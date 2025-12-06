G7fiIZZXsAE1MYe.jpg
Buendia vào sân từ ghế dự bị ghi bàn quyết định cho Aston Villa - Ảnh: ESPN

Đội hình ra sân

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Kamara, Tielemans, Onana, McGinn, Rogers, Watkins.

Arsenal: Raya, White, Timber, Hincapie, Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Merino.

Bàn thắng: Cash 36', Buendia 90'+5 - Trossard 52'

06/12/2025 | 21:37

Kết thúc

G7fhLNpXUAEiiwH.jpg
Aston Villa giành chiến thắng nghẹt thở - Ảnh: P.L
06/12/2025 | 21:30

90'+5

Bàn thắng (2-1, Emiliano Buendia): Tận dụng pha bóng lộn xộn trước khung thành David Raya, Buendia cứa lòng hiểm hóc ghi bàn quyết định cho Aston Villa.

Cú đá của tiền vệ người Argentina khiến cầu trường Villa Park nổ tung, qua đó chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại của Pháo thủ.

resources_premierleague_pulselive_com 2250328429.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2250328429 (1).jpg
G7fgjmoXMAA1ar_.jpg
Buendia lập công ở phút cuối cùng - Ảnh: P.L
06/12/2025 | 21:17

85'

Trossard lại bị rút ra sân, nhường chỗ cho Martinelli.

06/12/2025 | 21:06

78'

Tiền đạo vào sân thay người Donyell Malen có cơ hội tuyệt vời ghi bàn thứ hai cho Villa, sau sai lầm của Calafiori. Tiếc rằng, pha quăng chân phải đi sạt cột dọc gang tấc.

06/12/2025 | 20:59

71'

Odegaard nã đại bác sấm sét bằng chân trái đưa bóng bay về góc cao khung thành. Tuy nhiên, Martinez vẫn đẩy được ra bằng đầu ngón tay.

06/12/2025 | 20:53

64'

Aston Villa phản công thần tốc. Rogers đẩy bóng xuống cho Watkins xử lý trong vòng cấm rồi kết thúc chân trái căng buộc David Raya phải trổ tài.

06/12/2025 | 20:49

60'

Sau bàn gỡ, Aston Villa đẩy mạnh tấn công trở lại. Maatsen volley chân trái đưa bóng bay vọt xà ngang.

06/12/2025 | 20:42

52'

Bàn thắng (1-1, Trossard): Arsenal phản công bên cánh phải. Saka căng ngang vào trong khiến hàng thủ Villa xô lệch. Trossard chớp thời cơ nhanh đặt lòng cự ly gần gỡ hòa 1-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2249631206.jpg
G7fYKqBagAADCUf.jpg
Trossard gỡ hòa cho Pháo thủ - Ảnh: P.L
06/12/2025 | 20:39

50'

Odegaard tạt vào thuận lợi để Trossard volley chân trái đưa bóng bay chệch khung thành.

06/12/2025 | 20:35

46'

Ngay đầu hiệp hai, HLV Arteta tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Gyokeres và Trossard.

06/12/2025 | 20:21

Kết thúc hiệp 1

G7fQYhAWYAExNv3.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Aston Villa - Ảnh: AVFC
06/12/2025 | 20:14

44'

Declan Rice dẫn bóng tiến sát vòng cấm rồi kết thúc chìm. Tuy nhiên, Martinez đổ người ôm gọn.

06/12/2025 | 20:08

36'

Bàn thắng (1-0, Matty Cash): Từ đường tạt vào từ cánh trái của Pau Torres, Matty Cash âm thầm lẻn xuống thực hiện cú volley đẹp mắt tung lưới Arsenal.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 06T131007Z_1746257048_UP1ELC610KTP7_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND AVL ARS.jpg
Cash volley hiểm hóc tung lưới Arsenal - Ảnh: P.L
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 06T131007Z_1746257048_UP1ELC610KTP7_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND AVL ARS (1).jpg

06/12/2025 | 19:58

28'

Aston Villa triển khai tấn công thanh thoát. Matty Cash băng lên bên cánh phải quăng chân nã đại bác căng. May cho Arsenal là Declan Rice dùng thân mình cản bóng.

06/12/2025 | 19:52

21'

Arsenal đang đẩy đối thủ vào thế phòng ngự bên phần sân nhà. Saka lẻn xuống rồi căng ngang cho Eze đệm cận thành tung lưới Villa.

Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

06/12/2025 | 19:51

14'

Bukayo Saka tung ra hai cú dứt điểm trong một phút bằng chân và đầu nhưng có bàn thắng cho Arsenal.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 06T124134Z_1846874009_UP1ELC60Z98MW_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND AVL ARS.jpg
Saka thử tài thủ môn Martinez - Ảnh: P.L
06/12/2025 | 19:41

10'

Aston Villa đưa ra câu trả lời đanh thép. Watkins xử lý cực hay trong vòng cấm loại bỏ Timber và Hincapie. Tuy nhiên, pha ra chân cuối cùng lại không thắng được phản xạ xuất sắc của David Raya.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 06T124134Z_1846874009_UP1ELC60Z98MW_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND AVL ARS (1).jpg
Watkins tả xung hữu đột - Ảnh: Premier League
06/12/2025 | 19:39

9'

Có khoảng trống ngoài vòng cấm, Odegaard tung cú đá căng bằng chân trái đúng vào vị trí thủ môn Martinez.

06/12/2025 | 19:38

5'

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm với những tình huống áp sát liên tục, khiến đối thủ gặp khó trong việc triển khai tấn công.

06/12/2025 | 19:34

19h30

Trận đấu bắt đầu.

06/12/2025 | 18:58

18h30

G7e0cU WQAAXcXr.jpg
Đội hình ra sân Aston Villa - Ảnh: AVFC
G7exkuLXIAAXn7U.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
06/12/2025 | 11:30

17h30

G7a kzXW4AEfBiY.jpg
G7a9fcvWQAADJh7.jpg
Dàn sao Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
06/12/2025 | 11:30

17h

Thông tin lực lượng

Aston Villa: Thủ môn Emiliano Martinez, Ross Barkley và Tyrone Mings vắng mặt vì chấn thương.

Arsenal: Mosquera, Saliba, Gabriel, Gabriel Jesus, Trossard và Kai Havertz không thể thi đấu. Declan Rice sẵn sàng dù mới bị đau nhẹ hồi giữa tuần.

G7VvbhjWEAAmj0H.jpg
Cuộc đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Premier League
