Giai đoạn mới của Man City

Sân Millennium ở Cardiff (Xứ Wales) chứng kiến Siêu cúp Anh rất đặc biệt (21h00 ngày 16/8): cuộc chiến mang nhiều dấu ấn của phong cách Pep Guardiola.

Man City bước vào giai đoạn mới với Enzo Maresca, người kế nhiệm Pep sau một thập kỷ thống trị bóng đá Anh.

Man City và Arsenal sẽ làm nóng với Siêu cúp Anh. Ảnh: T.G

Màn ra mắt của chiến lược gia người Italia gắn với đối thủ Arsenal của Mikel Arteta - cũng là học trò xuất sắc nhất của chính Guardiola.

Đây không chỉ là cuộc chiến giữa nhà vua cũ và tân vương Premier League, mà còn hứa hẹn mang đến màn so tài giữa các triết lý bóng đá cùng một gốc, nhưng đã rẽ sang hai hướng khác biệt.

Sự tò mò về diện mạo mới của Man City là điều dễ hiểu. Sau khi Pep ra đi, Etihad trải qua mùa hè biến động mạnh: Bernardo Silva, John Stones và Nathan Ake chia tay, trong khi bản hợp đồng kỷ lục Elliot Anderson (116 triệu bảng) được mang về để tái cấu trúc tuyến giữa.

Maresca, trợ lý của Pep mùa giải lịch sử 2022/23, được chờ đợi khơi lại động lực cho Man City và làm mới nhiều đôi chân đã no nê danh hiệu.

Phong độ giao hữu mùa hè của City là tín hiệu khả quan: bất bại cả 3 trận trong giờ thi đấu chính thức. Đáng chú ý là trận hòa Inter 1-1, thắng Atletico Madrid 3-1.

Nhưng giao hữu là một chuyện, còn trận đấu chính thức là chuyện hoàn toàn khác. Nếu nhìn vào lịch sử đối đầu, Maresca chưa từng thắng Arteta.

Khi còn dẫn Chelsea, ông dự 3 trận derby London với 2 hòa và 1 thua. Điều đó tạo áp lực tâm lý không nhỏ khi ông ra mắt chính thức Man City.

Cuộc đấu trí Maresca vs Arteta

Điểm thú vị nhất của cuộc đối đầu này nằm ở cách cả hai HLV đều mang dấu ấn Pep, nhưng diễn giải theo hai cách rất khác nhau.

Arteta xây dựng Arsenal theo mô hình lối chơi vị trí nguyên bản: kiểm soát bóng chặt chẽ, luân chuyển vị trí có cấu trúc, pressing theo khu vực, và tấn công biên bằng những pha vẽ bóng kỹ thuật.

Arsenal dưới tay Arteta là một cỗ máy được lập trình tỉ mỉ, nơi mỗi cầu thủ biết rõ vai trò trong từng mét vuông sân cỏ.

Thậm chí, “Pháo thủ” không ngại chơi thực dụng để giành kết quả tối đa. Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi bằng sự ổn định chiến thuật tuyệt đối, kết hợp với thực dụng.

Maresca, ngược lại, mang đến một phiên bản Pep linh hoạt và bất ngờ hơn. Thời Chelsea, ông thường xuyên sử dụng lối đá bám người quyết liệt, buộc đối thủ chuyển sang những đường chuyền dài vội vàng, rồi tranh cướp bóng ở khu trung tuyến.

Maresca cho thấy khả năng đọc trận đấu và thích ứng nhanh. Ông không bị ràng buộc bởi một triết lý duy nhất, mà chọn giải pháp thực dụng nhất cho từng hoàn cảnh.

Đó là sự khác biệt cốt lõi: Arteta xây dựng một hệ thống chắc chắn rồi bắt đối thủ phải thích nghi, còn Maresca thích nghi với đối thủ rồi tìm cách phá vỡ từ bên trong.

Bài kiểm tra trước mùa giải

Trận đấu tại Cardiff trở thành bài kiểm tra quan trọng cho cả hai. Arsenal có lợi thế tâm lý từ thành tích đối đầu, cộng với vị thế nhà vô địch.

Nhưng họ cũng mang theo nỗi lo lớn: William Saliba chấn thương lưng nghiêm trọng, có thể nghỉ 4-5 tháng, trong khi Jurrien Timber cũng chưa bình phục. Hàng thủ vốn là nền tảng của Arteta nay bị lung lay ngay trước thềm mùa giải.

Bruno Guimaraes là bổ sung chất lương cho Arteta. Ảnh: P.L

Đổi lại, tuyến giữa của họ được tăng chất lượng với vụ chuyển nhượng đình đám Bruno Guimaraes từ Newcastle. Tân binh Christos Tzolis cũng có thể được xuất phát trên hàng công khi Trossard đã ra đi.

Man City thì mất Rodri vì phẫu thuật lưng (và muốn sang Barcelona), trong khi Haaland mới trở lại tập luyện sau World Cup 2026. Ngoài ra, khả năng đá chính của tân binh Anderson chưa rõ ràng.

Điều làm nên sức hấp dẫn của trận đấu không nằm ở danh hiệu, vì Community Shield vốn chỉ là phần thưởng khởi động.

Sức hấp dẫn của Siêu cúp Anh ở khía cạnh khác: liệu Maresca có thể lần đầu tiên vượt qua được Arteta, hay “lời nguyền” vẫn tiếp tục đeo bám?

Hơn nữa, khi cả hai đều nói cùng “ngôn ngữ Guardiola”, liệu người nào sẽ có cách diễn đạt thuyết phục hơn? Về điểm này, Arteta lợi thế hơn nhờ nhiều năm làm việc với Arsenal, trong khi Maresca còn chưa quen hết với đội hình Man City hiện nay.

Cardiff sẽ có câu trả lời. Dù kết quả ra sao, mùa giải 2026/27 đã hứa hẹn cuộc đua song mã đầy kịch tính giữa Man City và Arsenal, giữa hai người muốn thoát khỏi cái bóng “học trò của Pep”.