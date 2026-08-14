Tiền vệ Tijjani Reijnders sắp chia tay Man City và gia nhập CLB Al-Qadsiah của Saudi Arabia với mức phí 52 triệu bảng.

Trong khi đó, Savinho vắng mặt ở buổi tập gần nhất vì bị ốm, đúng thời điểm Tottenham đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ cầu thủ chạy cánh được định giá 70 triệu bảng.

Man City đang gom tiền để chiêu mộ Enzo Fernandez - Ảnh: SunSport

Ở diễn biến khác, tân HLV Enzo Maresca rất muốn tái hợp Enzo Fernandez, sau quãng thời gian hai người cùng làm việc ở Stamford Bridge.

Chelsea đã ra tối hậu thư, yêu cầu Man City phải gửi lời đề nghị trị giá 120 triệu bảng trước 17h thứ Sáu (14/8) nếu muốn sở hữu ngôi sao 25 tuổi.

Tuy nhiên, phía Man "xanh" cho rằng, Chelsea muốn đẩy Enzo ra khỏi Stamford Bridge nhưng vẫn cố gắng thu về khoản phí chuyển nhượng khổng lồ.

Tính đến tối qua, vẫn chưa rõ ban lãnh đạo Man City có quyết định đáp ứng mức giá mà đối tác thành London yêu cầu hay không.

Mối quan hệ giữa hai CLB không thực sự tốt đẹp sau khi Maresca bất ngờ rời Chelsea ngày 1/1, thời điểm hợp đồng còn thời hạn ba năm rưỡi.

Sau đó, Man City phải trả cho Chelsea 17 triệu bảng tiền bồi thường để đưa chiến lược gia người Italia về sân Etihad.

Man City dưới thời Maresca đã phá kỷ lục chuyển nhượng CLB khi bỏ ra 116 triệu bảng chiêu mộ Elliot Anderson. Tuy nhiên, tham vọng tăng cường lực lượng của họ chưa dừng lại.