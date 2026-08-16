Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Lewis-Skelly; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.
Man City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Kovacic, Anderson; Doku, Foden, Semenyo; Haaland.
Bàn thắng: Calafiori 1', Havertz 28', Odegaard 48'
Kết thúc
81'
Semenyo dứt điểm chìm hiểm hóc nhưng David Raya vẫn đổ người cứu thua cho Arsenal.
79'
Hincapite căng ngang vào từ cánh trái cho Bukayo Saka đá nối vọt xà khá đáng tiếc.
73'
Man City tấn công bế tắc. Cherki đang cố gắng tạo ra khác biệt với pha nã pháo tầm xa.
62'
Vừa vào sân, Bukayo Saka loại Gvardiol bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng lại đi ra mép lưới sau.
53'
Erling Haaland cũng rời sân nhường chỗ cho Marmoush.
48'
Bàn thắng (3-0, Martin Odegaard): Tzolis tả xung hữu đột bên cánh trái rồi chuyền vào trung lộ cho Odegaard. Tiền vệ người Na Uy dễ dàng lách xuống khuất phục Donnarumma trong pha đối mặt.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Declan Rice được tung vào thay Bruno Guimaraes.
Bên kia chiến tuyến, Jack Grealish thế chỗ Doku thiếu hiệu quả.
Kết thúc hiệp 1
43'
Ben White lao xuống sát đường biên ngang rồi tạt vào trong cho Calafiori lao lên đá nối khá nguy hiểm.
Trước đó, hậu vệ cánh người Italia nhận thẻ vàng do hành vi ngã vờ kiếm penalty.
40'
Hết Haaland đến Doku kết thúc khiến cầu môn Arsenal chao đảo. Tuy nhiên, vẫn chưa có bàn thắng cho Man City.
35'
Đồng đội chọc khe cho Haaland băng xuống dứt điểm vọt xà đáng tiếc. Kể từ đầu trận, tiền đạo người Hà Lan chưa thể hiện được gì.
28'
Bàn thắng (2-0, Havertz): Từ quả tạt vào của Odegaard, tân binh Tzolis đánh đầu kiến tạo cho Havertz dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt cho Pháo thủ.
20'
Phil Foden thoải mái tung cú đá sở trường bằng chân trái, nhưng David Raya xuất sắc đổ người cứu thua.
14'
Arsenal được hưởng liền 2 quả phạt góc và khung thành Man City cũng chao đảo.
9'
Sau khi bị dẫn bàn sớm, Man City đang kiểm soát bóng nhiều hơn và cố gắng tìm đường vào khung thành David Raya.
1'
Bàn thắng (1-0, Calafiori): Ngay giây thứ 25 của trận đấu, Lewis-Skelly chuyền khe thông minh cho Calafiori phá bẫy việt vị băng xuống đánh bại Donnarumma trog pha đối mặt.
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21h04
Trận đấu bắt đầu.
20h
19h
18h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Saliba và Timber chấn thương. Declan Rice, Saka, Zubimendi và Merino chưa hồi phục thể lực sau kỳ nghỉ.
Man City: Khả năng ra sân của Haaland khá thấp. Rodri vắng mặt.