PSG năm thứ 2 liên tiếp vô địch Champions League - Ảnh: Uefa

Đội hình ra sân

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Arsenal (4-3-3): David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Odegaard, Declan Rice; Saka, Trossard, Havertz.

Bàn thắng: Havertz 6' - Dembele 65' (pen)

Đội trưởng Marquinho giương cao cúp vô địch - Ảnh: Uefa
31/05/2026 | 02:15

Kết thúc

PSG giành chiến thắng siêu kịch tính - Ảnh: OneFootball
Thầy trò Luis Enrique ăn mừng phấn khích - Ảnh: Uefa
31/05/2026 | 01:49

Penalty

Hai cú đá luân lưu đầu tiên của Goncalo Ramos và Gyokeres đều dứt điểm thành công.

Ở lượt thứ hai của Arsenal, Eberechi Eze quá căng thẳng nên sút ra ngoài. Tuy nhiên, ngay sau đó Nuno Mendes không thắng được phản xạ của David Raya.

Đến loạt thứ 5 quyết định, sau khi Beraldo đánh lừa được thủ môn David Raya, Gabriel bên phía Arsenal lại sút căng vọt khung thành.

Cú đá bay chức vô địch của Gabriel - Ảnh: Uefa

Cú đá hỏng ăn của trung vệ người Brazil khiến Arsenal lỡ hẹn chức vô địch Champions League. 

Ở chiều ngược lại, với chiến thắng 4-3 trên chấm phạt đền cân não, PSG năm thứ hai liên tiếp bước lên đỉnh châu Âu.

Marquinhos an ủi người đồng hương Gabriel - Ảnh: 433
PSG thắng 4-3 sau loạt "đấu súng" nghẹt thở 
31/05/2026 | 01:45

Kết thúc 120 phút

Hòa nhau sau 120 phút thi đấu, Arsenal và PSG sẽ phân định chức vô địch trên chấm luân lưu - Ảnh: OneFootball
31/05/2026 | 01:40

116'

Các cầu thủ Arsenal dồn hết về phòng ngự bên phần sân nhà. Doue vừa bắt volley trong vòng cấm nhưng David Raya bắt gọn.

31/05/2026 | 01:36

110'

Sang hiệp phụ thứ hai, hai đội đá chậm lại với tâm lý thận trọng cao độ.

David Raya thi đấu tập trung - Ảnh: Uefa
31/05/2026 | 01:27

106'

Vitinha cùng Marquinhos rời sân nhường chỗ cho Beraldo và Zabarnyi

31/05/2026 | 01:19

102'

Madueke ngã trong vòng cấm PSG sau tình huống va chạm với Mendes. Declan Rice đòi penalty nhưng trọng tài phẩy tay cho trận đấu tiếp tục.

31/05/2026 | 01:17

100'

Hakimi đáp trả bằng pha nã pháo tầm xa bằng chân trái vọt xà.

Hiệp phụ diễn ra hấp dẫn - Ảnh: Uefa
31/05/2026 | 01:15

98'

Arsenal đang cố gắng kiểm soát bóng để tấn công đối thủ, trong bối cảnh một số cầu thủ PSG có dấu hiệu xuống sức.

31/05/2026 | 01:13

93'

Arsenal được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp nhưng chưa thể tận dụng thành công.

31/05/2026 | 01:04

Kết thúc 90 phút

Hòa 1-1 trong 90 phút chính thức, hai đội sẽ bước vào thời gian hiệp phụ - Ảnh: 433
31/05/2026 | 01:04

90'+7

Barcola dẫn bóng phản công bên cánh trái. Tiếc rằng, pha quăng chân cuối cùng lại đi ra mép lưới sau.

31/05/2026 | 00:56

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

31/05/2026 | 00:54

89'

Doue đột phá ngẫu hứng rồi mồi bóng ra cho Vitinha kết thúc ngoài tuyến hai, bóng bay sạt xà ngang.

31/05/2026 | 00:48

83'

Arsenal thay máu hàng công với sự xuất hiện của Madueke và Martinelli.

Bên kia chiến tuyến, Kvratskhelia được rút ra nghỉ, Barcola vào thay.

Arsenal đang phải chống đỡ vất vả - Ảnh: Uefa
31/05/2026 | 00:42

77'

Kvaratskhelia dẫn bóng phản công thần tốc bên cánh trái. Tiếc rằng, cú đá bằng chân trái ở góc hẹp lại dội cột dọc bật ra.

31/05/2026 | 00:38

74'

PSG đang thi đấu thăng hoa. Liên tiếp là các pha dứt điểm từ chân Dembele và Vitinha nhưng chưa thành công.

31/05/2026 | 00:31

66'

Sau khi bị gỡ hòa, HLV Arteta rút Mosquera và Odegaard ra để tung Timber cùng Gyokeres vào sân.

31/05/2026 | 00:29

65'

Bàn thắng (1-1, Ousmane Dembele): Từ khoảng cách 11m, Dembele dễ dàng đánh lừa David Raya gỡ hòa cho PSG.

Dembele gỡ hòa cho PSG - Ảnh: Uefa
31/05/2026 | 00:28

62'

Penalty: Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

VAR cũng vào cuộc nhưng quyết định của trọng tài Siebert được giữ nguyên.

31/05/2026 | 00:20

55'

PSG được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách hơn 30m. Hakimi kết thúc tầm xa nhưng chưa thể khuất phục được David Raya.

PSG tấn công bế tắc - Ảnh: Uefa
31/05/2026 | 00:19

53'

Bukayo Saka bị phạt thẻ vàng thứ hai, sau tình huống đạp nguy hiểm nhắm vào Desire Doue.

31/05/2026 | 00:11

47'

Mosquera nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu vì hành vi câu giờ khi ném biên.

30/05/2026 | 23:54

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: 433
30/05/2026 | 23:49

45'+3

Kai Havertz có cơ hội để nhân đôi cách biệt khi lẻn vào vòng cấm dứt điểm. May cho PSG là đội trưởng Marquinhos phòng ngự lăn xả.

30/05/2026 | 23:47

45'

Hiệp một có đến 6 phút bù giờ.

30/05/2026 | 23:45

43'

Nunos Mendes đột phá xuống sát đường biên ngang rồi chuyền vào trong. Tiếc rằng, cú đánh đầu cuối cùng của Fabian Ruiz lại quá thiếu chính xác.

Arsenal phòng thủ chặt chẽ - Ảnh: Uefa
30/05/2026 | 23:44

41'

PSG kiểm soát bóng lên đến 75%, nhưng các học trò HLV Luis Enrique đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Arsenal.

30/05/2026 | 23:36

34'

Arsenal khóa chặt các mũi tấn công bên phía PSG. Chính vì thế, từ đầu trận, Doue, Dembele hay Kvaratskhelia vẫn chưa tạo được cơ hội rõ rệt.

Dembele (phải) vô hại từ đầu trận - Ảnh: Uefa
30/05/2026 | 23:28

26'

Bukayo Saka vừa căng ngang khó chịu vào vòng cấm. Trong nỗ lực cản phán, thủ thành Safonov bị chấn thương vùng đầu.

30/05/2026 | 23:25

23'

Kvaratskhelia cố gắng khoét vào hành lang cánh phải của Arsenal. Tuy nhiên, Mosquera đang phòng ngự ấn tượng.

30/05/2026 | 23:22

20'

Arsenal nhường thế trận cho đối thủ, chuyển sang thiết lập đội hình phòng ngự chặt, phản công nhanh.

Arsenal phòng ngự kín kẽ - Ảnh: Uefa
30/05/2026 | 23:14

13'

Fabian Ruiz phá bẫy việt vị băng xuống rồi quăng chân trái ở góc hẹp, bóng đi cắt ngang khung thành Arsenal.

30/05/2026 | 23:13

11'

Sau khi bị dẫn bàn sớm, PSG cố gắng xốc dậy đội ngũ để tìm bàn gỡ. Cơ hội đến với Kvaratskhelia trong vòng cấm nhưng Gabriel xoạc rất nhanh cản phá.

30/05/2026 | 23:08

6'

Bàn thắng (1-0, Kai Havertz): Sau sai lầm của trung vệ Marquinhos, Kai Havertz lao lên tốc độ bên cánh trái rồi tung cú đá sấm sét ở góc hẹp tung lưới PSG.

Khởi đầu quá tuyệt vời của Pháo thủ thành London!

Kai Havertz sớm xé lưới PSG - Ảnh: Uefa
30/05/2026 | 23:05

3'

Các cầu thủ PSG đang cố gắng chuyền bóng phát triển từ tuyến dưới, nhưng Arsenal dàn đội hình pressing liên tục.

30/05/2026 | 22:57

23h

Trận đấu bắt đầu.

30/05/2026 | 22:57

22h50

Tiết mục ca nhạc ngay trước giờ bóng lăn - Ảnh: Uefa
30/05/2026 | 22:36

22h33

Không khí sôi động bên trong và ngoài sân Puskas Arena - Ảnh: Uefa
30/05/2026 | 22:33

22h30

Cầu thủ hai đội ra sân khởi động - Ảnh: Uefa
30/05/2026 | 22:15

22h10

Sơ đồ chiến thuật Arsenal
Sơ đồ chiến thuật PSG - Ảnh: Uefa
30/05/2026 | 22:14

22h

Đội hình ra sân Arsenal
Đội hình ra sân PSG - Ảnh: Uefa
30/05/2026 | 07:00

21h

CĐV PSG gây huyên náo thành phố Budapest - Ảnh: PSG Inside
30/05/2026 | 06:59

20h30

Dàn sao Arsenal tập luyện trước chung kết - Ảnh: AFC
30/05/2026 | 06:59

20h20

Các cầu thủ PSG sẵn sàng bảo vệ chức vô địch Champions League - Ảnh: PSG Inside
30/05/2026 | 06:58

20h

Thông tin lực lượng

PSG: Hakimi nhiều khả năng trở lại; Dembele hồi phục.

Arsenal: Ben White chấn thương; Madueke, Mikel Merino và Timber trở lại.

Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: SunSport
