong 5 mùa bởi Real Madrid, câu chuyện không còn là tai nạn, mà dần trở thành một “mẫu số chung” khó giải thích.

Báo chí Anh bắt đầu đặt câu hỏi về chu kỳ của Guardiola: liệu nó đã đi đến đoạn cuối?

The Sun thậm chí so sánh với Sir Alex Ferguson, người cũng kết thúc hành trình châu Âu bằng thất bại trước Real Madrid, cùng lời cảnh báo Guardiola có thể phải kết thúc hành trình tại bóng đá Anh trong sự tiếc nuối tương tự.

Trong bối cảnh đó, trận chung kết League Cup không đơn thuần là cơ hội giành danh hiệu. Cuộc chiến còn mang dáng dấp của một điểm xoay tâm lý. Guardiola hiểu rõ điều này.

Chiến thắng trước Arsenal có thể không xóa đi nỗi đau Champions League, nhưng sẽ tái thiết niềm tin, thứ đang lung lay rõ rệt sau những gì diễn ra tại Bernabeu và Etihad.

Hơn nữa, đánh bại Arsenal sẽ giúp Man City tránh rơi vào cảnh mùa thứ hai liên tiếp trắng tay – điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của Pep.

Vấn đề của Man City không nằm ở việc họ chơi tệ. Ngược lại, trước Real Madrid, họ vẫn kiểm soát thế trận trong nhiều thời điểm, vẫn tạo ra cơ hội, vẫn có những cá nhân tỏa sáng.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không vận hành bằng logic đơn thuần, mà bằng khoảnh khắc. Ở đó, Real Madrid luôn vượt trội.

Điều Guardiola đang thiếu, như chính ông thừa nhận, là một “đội bóng hoàn chỉnh”. Khi sự hoàn chỉnh chưa tồn tại, mọi sai số nhỏ nhất đều có thể dẫn đến thất bại.

Chiến thắng là tất cả

Đối thủ của họ, Arsenal, lại đang đại diện cho một quỹ đạo hoàn toàn khác. Đội bóng của Mikel Arteta không chỉ trẻ trung, mà còn giàu năng lượng và niềm tin.

“Pháo thủ” không mang trên vai những ám ảnh châu Âu như Man City, cũng không bị đè nặng bởi những chu kỳ thành công kéo dài.

Với Arsenal, đây là cơ hội để khẳng định một thế hệ. Trong khi đó, với “The Citizens”, đây là cơ hội để bảo vệ một đế chế.

Sự tương phản đó khiến trận chung kết trở nên đặc biệt. Một bên là đội bóng đang đi lên, sẵn sàng thách thức, được máy tính dự đoán có khả năng giành 4 danh hiệu (Ngoại hạng Anh, Champions League, League Cup và FA Cup).

Bên kia là tập thể đã chinh phục gần như mọi thứ, nhưng lại bắt đầu bị nghi ngờ về chính mình.

Trong những hoàn cảnh như vậy, vai trò của Pep Guardiola trở nên then chốt hơn bao giờ hết. Không chỉ là chiến thuật, mà là khả năng tái thiết tinh thần, tái định nghĩa động lực cho các cầu thủ.

Có một chi tiết đáng chú ý: sau thất bại trước Real Madrid, Guardiola không né tránh. Ông thừa nhận vấn đề của đội bóng, nhưng đồng thời khẳng định niềm tin vào tương lai, nhấn mạnh đến hợp đồng còn thời hạn đến 2027.

Đó không phải lời nói để xoa dịu truyền thông, mà là cách ông giữ phòng thay đồ không sụp đổ. Trong bóng đá, đôi khi điều đó quan trọng hơn mọi sơ đồ chiến thuật.

Chính vì thế, trận chung kết ở Wembley không chỉ là 90 phút trên sân. Đây còn là bài kiểm tra về bản lĩnh, về khả năng phản ứng sau thất bại, về việc một tập thể lớn có thể đứng dậy như thế nào khi mọi thứ dường như đang chống lại họ.

Pep Guardiola đã từng nhiều lần vượt qua những thời điểm như vậy trong sự nghiệp. Nhưng lần này, thử thách có lẽ mang màu sắc khác, không chỉ chiến thắng, mà là việc chứng minh rằng chu kỳ của ông tại Man City vẫn chưa khép lại.

“Ai cũng muốn sa thải tôi!”, Pep thể hiện sự bực bội với báo Anh sau trận thua Real Madrid.

Nếu Man City thắng, đó sẽ là lời khẳng định rằng họ vẫn ở đây, vẫn đủ sức cạnh tranh và vẫn còn đó khát khao. Ngược lại, những nghi ngờ sẽ tăng cao. Trước chung kết, Guardiola đứng ở trung tâm – như mọi khi, nhưng cũng khác mọi khi.