Đội hình ra sân
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Kamara, Tielemans, Onana, McGinn, Rogers, Watkins.
Arsenal: Raya, White, Timber, Hincapie, Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Merino.
Bàn thắng: Cash 36', Buendia 90'+5 - Trossard 52'
Kết thúc
90'+5
Bàn thắng (2-1, Emiliano Buendia): Tận dụng pha bóng lộn xộn trước khung thành David Raya, Buendia cứa lòng hiểm hóc ghi bàn quyết định cho Aston Villa.
Cú đá của tiền vệ người Argentina khiến cầu trường Villa Park nổ tung, qua đó chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại của Pháo thủ.
85'
Trossard lại bị rút ra sân, nhường chỗ cho Martinelli.
78'
Tiền đạo vào sân thay người Donyell Malen có cơ hội tuyệt vời ghi bàn thứ hai cho Villa, sau sai lầm của Calafiori. Tiếc rằng, pha quăng chân phải đi sạt cột dọc gang tấc.
71'
Odegaard nã đại bác sấm sét bằng chân trái đưa bóng bay về góc cao khung thành. Tuy nhiên, Martinez vẫn đẩy được ra bằng đầu ngón tay.
64'
Aston Villa phản công thần tốc. Rogers đẩy bóng xuống cho Watkins xử lý trong vòng cấm rồi kết thúc chân trái căng buộc David Raya phải trổ tài.
60'
Sau bàn gỡ, Aston Villa đẩy mạnh tấn công trở lại. Maatsen volley chân trái đưa bóng bay vọt xà ngang.
52'
Bàn thắng (1-1, Trossard): Arsenal phản công bên cánh phải. Saka căng ngang vào trong khiến hàng thủ Villa xô lệch. Trossard chớp thời cơ nhanh đặt lòng cự ly gần gỡ hòa 1-1.
50'
Odegaard tạt vào thuận lợi để Trossard volley chân trái đưa bóng bay chệch khung thành.
46'
Ngay đầu hiệp hai, HLV Arteta tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Gyokeres và Trossard.
Kết thúc hiệp 1
44'
Declan Rice dẫn bóng tiến sát vòng cấm rồi kết thúc chìm. Tuy nhiên, Martinez đổ người ôm gọn.
36'
Bàn thắng (1-0, Matty Cash): Từ đường tạt vào từ cánh trái của Pau Torres, Matty Cash âm thầm lẻn xuống thực hiện cú volley đẹp mắt tung lưới Arsenal.
28'
Aston Villa triển khai tấn công thanh thoát. Matty Cash băng lên bên cánh phải quăng chân nã đại bác căng. May cho Arsenal là Declan Rice dùng thân mình cản bóng.
21'
Arsenal đang đẩy đối thủ vào thế phòng ngự bên phần sân nhà. Saka lẻn xuống rồi căng ngang cho Eze đệm cận thành tung lưới Villa.
Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.
14'
Bukayo Saka tung ra hai cú dứt điểm trong một phút bằng chân và đầu nhưng có bàn thắng cho Arsenal.
10'
Aston Villa đưa ra câu trả lời đanh thép. Watkins xử lý cực hay trong vòng cấm loại bỏ Timber và Hincapie. Tuy nhiên, pha ra chân cuối cùng lại không thắng được phản xạ xuất sắc của David Raya.
9'
Có khoảng trống ngoài vòng cấm, Odegaard tung cú đá căng bằng chân trái đúng vào vị trí thủ môn Martinez.
5'
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm với những tình huống áp sát liên tục, khiến đối thủ gặp khó trong việc triển khai tấn công.
19h30
Trận đấu bắt đầu.
18h30
17h30
17h
Thông tin lực lượng
Aston Villa: Thủ môn Emiliano Martinez, Ross Barkley và Tyrone Mings vắng mặt vì chấn thương.
Arsenal: Mosquera, Saliba, Gabriel, Gabriel Jesus, Trossard và Kai Havertz không thể thi đấu. Declan Rice sẵn sàng dù mới bị đau nhẹ hồi giữa tuần.