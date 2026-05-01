Đội hình ra sân
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
Arsenal (4-3-3): David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Odegaard, Declan Rice; Saka, Trossard, Havertz.
Bàn thắng: Havertz 6' - Dembele 65' (pen)
Kết thúc
Penalty
Hai cú đá luân lưu đầu tiên của Goncalo Ramos và Gyokeres đều dứt điểm thành công.
Ở lượt thứ hai của Arsenal, Eberechi Eze quá căng thẳng nên sút ra ngoài. Tuy nhiên, ngay sau đó Nuno Mendes không thắng được phản xạ của David Raya.
Đến loạt thứ 5 quyết định, sau khi Beraldo đánh lừa được thủ môn David Raya, Gabriel bên phía Arsenal lại sút căng vọt khung thành.
Cú đá hỏng ăn của trung vệ người Brazil khiến Arsenal lỡ hẹn chức vô địch Champions League.
Ở chiều ngược lại, với chiến thắng 4-3 trên chấm phạt đền cân não, PSG năm thứ hai liên tiếp bước lên đỉnh châu Âu.
Kết thúc 120 phút
116'
Các cầu thủ Arsenal dồn hết về phòng ngự bên phần sân nhà. Doue vừa bắt volley trong vòng cấm nhưng David Raya bắt gọn.
110'
Sang hiệp phụ thứ hai, hai đội đá chậm lại với tâm lý thận trọng cao độ.
106'
Vitinha cùng Marquinhos rời sân nhường chỗ cho Beraldo và Zabarnyi
102'
Madueke ngã trong vòng cấm PSG sau tình huống va chạm với Mendes. Declan Rice đòi penalty nhưng trọng tài phẩy tay cho trận đấu tiếp tục.
100'
Hakimi đáp trả bằng pha nã pháo tầm xa bằng chân trái vọt xà.
98'
Arsenal đang cố gắng kiểm soát bóng để tấn công đối thủ, trong bối cảnh một số cầu thủ PSG có dấu hiệu xuống sức.
93'
Arsenal được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp nhưng chưa thể tận dụng thành công.
Kết thúc 90 phút
90'+7
Barcola dẫn bóng phản công bên cánh trái. Tiếc rằng, pha quăng chân cuối cùng lại đi ra mép lưới sau.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
89'
Doue đột phá ngẫu hứng rồi mồi bóng ra cho Vitinha kết thúc ngoài tuyến hai, bóng bay sạt xà ngang.
83'
Arsenal thay máu hàng công với sự xuất hiện của Madueke và Martinelli.
Bên kia chiến tuyến, Kvratskhelia được rút ra nghỉ, Barcola vào thay.
77'
Kvaratskhelia dẫn bóng phản công thần tốc bên cánh trái. Tiếc rằng, cú đá bằng chân trái ở góc hẹp lại dội cột dọc bật ra.
74'
PSG đang thi đấu thăng hoa. Liên tiếp là các pha dứt điểm từ chân Dembele và Vitinha nhưng chưa thành công.
66'
Sau khi bị gỡ hòa, HLV Arteta rút Mosquera và Odegaard ra để tung Timber cùng Gyokeres vào sân.
65'
Bàn thắng (1-1, Ousmane Dembele): Từ khoảng cách 11m, Dembele dễ dàng đánh lừa David Raya gỡ hòa cho PSG.
62'
Penalty: Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
VAR cũng vào cuộc nhưng quyết định của trọng tài Siebert được giữ nguyên.
55'
PSG được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách hơn 30m. Hakimi kết thúc tầm xa nhưng chưa thể khuất phục được David Raya.
53'
Bukayo Saka bị phạt thẻ vàng thứ hai, sau tình huống đạp nguy hiểm nhắm vào Desire Doue.
47'
Mosquera nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu vì hành vi câu giờ khi ném biên.
Kết thúc hiệp 1
45'+3
Kai Havertz có cơ hội để nhân đôi cách biệt khi lẻn vào vòng cấm dứt điểm. May cho PSG là đội trưởng Marquinhos phòng ngự lăn xả.
45'
Hiệp một có đến 6 phút bù giờ.
43'
Nunos Mendes đột phá xuống sát đường biên ngang rồi chuyền vào trong. Tiếc rằng, cú đánh đầu cuối cùng của Fabian Ruiz lại quá thiếu chính xác.
41'
PSG kiểm soát bóng lên đến 75%, nhưng các học trò HLV Luis Enrique đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Arsenal.
34'
Arsenal khóa chặt các mũi tấn công bên phía PSG. Chính vì thế, từ đầu trận, Doue, Dembele hay Kvaratskhelia vẫn chưa tạo được cơ hội rõ rệt.
26'
Bukayo Saka vừa căng ngang khó chịu vào vòng cấm. Trong nỗ lực cản phán, thủ thành Safonov bị chấn thương vùng đầu.
23'
Kvaratskhelia cố gắng khoét vào hành lang cánh phải của Arsenal. Tuy nhiên, Mosquera đang phòng ngự ấn tượng.
20'
Arsenal nhường thế trận cho đối thủ, chuyển sang thiết lập đội hình phòng ngự chặt, phản công nhanh.
13'
Fabian Ruiz phá bẫy việt vị băng xuống rồi quăng chân trái ở góc hẹp, bóng đi cắt ngang khung thành Arsenal.
11'
Sau khi bị dẫn bàn sớm, PSG cố gắng xốc dậy đội ngũ để tìm bàn gỡ. Cơ hội đến với Kvaratskhelia trong vòng cấm nhưng Gabriel xoạc rất nhanh cản phá.
6'
Bàn thắng (1-0, Kai Havertz): Sau sai lầm của trung vệ Marquinhos, Kai Havertz lao lên tốc độ bên cánh trái rồi tung cú đá sấm sét ở góc hẹp tung lưới PSG.
Khởi đầu quá tuyệt vời của Pháo thủ thành London!
3'
Các cầu thủ PSG đang cố gắng chuyền bóng phát triển từ tuyến dưới, nhưng Arsenal dàn đội hình pressing liên tục.
23h
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
PSG: Hakimi nhiều khả năng trở lại; Dembele hồi phục.
Arsenal: Ben White chấn thương; Madueke, Mikel Merino và Timber trở lại.