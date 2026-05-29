Ký ức Porto

Năm 2021, Kai Havertz là người ghi bàn duy nhất giúp Chelsea đánh bại Man City của Pep Guardiola trong trận chung kết Champions League tại Porto (Bồ Đào Nha).

Trong đội hình Arsenal hiện nay, cùng với thủ môn dự bị Kepa Arrizabalaga – người từng vô địch Champions League mùa 2023/24 theo dạng cho mượn tại Real Madrid – Kai Havertz trở thành điểm tựa kinh nghiệm hiếm hoi đối với nhà tân vương Premier League.

Kai Havertz với danh hiệu Ngoại hạng Anh. Ảnh: PA

Sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm, “Pháo thủ” dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta tràn đầy khát khao được nâng cao chiếc cúp tai voi đầu tiên trong lịch sử CLB.

“Chỉ riêng việc được xem trận chung kết Champions League khi còn nhỏ đã là điều rất đặc biệt”, Havertz trải lòng trước khi Arsenal đấu PSG trong trận chung kết ở Budapest (23h ngày 30/5).

“Được chơi trong trận đấu ấy là điều không thể tin nổi”, anh cười rạng rỡ, nhớ lại chiến thắng cùng Chelsea như mới vừa diễn ra ngày hôm qua.

Những lời tâm sự ấy cho thấy vì sao Arsenal đặt nhiều kỳ vọng vào tiền đạo 26 tuổi. Đây không còn là chàng trai trẻ tài năng của Bayer Leverkusen ngày nào, hay bản hợp đồng gây tranh cãi từ Chelsea.

Sau thời gian đầy thăng trầm tại Emirates, Havertz đang trở thành hình mẫu cho sự lì lợm của đội bóng Bắc London.

Mùa giải của Kai Havertz từng tưởng như khép lại ngay ở vòng mở màn, khi chấn thương đầu gối trong trận gặp MU trên sân Old Trafford buộc anh phải nghỉ gần 5 tháng. Ngôi sao người Đức trải qua hai ca phẫu thuật, nhiều tuần đeo nẹp và gần như bị cô lập khỏi sân cỏ.

“Tôi đã ở trong trạng thái rất tệ khi bị chấn thương”, anh thừa nhận, đặc biệt khi đây là mùa giải trước World Cup 2026. “Bạn chỉ quanh quẩn trong một tòa nhà. Không thể đi lại, không thể ra ngoài, chẳng làm được gì”.

Havertz ăn mừng bàn thắng mang tính lịch sử vào lưới Burnley. Ảnh: T.G

Nhưng chính quãng thời gian ấy lại tạo nên phiên bản trưởng thành hơn của Havertz. Khi trở lại vào tháng Giêng, anh không bùng nổ bằng những màn trình diễn hoa mỹ. Thay vào đó là những khoảnh khắc quyết định mỗi khi được Arteta sử dụng.

Những khoảnh khắc quyết định

Arsenal cần 1 bàn thắng để vượt qua Burnley trong giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc đua vô địch Premier League. Chính Havertz ghi bàn duy nhất của trận đấu tại Emirates, mở ra vòng đấu định mệnh giúp “Pháo thủ” lên ngôi – trong bối cảnh một ngày sau Man City vấp ngã.

Tại Champions League, anh cũng là người định đoạt trận lượt đi tứ kết trên sân Sporting Lisbon. Trong thế trận ngột ngạt ở thủ đô Bồ Đào Nha, bàn thắng duy nhất của anh ở những phút bù giờ giúp định đoạt cả cặp đấu với tổng tỷ số 1-0.

Khi đó, Arsenal chịu nhiều chỉ trích vì sự thực dụng. Arteta thừa nhận tâm lý của đội có chút vấn đề, nhưng ông không vì thế mà thay đổi. Giữa những áp lực, ông vẫn trung thành với triết lý của mình.

Trước nữa, Havertz cũng là tác giả bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền ở phút 89, khi trở lại BayArena trong trận lượt đi vòng 1/8 với CLB cũ Leverkusen

Những khoảnh khắc như vậy giải thích vì sao Havertz là mẫu cầu thủ mà Arteta luôn tin tưởng. Không phải lúc nào anh cũng nổi bật nhất, nhưng thường xuất hiện đúng thời điểm đội bóng cần.

“Mikel giúp tôi rất nhiều trong những thời điểm khó khăn”, Havertz nói về Arteta. “Tôi rất biết ơn vì điều đó”.

Niềm tin của Arteta dành cho Havertz từng khiến nhiều người hoài nghi khi Arsenal bỏ ra hơn 60 triệu bảng để đưa anh rời Chelsea. Nhưng giờ đây, tiền đạo người Đức trở thành biểu tượng cho sự trưởng thành của đội chủ sân Emirates.

Kinh nghiệm của Havertz là niềm hy vọng với Arsenal. Ảnh: PA

Havertz hiểu áp lực của những trận đấu lớn, hiểu cảm giác bị đánh giá thấp. Năm 2021, Chelsea bước vào chung kết với tư cách “cửa dưới” trước Man City hùng mạnh.

Arsenal hiện tại cũng ở hoàn cảnh gần tương tự trước PSG của Luis Enrique, đội đang là ĐKVĐ Champions League và lối chơi tấn công mạnh mẽ – 44 bàn, nhiều nhất giải, so với 29 của “Pháo thủ”.

Nhưng Havertz không e ngại điều đó. “Không quan trọng bạn là cửa dưới hay thế nào”, anh lạc quan. “Chúng tôi sẽ bước ra sân và đánh bại họ”.

Danh hiệu Premier League mang đến năng lượng tinh thần quan trọng cho Arsenal. Cùng với đó, kinh nghiệm của một người từng nâng cao chiếc cúp Champions League càng tiếp thêm niềm tin để “Pháo thủ” ca khúc khải hoàn tại Puskas Arena.