Arsenal đang rất quyết tâm hoàn thành cú đúp lịch sử, sau khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm .

Jurrien Timber xuất hiện trên chuyến bay của Arsenal đến Budapest - Ảnh: AFC

HLV Mikel Arteta vừa nhận được sự khích lệ lớn trước thềm cuộc chạm trán PSG. Jurrien Timber bình phục chấn thương và có thể thi đấu trận chung kết.

Hậu vệ người Hà Lan đã cùng các đồng đội bay đến Budapest và cố gắng xuất hiện trong trận cầu quan trọng nhất sự nghiệp.

Được biết, Timber không ra sân kể từ tháng 3 do chấn thương háng gặp phải trước Everton.

Arsenal hiện đang thiếu lựa chọn bên cánh phải, do Ben White cũng gặp rắc rối với chấn thương đầu gối.

Cristhian Mosquera buộc phải đá lệch biên, dù sở trường chơi trung vệ. Chính vì thế, nếu Jurrien Timber kịp tái xuất, hàng thủ Arsenal sẽ trở nên vững chãi hơn.

Dàn sao Arsenal sẵn sàng cho trận chung kết lịch sử - Ảnh: AFC

Cầu thủ 24 tuổi đã tập luyện trở lại từ đầu tháng và cường độ tăng lên vài ngày gần đây. Timber cũng được gọi lên tuyển Hà Lan dự World Cup 2026.

Dẫu vậy, trong lần trả lời phỏng vấn mới nhất, HLV Ronald Koeman hoài nghi: "Jurrien phải đối mặt với các ca chấn thương liên tục. Nó cứ lúc có lúc không.

Hiện anh ấy đang tập luyện tích cực với hy vọng đá chung kết Champions League và tham dự World Cup 2026. Tình hình lúc này không mấy khả quan."