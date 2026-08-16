trên sân Millennium (Cardiff),

Kết quả Siêu cúp Anh thường không được nhắc đến quá lâu, nhưng HLV Mikel Arteta hẳn vẫn còn ký ức đẹp về chiến thắng của Arsenal trước Man City trên chấm luân lưu hồi tháng 8/2023.

Rất nhiều điều thay đổ kể từ lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Community Shield Cup. Ba năm trước, Declan Rice, Kai Havertz và Jurrien Timber ra mắt chính thức màu áo Arsenal, còn người ghi bàn cho Man City là Cole Palmer.

Tân HLV Man City - Maresca sẽ đối đầu Mikel Arteta trên ghế chỉ đạo - Ảnh: Sky Sports

Lần này, Arsenal bước vào cuộc thư hùng trên sân Millennium (Cardiff), với tư cách nhà ĐKVĐ nước Anh. Quan trọng hơn, Pep Guardiola không còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Man xanh.

Người dẫn dắt Citizens hôm nay sẽ là Enzo Maresca. Chân sút số một Man City, Erling Haaland, cũng như hai trụ cột Arsenal là Declan Rice và Bukayo Saka chỉ mới trở lại tập luyện trong tuần.

Việc các cầu thủ tham dự World Cup 2026 trở lại CLB vào những thời điểm khác nhau ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch chuẩn bị trước mùa giải, đặc biệt với tân HLV Maresca.

Thị trường chuyển nhượng cũng khiến cả Arteta lẫn Maresca phải phân tâm. Vì vậy, cách hai HLV bố trí tuyến giữa trong trận cầu tại Cardiff sẽ nhận được nhiều chú ý.

Rodri đang được liên hệ mạnh mẽ với Barcelona, còn Tijjani Reijnders chuẩn bị chuyển sang Saudi Pro League. Tân binh đắt giá Elliot Anderson chưa thực sự sẵn sàng. Điều đó buộc Maresca phải trông cậy vào Kovacic và Nico Gonzalez.

Bên kia chiến tuyến, tài năng trẻ Lewis-Skelly ngày càng biết cách chứng tỏ mình dù đối diện tin đồn bị rao bán. Bên cạnh là sự xuất hiện của "bom tấn" Bruno Guimaraes.

Hai đội đều đang bất ổn về lực lượng - Ảnh: Premier League

Với hàng loạt biến động về lực lượng, chuyển nhượng và quá trình chuẩn bị trước mùa giải, Community Shield năm nay trở nên rất khó đoán. Khả năng hai đội bất phân thắng bại sau 90 phút nhiều khả năng xảy ra.

Thống kê ủng hộ kịch bản này, khi 4 trong 6 trận Siêu cúp Anh gần nhất phải giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu. Đồng thời, 3/5 lần đối đầu gần nhất giữa Arsenal và Man City tại Premier League cũng kết thúc với tỷ số hòa.

Dự đoán: Hòa 1-1 trong 90 phút (Man City thắng penalty)

Thông tin lực lượng

Arsenal: Saliba và Timber chấn thương. Declan Rice, Saka, Zubimendi và Merino chưa hồi phục thể lực sau kỳ nghỉ.

Man City: Khả năng ra sân của Haaland khá thấp. Rodri vắng mặt.

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Hincapie; Guimaraes, Lewis-Skelly; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Kovacic, Gonzalez; Savinho, Foden, Semenyo; Marmoush.