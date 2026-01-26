G_h2s OX0AAky_V.jpg
Matheus Cunha ghi bàn quyết định cho MU - Ảnh: P.L

Bàn thắng

Arsenal: Lisandro (29'-pen), Merino (84')

MU: Mbeumo (37'), Dorgu (51'), Cunha (87')

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie (White 58'), Odegaard (Merino 58'), Zubimendi (Eze 58'), Rice, Saka, Jesus (Gyokeres 58'), Trossard (Madueke 75')

MU: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Casemiro, Diallo (Mazraoui 88'), Fernandes, Dorgu (Sesko 81'), Mbeumo (Cunha 69')

26/01/2026 | 01:36

Kết thúc

G_h2EHDW8AAX1wg.jpg
Chiến thắng xứng đáng của đội bóng thành Manchester - Ảnh: 433
resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 25T181821Z_563717070_UP1EM1P1EUK6G_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS MUN.jpg
26/01/2026 | 01:18

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

26/01/2026 | 01:15

87'

Bàn thắng (2-3, Matheus Cunha): Nhận bóng ngoài tuyến hai, Matheus Cunha tung ra cú cứa lòng quyết đoán đánh bại Raya từ khoảng cách hơn 20m.

resources_premierleague_pulselive_com 2258144006 (1).jpg
Pha làm bàn tuyệt đẹp của Matheus Cunha - Ảnh: P.L
26/01/2026 | 01:12

84'

Bàn thắng (2-2, Mikel Merino): Sau tình huống dàn xếp đá phạt góc, Merino ra chân rất nhanh ở cự ly gần đưa bóng đi qua vạch vôi san hòa 2-2.

resources_premierleague_pulselive_com 2258144006.jpg
Merino gỡ hòa ở cự ly gần - Ảnh: P.L
26/01/2026 | 01:10

83'

Bukayo Saka tung cú đá chìm nhằm góc gần nhưng Lammens đổ người xuất sắc cứu thua.

26/01/2026 | 01:08

79'

Dorgu bị đau sau tình huống tranh chấp với Ben White. Cầu thủ người Đan Mạch rời sân nhường chỗ cho Sesko.

26/01/2026 | 01:01

71'

Mikel Merino kết thúc tầm xa, bóng bật tay Maguire trong vòng cấm nhưng không có penalty cho Pháo thủ.

26/01/2026 | 00:56

69'

HLV Michael Carrick rút Mbeumo ra nghỉ và tung vào sân Matheus Cunha.

G_hulkMW8AAL8wf.jpg
Cầu thủ MU thi đấu đầy quyết tâm - Ảnh: MUFC
26/01/2026 | 00:52

64'

Sau khi nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Bruno, Declan Rice có cơ hội sút xa nhưng bóng đi thiếu chính xác.

26/01/2026 | 00:44

57'

Sau bàn thua, Arsenal tràn lên tấn công mạnh mẽ. HLV Arteta tung White, Gyokeres, Merino và Eze vào sân để gia tăng hỏa lực.

26/01/2026 | 00:39

50'

Bàn thắng (1-2, Patrick Dorgu): Sau pha đập nhả ăn ý với Bruno Fernandes ngoài tuyến hai, Patrick Dorgu vuốt má ngoài chân trái tuyệt đẹp, bóng dội xà ngang đi vào lưới Arsenal trong sự bất lực của thủ môn David Raya.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 25T174114Z_1885167060_UP1EM1P1D4O44_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS MUN (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 25T174114Z_1885167060_UP1EM1P1D4O44_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS MUN.jpg
Dorgu tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn với pha lập công đẳng cấp - Ảnh: P.L

26/01/2026 | 00:18

Kết thúc hiệp 1

G_hmzoYW0AEFpGP.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1 - Ảnh: AFC
26/01/2026 | 00:15

45'

Bruno Fernandes bấm đường chuyền tinh tế cho Mbeumo đá nối ngay nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành Arsenal.

26/01/2026 | 00:08

37'

Bàn thắng (1-1, Mbeumo): Zubimendi chuyền về bất cẩn trao cơ hội tuyệt vời cho Mbeumo. Tiền đạo người Cameroon dễ dàng loại bỏ David Raya rồi đá vào khung thành rộng thênh thang san hòa 1-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2257639033.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2257639033 (1).jpg
Mbeumo không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn - Ảnh: P.L

26/01/2026 | 00:03

33'

MU lập tức đưa ra câu trả lời với hai cơ hội liên tiếp của Bruno Fernandes nhưng chưa thành công.

26/01/2026 | 00:01

29'

Bàn thắng (1-0, Lisandro Martinez phản lưới): Sau cú vuốt má ngoài chân trái của Odegaard, Lisandro Martinez mải kèm Timber đã vô tình đá phản lưới nhà ở cự ly gần.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 25T170423Z_1126004980_UP1EM1P1BFA1Z_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS MUN.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 25T170423Z_1126004980_UP1EM1P1BFA1Z_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS MUN (1).jpg
Bàn mở tỷ số có phần may mắn của Arsenal - Ảnh: P.L
25/01/2026 | 23:55

25'

MU đang gặp khó trong việc triển khai lối chơi khi mà các cầu thủ chủ nhà áp sát nhanh và quây ráp liên tục.

25/01/2026 | 23:48

18'

Bắt nguồn từ quả đá phạt bên cánh phải, bóng được rót vào trong cho Zubimendi bật cao đánh đầu nhưng Lammens xuất sắc đẩy bóng qua xà.

resources_premierleague_pulselive_com 2258131772.jpg
Vẻ tiếc nuối của Zubimendi - Ảnh: P.L
25/01/2026 | 23:44

15'

Arsenal có đột kích trung lộ ấn tượng. Tiếc rằng, ở nhịp xử lý cuối cùng, Saliba trả ngược "non" nên cú sút của Declan Rice bị chặn lại.

25/01/2026 | 23:39

10'

Bóng liên tục được dồn cho Saka khuấy đảo bên cánh phải. Arsenal vừa được hưởng quả phạt góc đầu tiên, Maguire đánh đầu ra và Trossard volley ngay vọt xà.

25/01/2026 | 23:34

5'

Arsenal nhập cuộc tốt hơn, cố gắng kiểm soát thế trận, đẩy MU vào thế phòng ngự co cụm.

resources_premierleague_pulselive_com 2258130238.jpg
Saka tấn công bên cánh phải - Ảnh: Premier League
25/01/2026 | 23:27

23h30

Trận đấu bắt đầu.

25/01/2026 | 22:37

22h30

G_hJM_mXMAAO1wV.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
G_hKbzfX0AAM k7.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
25/01/2026 | 17:06

21h30

G_QkbWkWIAAROr3.jpg
G_QkrSKWcAAvhn8.jpg
Các cầu thủ MU hào hứng tập luyện - Ảnh: MUFC
25/01/2026 | 17:05

21h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Riccardo Calafiori và Piero Hincapie đã trở lại tập luyện cùng đội 1. 

MU: De Ligt và Zirkzee chấn thương. Mazraoui vừa trở lại từ AFCON.

9a6f8ede e5e4 4010 a771 50b0e05fe6e8_hero block 34 en.jpg
Trận thư hùng hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Tod
