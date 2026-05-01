Hai cú đá luân lưu đầu tiên của Goncalo Ramos và Gyokeres đều dứt điểm thành công.

Ở lượt thứ hai của Arsenal, Eberechi Eze quá căng thẳng nên sút ra ngoài. Tuy nhiên, ngay sau đó Nuno Mendes không thắng được phản xạ của David Raya.

Đến loạt thứ 5 quyết định, sau khi Beraldo đánh lừa được thủ môn David Raya, Gabriel bên phía Arsenal lại sút căng vọt khung thành.

Cú đá bay chức vô địch của Gabriel - Ảnh: Uefa

Cú đá hỏng ăn của trung vệ người Brazil khiến Arsenal lỡ hẹn chức vô địch Champions League.

Ở chiều ngược lại, với chiến thắng 4-3 trên chấm phạt đền cân não, PSG năm thứ hai liên tiếp bước lên đỉnh châu Âu.

Marquinhos an ủi người đồng hương Gabriel - Ảnh: 433