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Arsenal giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: 433

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Lewis-Skelly; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Man City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Kovacic, Anderson; Doku, Foden, Semenyo; Haaland.

Bàn thắng: Calafiori 1', Havertz 28', Odegaard 48'

16/08/2026 | 23:06

Kết thúc

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Chiến thắng dễ dàng của Pháo thủ - Ảnh: OneFootball
Thu gọn
16/08/2026 | 22:43

81'

Semenyo dứt điểm chìm hiểm hóc nhưng David Raya vẫn đổ người cứu thua cho Arsenal.

Thu gọn
16/08/2026 | 22:42

79'

Hincapite căng ngang vào từ cánh trái cho Bukayo Saka đá nối vọt xà khá đáng tiếc.

Thu gọn
16/08/2026 | 22:37

73'

Man City tấn công bế tắc. Cherki đang cố gắng tạo ra khác biệt với pha nã pháo tầm xa.

Thu gọn
16/08/2026 | 22:24

62'

Vừa vào sân, Bukayo Saka loại Gvardiol bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng lại đi ra mép lưới sau.

Thu gọn
16/08/2026 | 22:15

53'

Erling Haaland cũng rời sân nhường chỗ cho Marmoush.

Thu gọn
16/08/2026 | 22:11

48'

Bàn thắng (3-0, Martin Odegaard): Tzolis tả xung hữu đột bên cánh trái rồi chuyền vào trung lộ cho Odegaard. Tiền vệ người Na Uy dễ dàng lách xuống khuất phục Donnarumma trong pha đối mặt.

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Odegaard ăn mừng cùng Havertz - Ảnh: BR Football
Thu gọn
16/08/2026 | 22:07

46'

Ngay đầu hiệp hai, Declan Rice được tung vào thay Bruno Guimaraes.

Bên kia chiến tuyến, Jack Grealish thế chỗ Doku thiếu hiệu quả.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:58

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: AFC
Thu gọn
16/08/2026 | 21:46

43'

Ben White lao xuống sát đường biên ngang rồi tạt vào trong cho Calafiori lao lên đá nối khá nguy hiểm.

Trước đó, hậu vệ cánh người Italia nhận thẻ vàng do hành vi ngã vờ kiếm penalty.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:44

40'

Hết Haaland đến Doku kết thúc khiến cầu môn Arsenal chao đảo. Tuy nhiên, vẫn chưa có bàn thắng cho Man City.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:40

35'

Đồng đội chọc khe cho Haaland băng xuống dứt điểm vọt xà đáng tiếc. Kể từ đầu trận, tiền đạo người Hà Lan chưa thể hiện được gì.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:32

28'

Bàn thắng (2-0, Havertz): Từ quả tạt vào của Odegaard, tân binh Tzolis đánh đầu kiến tạo cho Havertz dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt cho Pháo thủ.

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Havertz ghi bàn cho Pháo thủ - Ảnh: EPA
Thu gọn
16/08/2026 | 21:25

20'

Phil Foden thoải mái tung cú đá sở trường bằng chân trái, nhưng David Raya xuất sắc đổ người cứu thua.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:17

14'

Arsenal được hưởng liền 2 quả phạt góc và khung thành Man City cũng chao đảo.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:14

9'

Sau khi bị dẫn bàn sớm, Man City đang kiểm soát bóng nhiều hơn và cố gắng tìm đường vào khung thành David Raya.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:07

1'

Bàn thắng (1-0, Calafiori): Ngay giây thứ 25 của trận đấu, Lewis-Skelly chuyền khe thông minh cho Calafiori phá bẫy việt vị băng xuống đánh bại Donnarumma trog pha đối mặt.

Khởi đầu như mơ của nhà vô địch Ngoại hạng Anh!

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Calafiori mở tỷ số cho Arsenal - Ảnh: Actu Foot
Thu gọn
16/08/2026 | 21:02

21h04

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
16/08/2026 | 20:05

20h

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Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
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Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
Thu gọn
16/08/2026 | 15:14

19h

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Cầu thủ Man City trên sân tập - Ảnh: MCFC
Thu gọn
16/08/2026 | 15:13

18h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Saliba và Timber chấn thương. Declan Rice, Saka, Zubimendi và Merino chưa hồi phục thể lực sau kỳ nghỉ.

Man City: Khả năng ra sân của Haaland khá thấp. Rodri vắng mặt.

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Trận đấu mở màn cho bóng đá Anh 2026/27 - Ảnh: Sky
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