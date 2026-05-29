Trước trận chung kết với PSG, HLV Mikel Arteta tuyên bố danh hiệu Premier League tạo cơn sóng thần niềm tin để Arsenal chinh phục Champions League.

Sau 22 năm chờ đợi, cùng 3 lần liên tiếp về nhì, Mikel Arteta đã đưa Arsenal lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Arsenal giải tỏa tinh thần với danh hiệu Premier League. Ảnh: PL

Arteta lúc này nhẹ nhõm và hạnh phúc. Nhưng mùa giải của Arsenal vẫn chưa kết thúc. “Chúng tôi có thể tạo nên một chương sử mới cho Arsenal”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với Diario AS.

Việc lọt vào trận chung kết Champions League thứ hai trong lịch sử CLB, gặp PSG của Luis Enrique, sau khi đã giải tỏa áp lực vô địch quốc nội, là cơ hội Arsenal không muốn bỏ lỡ.

“Giờ chúng tôi sẽ đi săn chiếc cúp lớn nhất”, Arteta lạc quan khi nói đến trận đấu với PSG ở Budapest (23h ngày 30/5).

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng việc Arsenal giành chức vô địch Ngoại hạng Anh là bước ngoặt quan trọng.

“Premier League đã 22 năm rồi Arsenal mới vô địch. Còn Champions League thì CLB chưa từng giành được. Nếu làm được điều đó, chúng tôi sẽ mở ra một chương sử hoàn toàn mới.

Có niềm vui, sự mãn nguyện, nhưng cũng có cảm giác giải tỏa áp lực. Kiểu như: ‘Chúng ta đã làm được rồi’.

Giờ đây, điều đó phải trở thành một cơn sóng thần của sự hứng khởi, cảm xúc và khát khao để đi chinh phục Champions League”.

Arteta nhấn mạnh danh hiệu Premier League là một lợi thế tinh thần cho Arsenal: “Điều đó sẽ mang lại cho chúng tôi năng lượng, niềm tin và sự rõ ràng to lớn”.

Đề cập đến đối thủ PSG, Arteta dành sự tôn trọng lớn đối với Luis Enrique, đồng đội cũ tại Barcelona hồi đầu thế kỷ này.

“Tôi nhớ ông ấy với rất nhiều tình cảm, đặc biệt là cách ông ấy đối xử với các cầu thủ trẻ”, Arteta nhớ lại. “Tôi cảm thấy mình được truyền cảm hứng từ con người Luis Enrique thời cầu thủ.

Còn trên cương vị HLV, khi nhìn một người đủ cá tính và bản lĩnh để đi con đường riêng giữa vô số áp lực, rồi chiến thắng theo cách của mình, đó là tấm gương cho tất cả”.

Mikel Arteta có niềm tin trước chung kết Champions League. Ảnh: PL

Khoảnh khắc xúc động

Mikel Arteta kể lại ngày cuối cùng trước khi Arsenal chính thức đăng quang – sự tiếc nuối lớn khi không được ăn mừng với khán giả Emirates.

“Sau buổi tập, tôi lao vào phân tích Crystal Palace, chuẩn bị chiến thuật, họp đội… Nhưng còn khoảng một tiếng trước trận Bournemouth - City, tôi thấy rất lạ.

Các cầu thủ đề nghị xem cùng nhau tại đại bản doanh, cùng BHL và tôi. Tôi bước vào phòng, nhìn mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi rồi chợt cảm nhận: ‘Mình không ở đúng tâm trạng đó’. Đó phải là khoảnh khắc của các cầu thủ.

Tôi xuống gặp Martin Odegaard và nói: ‘Xin lỗi mọi người, tôi về nhà đây. Kết thúc rồi chúng ta nói chuyện sau’. Tôi lái xe về nhà, không muốn nhìn điện thoại.

Về tới nơi, tôi hôn các con từ xa rồi đi thẳng ra vườn, nhóm lửa, chuẩn bị đồ nướng. Một tiếng rưỡi dài nhất cuộc đời tôi….

Rồi cánh cửa khu vườn bật mở. Con trai cả của tôi xuất hiện với nụ cười và đôi mắt ngấn lệ, nói: ‘Bố ơi, chúng ta là nhà vô địch Premier League rồi’. Các con khác cùng vợ tôi chạy đến. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời”.